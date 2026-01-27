วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เดือนนี้มีกี่วัน ส่องปฏิทินแล้วพบความแตกต่างปีที่ผ่านมา

วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2569 ตรงกับวันอะไร อาจไม่มีใครคาดคิด ทั้งที่ปกติเคยมี ปีนี้กลับไม่มี แล้วมันหายไปไหนมีคำตอบ
เดือนแรกของปี 2569 กำลังจะหมดลง เดือนถัดไปคือเดือนกุมภาพันธ์ โดยปกติจะมีวันหยุดราชการอย่างวันมาฆบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ประกอบอยู่ในเดือนนี้ด้วย
อย่างไรก็ตาม ในปี 2569 เป็นปีที่วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 แต่กลับไม่ได้เป็นวันมาฆบูชา และวันมาฆบูชา จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 แทน ส่งผลให้ในเดือนกุมภาพันธ์ จะไม่มีวันหยุดราชการแม้แต่วันเดียว
เงื่อนไขแบบนี้ ยิ่งทำให้คนสงสัย เพราะตามที่เราเรียนมาจนจำฝังหัว ใคร ๆ ก็รู้ว่า วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 คือวันมาฆบูชา
คำตอบคือ โดยปกติแล้ว วันมาฆบูชา จะตรงกับวันขึ้่น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่า จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 ในปีอธิกมาส (ปีที่มี 13 เดือน) หรือปีที่มีเดือน 8 จำนวน 2 หน ซึ่งตรงกับปี 2569 พอดี
ดังนั้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่ 2 มีนาคม และทำให้เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ไม่มีวันหยุดราชการ