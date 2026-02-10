HILIGHT
แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569 ที่ไหน ต้องทำอย่างไร ? เรามีคำตอบ

          ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ติดธุระหรือไม่สะดวกไปใช้สิทธิเลือกตั้งและลงประชามติ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ต้องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569 ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่แจ้งเหตุอย่างเป็นทางการ อาจถูกตัดสิทธิทางการเมืองบางประการตามกฎหมาย
แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569

ภาพจาก Mitriakova Valeriia / Shutterstock.com

          การเลือกตั้งทั่วไป 2569 รวมถึงการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ นับเป็นกระบวนการสำคัญในระบอบประชาธิปไตย ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและอนาคตของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

          แม้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ปี 2569 พร้อมการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จะเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 แต่สำหรับใครที่ติดภารกิจ ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ มีช่องทางให้สามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติอย่างเป็นทางการ เพื่อปกป้องสิทธิของตนเองและหลีกเลี่ยงผลกระทบทางสิทธิพลเมืองต่าง ๆ

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569

ภาพจาก warida.lnnl / Shutterstock.com

ทำไมต้องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569

          ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปลงคะแนนในวันเลือกตั้งและออกเสียงประชามติด้วยเหตุจำเป็น เช่น ติดงาน อยู่ต่างจังหวัด มีปัญหาสุขภาพ หรือเหตุอื่น ๆ ที่ไม่อาจเลี่ยงได้ ควรแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ชัดเจนตามระเบียบ เพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิบางประการในอนาคต

กรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569 ต้องทำอย่างไร

          - แจ้งเหตุผ่านทางออนไลน์

          หากท่านไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือออกเสียงประชามติด้วยเหตุจำเป็น สามารถแจ้งเหตุผ่านระบบออนไลน์ของ กกต. ได้ โดยกรอกข้อมูลและเหตุผลให้ครบถ้วนตามที่เว็บไซต์ของสำนักงาน กกต. กำหนด เช่น ระบุว่า ติดงาน อยู่ต่างจังหวัด หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ ทั้งนี้ ควรทำให้ถูกต้องและตรงเวลาเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569

          - ทำหนังสือแจ้งเหตุด้วยตนเอง

          หากไม่สะดวกแจ้งออนไลน์ ท่านสามารถยื่น “หนังสือแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง” ต่อนายทะเบียนอำเภอ/เขต หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ภายในช่วงเวลาก่อนและหลังวันเลือกตั้งได้ โดยระบุเหตุผลให้ชัดเจนตามหลักฐานที่มี เช่น หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงาน ปัจจัยด้านสุขภาพ หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่เหมาะสม

ช่องทางและช่วงเวลาการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569

          ผู้มีสิทธิสามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569 ได้ทั้งก่อนวันเลือกตั้งและหลังวันเลือกตั้ง โดยมีช่วงเวลารองรับดังนี้

          - ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2569
          - หลังวันเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2569

          ทั้ง 2 ช่วงนี้สามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569 ได้สำหรับทั้งการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ พร้อมกรอกเหตุผลประกอบอย่างชัดเจน

ผลกระทบหากไม่แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569 อย่างถูกต้อง

          ถึงแม้การไม่ไปใช้สิทธิจะไม่ถือเป็นความผิดทางอาญา แต่การไม่แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569 อย่างถูกต้อง อาจทำให้คุณถูกจำกัดสิทธิบางอย่างทางการเมือง เช่น

          - อาจถูกจำกัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
          - อาจถูกจำกัดสิทธิในการเสนอหรือเข้าชื่อร่างกฎหมาย
          - อาจถูกจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองบางประเภท

          ซึ่งถือเป็นผลกระทบต่อสิทธิพลเมืองที่มีความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตยของประเทศ

          หากคุณมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 อย่าลืมใช้ช่องทางที่กำหนดในการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569 ภายในช่วงเวลาที่ระบุ (ก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง) เพื่อปกป้องสิทธิของตนเองและหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางการเมืองในอนาคต การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569 อย่างถูกต้องคือสิทธิและหน้าที่ของผู้มีสิทธิทุกคนในระบอบประชาธิปไตย

- เลือกตั้งปี 2569 ใช้สิทธิที่ไหน ถ้าไม่ไปต้องทำยังไง สรุปให้รู้ก่อนวันจริงที่นี่
- เลือกตั้ง - ลงประชามติ 2569 จะรู้ผลกี่โมง เปิดช่องทางติดตามนับคะแนนเรียลไทม์
- ผลเลือกตั้ง 2569 ส่องคะแนนเทียบกับปี 2566 ตัวแปรแพ้ชนะอยู่กันที่ไหนบ้าง
- ประมวลภาพ ดาราออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569 คึกคักตั้งแต่เช้า ใครไปมาแล้วบ้าง
 

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569 ที่ไหน ต้องทำอย่างไร ? เรามีคำตอบ อัปเดตล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2569
