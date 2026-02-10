การเลือกตั้งทั่วไป 2569 รวมถึงการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ นับเป็นกระบวนการสำคัญในระบอบประชาธิปไตย ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและอนาคตของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
แม้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ปี 2569 พร้อมการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จะเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 แต่สำหรับใครที่ติดภารกิจ ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ มีช่องทางให้สามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติอย่างเป็นทางการ เพื่อปกป้องสิทธิของตนเองและหลีกเลี่ยงผลกระทบทางสิทธิพลเมืองต่าง ๆ
ทำไมต้องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569
กรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569 ต้องทำอย่างไร
- แจ้งเหตุผ่านทางออนไลน์
หากท่านไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือออกเสียงประชามติด้วยเหตุจำเป็น สามารถแจ้งเหตุผ่านระบบออนไลน์ของ กกต. ได้ โดยกรอกข้อมูลและเหตุผลให้ครบถ้วนตามที่เว็บไซต์ของสำนักงาน กกต. กำหนด เช่น ระบุว่า ติดงาน อยู่ต่างจังหวัด หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ ทั้งนี้ ควรทำให้ถูกต้องและตรงเวลาเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง
- ทำหนังสือแจ้งเหตุด้วยตนเอง
หากไม่สะดวกแจ้งออนไลน์ ท่านสามารถยื่น “หนังสือแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง” ต่อนายทะเบียนอำเภอ/เขต หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ภายในช่วงเวลาก่อนและหลังวันเลือกตั้งได้ โดยระบุเหตุผลให้ชัดเจนตามหลักฐานที่มี เช่น หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงาน ปัจจัยด้านสุขภาพ หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่เหมาะสม
ช่องทางและช่วงเวลาการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569
ผู้มีสิทธิสามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569 ได้ทั้งก่อนวันเลือกตั้งและหลังวันเลือกตั้ง โดยมีช่วงเวลารองรับดังนี้
- ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2569
- หลังวันเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2569
ทั้ง 2 ช่วงนี้สามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569 ได้สำหรับทั้งการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ พร้อมกรอกเหตุผลประกอบอย่างชัดเจน
ผลกระทบหากไม่แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569 อย่างถูกต้อง
ถึงแม้การไม่ไปใช้สิทธิจะไม่ถือเป็นความผิดทางอาญา แต่การไม่แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569 อย่างถูกต้อง อาจทำให้คุณถูกจำกัดสิทธิบางอย่างทางการเมือง เช่น
- อาจถูกจำกัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- อาจถูกจำกัดสิทธิในการเสนอหรือเข้าชื่อร่างกฎหมาย
- อาจถูกจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองบางประเภท
ซึ่งถือเป็นผลกระทบต่อสิทธิพลเมืองที่มีความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตยของประเทศ
