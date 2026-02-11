HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ครอบครัวรายได้เกือบแสน เผยใช้จ่ายเดือนละไม่ถึง 2 หมื่น ถูกวิจารณ์ยับ ด่าขี้เหนียว

 
          ครอบครัวรายได้เดือนละเกือบแสน เผยค่าใช้จ่ายเดือนละไม่ถึง 2 หมื่น ถูกชาวเน็ตวิจารณ์ยับ ขี้เหนียวเกินไป แนะให้หาความสุขบ้าง คนในบ้านเผยแล้ว เหตุลที่ต้องประหยัด 


ปัญหาครอบครัว

           นขณะที่การบันทึกค่าใช้จ่ายและตั้งเป้าหมายในการอดออมเป็นสิ่งที่ดี แต่การใช้จ่ายของครอบครัวหนึ่งในเวียดนาม กลับกลายเป็นดราม่าที่คนวิจารณ์หนักซะอย่างนั้น หลังหญิงคนหนึ่งออกมาเผยว่าครอบครัวของเธอซึ่งมีกันอยู่ 3 คน คือเธอ สามี และลูกวัย 4 ขวบ ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ด้วยเงินเพียงเดือนละ 16 ล้านดอง (ราว 19,000 บาท) เท่านั้น แม้จะมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 63 ล้านดอง (ราว 75,000 บาท)

           โดยวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Soha รายงานว่า การออกมาเผยตัวเลขดังกล่าวทำให้เกิดการถกเถียงมากมาย หลายคนมองว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่จะใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ด้วยเงินเพียงเท่านี้ รวมถึงมีคนอีกมากที่ตำหนิครอบครัวนี้ว่าประหยัดเงินเกินไปจนเข้าขั้นขี้เหนียว แต่เมื่อทางครอบครัวออกมากางตารางค่าใช้จ่ายชัด ๆ ก็ทำให้มุมมองของคนเริ่มเปลี่ยนไป 
 
           นาง A หญิงเจ้าของเรื่อง เผยว่าในแต่ละเดือน ครอบครัวของเธอมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 15-16 ล้านดอง (ราว 17,000 - 19,000 บาท) เท่านั้น โดยเธอได้จดบันทึกค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนไว้อย่างละเอียด ดังนี้  

           - ค่าเรียนลูก 2.2 ล้านดอง (ราว 2,600 บาท)
           - ค่านมและเสื้อผ้าลูก ประมาณ 1 ล้านดอง (ราว 1,190 บาท)
           - ค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าห้อง ประมาณ 1 ล้านดอง (ราว 1,190 บาท)
           - ค่าอินเทอร์เน็ต 220,000 ดอง (ราว 230 บาท)
           - ค่าอาหารของภรรยาและลูกประมาณ 5 ล้านดอง (สามีกินอาหารที่บริษัท) (ราว 5,990 บาท)
           - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของสามี-ภรรยา รวมกันประมาณ 3 ล้านดอง (ราว 3,500 บาท)
           - ค่ารักษาพยาบาล ประมาณ 500,000 ดอง (ราว 590 บาท)
           - เงินให้พ่อแม่ ทั้งฝ่ายสามีและภรรยา 2 ล้านดอง (ราว 2,300 บาท)
           - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1 ล้านดอง (ราว 1,190 บาท)

           โดยจะเห็นได้ว่าทางครอบครัวยังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการศึกษาของลูก แทนที่จะตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ อีกทั้งค่านมและค่าเสื้อผ้าของลูกก็ถือว่าเหมาะสมสำหรับเด็ก 4 ขวบ 

           แต่ถึงอย่างนั้น หลายคนเชื่อว่าด้วยรายได้ของพวกเขา การจำกัดค่าใช้จ่ายไว้แค่นี้ถือว่าต่ำเกินไปมาก บางคนยังแนะนำพวกเขาให้ลองปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น และหาความสุขกับชีวิตบ้าง รวมถึงมีคนเข้ามาแซะ ถามถึงกิจกรรมที่ครอบครัวทำในวันหยุด ซึ่งน่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มอีก โดยเฉพาะหากพาลูกไปห้างสรรพสินค้า หรือพาไปเล่นตามสนามเด็กเล่นต่าง ๆ 
 
           อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกฝ่ายที่มองว่าการใช้จ่ายของครอบครัวนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้ว และยังน่าทำตาม พร้อมชี้ว่าครอบครัวนี้ไม่ได้ตัดลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็น แต่ประหยัดเงินด้วยวิธีการง่ายที่สุด นั่นคือการไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย งดออกไปกินข้าวนอก หรือพาลูกไปเล่นยังสนามเด็กเล่นในร่มที่มีราคาแพง 

           แทนที่จะพาลูกไปเล่นยังสนามเด็กเล่นในร่มเป็นประจำ พวกเขาให้ความสำคัญกับการพาไปสวนสาธารณะ เดินเล่นกลางแจ้ง ใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะซึ่งเข้าถึงได้ฟรี ๆ สร้างเสริมสุขภาพและสภาพจิตใจของครอบครัว 

           หลายคนยังเชื่อว่าการจำกัดการกินอาหารนอกบ้าน ไม่เพียงแต่จะช่วยลดค่าใช้จ่าย การทำอาหารกินเองที่บ้านยังจะช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับความสะอาดและโภชนาการ ซึ่งสำคัญสำหรับครอบครัวที่มีลูกเล็ก 
  
           ทั้งนี้ นาง A ยังตอบกลับชาวเน็ตที่มองว่าครอบครัวของเธอประหยัดเกินไป โดยชี้ว่า "ออมเงินไว้ตอนนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตในภายหลัง" พร้อมเผยว่าครอบครัวของเธอมีความตั้งใจว่าจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่ที่ดีกว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เพื่อให้มีพื้นที่กว้างขวางเมื่อลูกโตขึ้น ซึ่งแม้พวกเธอจะมีรายได้สูง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้เงินฟุ่มเฟือยได้ และเพื่อให้ทำตามเป้าหมายได้ เธอคิดว่าการเริ่มออมเงินตั้งแต่ตอนนี้เป็นสิ่งที่จำเป็น 


ขอบคุณข้อมูลจาก Soha


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ครอบครัวรายได้เกือบแสน เผยใช้จ่ายเดือนละไม่ถึง 2 หมื่น ถูกวิจารณ์ยับ ด่าขี้เหนียว อัปเดตล่าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14:30:40
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ณัฐธิดา เล็กอุดากร แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 Grammy Awards 2026 กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 ชลบุรี เขต 1 calendar 2569 ผลเลือกตั้ง 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย