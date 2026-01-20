เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ใช้ก้าวพระบาทนำเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากกรมสมเด็จพระเทพฯ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ รับพระราชทานปริญญาบัตรจากกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ใช้ก้าวพระบาทนำเข้ารับ ไม่ได้ชิดพระบาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
วันที่ 19 มกราคม 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2567
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น ด้วย
พระองค์ทรงรับพระราชทานปริญญาแบบไม่ชิดพระบาท แต่ใช้การก้าวพระบาทนำเข้ารับ