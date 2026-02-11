ครอบครัวรายได้เกือบแสน เผยใช้จ่ายเดือนละไม่ถึง 2 หมื่น ถูกวิจารณ์ยับ ด่าขี้เหนียว

ครอบครัวรายได้เดือนละเกือบแสน เผยค่าใช้จ่ายเดือนละไม่ถึง 2 หมื่น ถูกชาวเน็ตวิจารณ์ยับ ขี้เหนียวเกินไป แนะให้หาความสุขบ้าง คนในบ้านเผยแล้ว เหตุลที่ต้องประหยัด
นขณะที่การบันทึกค่าใช้จ่ายและตั้งเป้าหมายในการอดออมเป็นสิ่งที่ดี แต่การใช้จ่ายของครอบครัวหนึ่งในเวียดนาม กลับกลายเป็นดราม่าที่คนวิจารณ์หนักซะอย่างนั้น หลังหญิงคนหนึ่งออกมาเผยว่าครอบครัวของเธอซึ่งมีกันอยู่ 3 คน คือเธอ สามี และลูกวัย 4 ขวบ ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ด้วยเงินเพียงเดือนละ 16 ล้านดอง (ราว 19,000 บาท) เท่านั้น แม้จะมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 63 ล้านดอง (ราว 75,000 บาท)
โดยวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Soha รายงานว่า การออกมาเผยตัวเลขดังกล่าวทำให้เกิดการถกเถียงมากมาย หลายคนมองว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่จะใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ด้วยเงินเพียงเท่านี้ รวมถึงมีคนอีกมากที่ตำหนิครอบครัวนี้ว่าประหยัดเงินเกินไปจนเข้าขั้นขี้เหนียว แต่เมื่อทางครอบครัวออกมากางตารางค่าใช้จ่ายชัด ๆ ก็ทำให้มุมมองของคนเริ่มเปลี่ยนไป
นาง A หญิงเจ้าของเรื่อง เผยว่าในแต่ละเดือน ครอบครัวของเธอมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 15-16 ล้านดอง (ราว 17,000 - 19,000 บาท) เท่านั้น โดยเธอได้จดบันทึกค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนไว้อย่างละเอียด ดังนี้
- ค่าเรียนลูก 2.2 ล้านดอง (ราว 2,600 บาท)
- ค่านมและเสื้อผ้าลูก ประมาณ 1 ล้านดอง (ราว 1,190 บาท)
- ค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าห้อง ประมาณ 1 ล้านดอง (ราว 1,190 บาท)
- ค่าอินเทอร์เน็ต 220,000 ดอง (ราว 230 บาท)
- ค่าอาหารของภรรยาและลูกประมาณ 5 ล้านดอง (สามีกินอาหารที่บริษัท) (ราว 5,990 บาท)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของสามี-ภรรยา รวมกันประมาณ 3 ล้านดอง (ราว 3,500 บาท)
- ค่ารักษาพยาบาล ประมาณ 500,000 ดอง (ราว 590 บาท)
- เงินให้พ่อแม่ ทั้งฝ่ายสามีและภรรยา 2 ล้านดอง (ราว 2,300 บาท)
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1 ล้านดอง (ราว 1,190 บาท)
โดยจะเห็นได้ว่าทางครอบครัวยังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการศึกษาของลูก แทนที่จะตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ อีกทั้งค่านมและค่าเสื้อผ้าของลูกก็ถือว่าเหมาะสมสำหรับเด็ก 4 ขวบ
แต่ถึงอย่างนั้น หลายคนเชื่อว่าด้วยรายได้ของพวกเขา การจำกัดค่าใช้จ่ายไว้แค่นี้ถือว่าต่ำเกินไปมาก บางคนยังแนะนำพวกเขาให้ลองปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น และหาความสุขกับชีวิตบ้าง รวมถึงมีคนเข้ามาแซะ ถามถึงกิจกรรมที่ครอบครัวทำในวันหยุด ซึ่งน่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มอีก โดยเฉพาะหากพาลูกไปห้างสรรพสินค้า หรือพาไปเล่นตามสนามเด็กเล่นต่าง ๆ
แทนที่จะพาลูกไปเล่นยังสนามเด็กเล่นในร่มเป็นประจำ พวกเขาให้ความสำคัญกับการพาไปสวนสาธารณะ เดินเล่นกลางแจ้ง ใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะซึ่งเข้าถึงได้ฟรี ๆ สร้างเสริมสุขภาพและสภาพจิตใจของครอบครัว
หลายคนยังเชื่อว่าการจำกัดการกินอาหารนอกบ้าน ไม่เพียงแต่จะช่วยลดค่าใช้จ่าย การทำอาหารกินเองที่บ้านยังจะช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับความสะอาดและโภชนาการ ซึ่งสำคัญสำหรับครอบครัวที่มีลูกเล็ก
ทั้งนี้ นาง A ยังตอบกลับชาวเน็ตที่มองว่าครอบครัวของเธอประหยัดเกินไป โดยชี้ว่า "ออมเงินไว้ตอนนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตในภายหลัง" พร้อมเผยว่าครอบครัวของเธอมีความตั้งใจว่าจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่ที่ดีกว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เพื่อให้มีพื้นที่กว้างขวางเมื่อลูกโตขึ้น ซึ่งแม้พวกเธอจะมีรายได้สูง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้เงินฟุ่มเฟือยได้ และเพื่อให้ทำตามเป้าหมายได้ เธอคิดว่าการเริ่มออมเงินตั้งแต่ตอนนี้เป็นสิ่งที่จำเป็น
