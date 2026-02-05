เปิดภาพสุดท้าย ครูปอ ที่ห้องการเงิน ไม่กี่วันก่อนเหตุสลด ผอ. แจงสาเหตุเรียกคุย

เปิดภาพสุดท้าย ครูปอ ไม่กี่วันก่อนถูก ผอ. เรียกไปคุย ตามาซึ่งเหตุสลด เปิดเอกสารถูกสอบปมเงินโรงเรียน 5 ล้าน
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
กรณีสะเทือนวงการการศึกษา กับข่าวการจากไปของ ครูปอ หรือ ครูพอลล่า ที่ตัดดสินใจจบชีวิตตัวเอง ท่ามกลางข้อสงสัยถึงแรงกดดันเรื่องงานการเงินในโรงเรียน พบว่าก่อนจะขาดการติดต่อไปครูปอได้เข้าไปพบกับ ผอ. ขณะที่ สารวัตรต้น แฟนหนุ่ม ออกมาแฉว่าครูนั้นเครียดจากปมถูกบีบให้รับผิดแทนเรื่องเงินโรงเรียนที่หายไปหลักล้าน ด้าน สพม.เชียงใหม่ สั่งย้าย ผอ. พ้นพื้นที่ชั่วคราวแล้วระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริง
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
ความคืบหน้าเรื่องนี้ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 รายการข่าวเย็นช่องวัน ช่อง ONE31 รายงานว่า มีการเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดภายในห้องการเงินของโรงเรียน โดยภาพดังกล่าวบันทึกเหตุการณ์เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า ครูปอเดินเข้าไปในห้องการเงิน ก่อนจะใช้ผ้าคลุมกล้องวงจรปิด หลังจากนั้นพบว่าต้นขั้วทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนทั้งหมดสูญหายไป
ต่อมาในวันที่ 26 มกราคม ผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกครูปอเข้าไปพบ เพื่อแจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง พร้อมสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินชั่วคราว โดยมีบุคคลภายนอก 2 คน ร่วมสังเกตการณ์เพื่อความโปร่งใส โดย ผอ. ยืนยันว่าไม่ได้มีการกดดันหรือข่มขู่ครูปอแต่อย่างใด
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเปิดเผยว่า ผู้อำนวยการคนดังกล่าวเพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้เพียง 1 ปี แต่ระหว่างดำรงตำแหน่ง ได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองหลายรายว่า มีการโอนค่าเทอมเข้าบัญชีส่วนตัวของครูปอ แต่ไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินจากโรงเรียน เมื่อโรงเรียนตรวจสอบระบบการเงิน ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน ทำให้ไม่สามารถออกเกรดให้นักเรียนได้ ขณะที่ผู้ปกครองยืนยันว่ามีสลิปโอนเงินจริง แต่เมื่อตรวจสอบต้นขั้วใบเสร็จของโรงเรียน ก็ไม่พบเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นกัน
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
ขณะเดียวกัน มีเอกสารการตรวจสอบภายในของโรงเรียนที่หลุดออกมา ซึ่งระบุความผิดปกติทางการเงินย้อนหลัง 3 ปี เช่น รับเงินสดแต่ไม่ออกใบเสร็จทันที, เก็บเงินไว้กับตัว ไม่นำฝากธนาคาร, ใช้บัญชีส่วนตัวรับโอนเงิน, ใช้ใบเสร็จข้ามเล่ม, เลขใบเสร็จไม่เรียงลำดับ, วันที่ในเอกสารไม่ตรงกัน, นำเงินเข้าสู่ระบบล่าช้า เบื้องต้นพบว่า เงินบำรุงการศึกษาหายไปประมาณ 5 ล้านบาท
เกี่ยวกับเรื่องนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (สพม.เชียงใหม่) กำลังดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียด และเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใส จึงมีคำสั่งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนไปช่วยราชการที่ สพม.เชียงใหม่ ชั่วคราว ระหว่างการสอบสวน คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 7 วัน
ภาพจาก ข่าวช่องวัน