HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ใช้ก้าวพระบาทนำเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากกรมสมเด็จพระเทพฯ

          เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ รับพระราชทานปริญญาบัตรจากกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ใช้ก้าวพระบาทนำเข้ารับ ไม่ได้ชิดพระบาท

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

          วันที่ 19 มกราคม 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2567

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

          ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น ด้วย

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

          พระองค์ทรงรับพระราชทานปริญญาแบบไม่ชิดพระบาท แต่ใช้การก้าวพระบาทนำเข้ารับ


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ใช้ก้าวพระบาทนำเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากกรมสมเด็จพระเทพฯ โพสต์เมื่อ 20 มกราคม 2569 เวลา 09:21:52 7,320 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 คนละครึ่งพลัส เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 คนไม่ใช่หุ่นยนต์ calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย