เพจดังแซวแรง สภาพวันรับหีบเลือกตั้ง งบกว่า 7 พันล้าน แต่นึกว่าร้าน 20 บาท

เก็บตกเลือกตั้ง 69 เพจดังแซวแรง บรรยากาศรับหีบเลือกตั้ง งบจัดการเลือกตั้งกว่า 7 พันล้าน แต่สภาพที่ได้ คนแซวแรง นึกว่าร้าน 20 บาท - เลือกตั้ง รร.
ภาพจาก TikTok @joedektonhan
ถึงเวลาปิดหีบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการเลือกตั้ง 2569 ที่ประชาชนชาวไทยจะเข้ามาออกเสียงเลือกตั้ง เฟ้นหาว่าที่ สส. เข้าสภา ร่วมกำหนดชะตาอนาคตประเทศไทย ซึ่งก็มีประเด็นต่าง ๆ เกิดขึ้น จนเป็นที่พูดถึงมากมาย
ขณะที่อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงกันบนโลกโซเชียล เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงการรับหีบเลือกตั้งเมื่อวานนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2569) ก่อนถึงเวลาลงคะแนนจริง ซึ่งทางเพจ ผู้บริโภค ได้โพสต์ภาพจากผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง ซึ่งเผยให้เห็นภาพบรรยากาศ ที่มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ตั้งเรียงรายอยู่ในหน่วยเลือกตั้ง ทั้งหีบกระดาษ ม้วนเอกสาร ตลอดจนตระกร้าพลาสติกหลากสี
พร้อมระบุว่า "จำได้ว่าสมัยก่อนมันกล่องเหล็กใช่มั้ย ผู้บริโภคว่าไง"
รวมถึงแนบภาพหีบเลือกตั้งกระดาษที่วางขายในแอปฯ ดัง ซึ่งมีราคาไม่ถึง 200 บาท
ขณะที่เพจ บันเทิงหน้าตุ๊ด ก็ได้โพสต์ภาพเดียวกัน พร้อมข้อความ "ทุกอย่าง 20 บาทจ้า แต่งบเจ็ดพันล้าน 55555"
งานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย บ้างก็บอกว่าสภาพเหมือนที่งานกาชาด หรือนึกถึงคูหาเลือกตั้งประธานนักเรียน หลาย ๆ คนยังแซวว่า เห็นแล้วสภาพเหมือนร้าน 20 บาท ซึ่งเป็นอะไรที่ชวนสงสัยเมื่อเทียบกับงบประมาณ 7 พันล้านบาทในการจัดเลือกตั้ง
