HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดภาพสุดท้าย ครูปอ ที่ห้องการเงิน ไม่กี่วันก่อนเหตุสลด ผอ. แจงสาเหตุเรียกคุย


          เปิดภาพสุดท้าย ครูปอ ไม่กี่วันก่อนถูก ผอ. เรียกไปคุย ตามาซึ่งเหตุสลด เปิดเอกสารถูกสอบปมเงินโรงเรียน 5 ล้าน

ครูปอ เสียชีวิต
ภาพจาก ข่าวช่องวัน

          กรณีสะเทือนวงการการศึกษา กับข่าวการจากไปของ ครูปอ หรือ ครูพอลล่า ที่ตัดดสินใจจบชีวิตตัวเอง ท่ามกลางข้อสงสัยถึงแรงกดดันเรื่องงานการเงินในโรงเรียน พบว่าก่อนจะขาดการติดต่อไปครูปอได้เข้าไปพบกับ ผอ. ขณะที่ สารวัตรต้น แฟนหนุ่ม ออกมาแฉว่าครูนั้นเครียดจากปมถูกบีบให้รับผิดแทนเรื่องเงินโรงเรียนที่หายไปหลักล้าน ด้าน สพม.เชียงใหม่ สั่งย้าย ผอ. พ้นพื้นที่ชั่วคราวแล้วระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริง



ครูปอ เสียชีวิต
ภาพจาก ข่าวช่องวัน

          ความคืบหน้าเรื่องนี้ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 รายการข่าวเย็นช่องวัน ช่อง ONE31 รายงานว่า มีการเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดภายในห้องการเงินของโรงเรียน โดยภาพดังกล่าวบันทึกเหตุการณ์เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า ครูปอเดินเข้าไปในห้องการเงิน ก่อนจะใช้ผ้าคลุมกล้องวงจรปิด หลังจากนั้นพบว่าต้นขั้วทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนทั้งหมดสูญหายไป

          ต่อมาในวันที่ 26 มกราคม ผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกครูปอเข้าไปพบ เพื่อแจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง พร้อมสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินชั่วคราว โดยมีบุคคลภายนอก 2 คน ร่วมสังเกตการณ์เพื่อความโปร่งใส โดย ผอ. ยืนยันว่าไม่ได้มีการกดดันหรือข่มขู่ครูปอแต่อย่างใด

ครูปอ เสียชีวิต
ภาพจาก ข่าวช่องวัน


          แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเปิดเผยว่า ผู้อำนวยการคนดังกล่าวเพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้เพียง 1 ปี แต่ระหว่างดำรงตำแหน่ง ได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองหลายรายว่า มีการโอนค่าเทอมเข้าบัญชีส่วนตัวของครูปอ แต่ไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินจากโรงเรียน เมื่อโรงเรียนตรวจสอบระบบการเงิน ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน ทำให้ไม่สามารถออกเกรดให้นักเรียนได้ ขณะที่ผู้ปกครองยืนยันว่ามีสลิปโอนเงินจริง แต่เมื่อตรวจสอบต้นขั้วใบเสร็จของโรงเรียน ก็ไม่พบเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นกัน

ครูปอ เสียชีวิต
ภาพจาก ข่าวช่องวัน

ครูปอ เสียชีวิต
ภาพจาก ข่าวช่องวัน

          ขณะเดียวกัน มีเอกสารการตรวจสอบภายในของโรงเรียนที่หลุดออกมา ซึ่งระบุความผิดปกติทางการเงินย้อนหลัง 3 ปี เช่น รับเงินสดแต่ไม่ออกใบเสร็จทันที, เก็บเงินไว้กับตัว ไม่นำฝากธนาคาร, ใช้บัญชีส่วนตัวรับโอนเงิน, ใช้ใบเสร็จข้ามเล่ม, เลขใบเสร็จไม่เรียงลำดับ, วันที่ในเอกสารไม่ตรงกัน, นำเงินเข้าสู่ระบบล่าช้า เบื้องต้นพบว่า เงินบำรุงการศึกษาหายไปประมาณ 5 ล้านบาท

          เกี่ยวกับเรื่องนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (สพม.เชียงใหม่) กำลังดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียด และเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใส จึงมีคำสั่งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนไปช่วยราชการที่ สพม.เชียงใหม่ ชั่วคราว ระหว่างการสอบสวน คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 7 วัน  


ครูปอ เสียชีวิต
ภาพจาก ข่าวช่องวัน



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดภาพสุดท้าย ครูปอ ที่ห้องการเงิน ไม่กี่วันก่อนเหตุสลด ผอ. แจงสาเหตุเรียกคุย โพสต์เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 21:27:43 1,446 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 Grammy Awards 2026 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย