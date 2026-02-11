HILIGHT
นับใหม่ทั้งประเทศ มีสิทธิ์เกิดขึ้นแค่ไหน หลัง กกต.เปิดกฎหมายชี้แจง ปมเลือกตั้ง 2569

 
            วิเคราะห์ข้อเรียกร้อง  นับใหม่ทั้งประเทศ  หลังดราม่าเลือกตั้ง 2569 ด้าน กกต. แจงชัดเงื่อนไขกฎหมาย ทำจริงเป็นไปได้หรือไม่

เลือกตั้ง 2569
ภาพจาก ThaiPBS 

           ภายหลังการเลือกตั้ง 2569 บางเขตเลือกตั้งมีการตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ของ กกต. โดยเฉพาะกรณีชลบุรี เขต 1 และในหลายจังหวัด จนเกิดกระแสเรียกร้องนับคะแนนใหม่ทั้งประเทศ  กลายเป็นคำถามว่าฝ่ายที่รับผิดชอบจะต้องจัดการอย่างไร และประชาชนที่กังขาถึงผลคะแนนจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างนั้น

นับคะแนนใหม่ทั้งประเทศ กกต. สามารถทำได้หรือไม่


            คำชี้แจงจาก กกต. ระบุว่า ทำได้เฉพาะเมื่อเข้าเงื่อนไขกฎหมายเท่านั้น ไม่ใช่ทำได้เพราะความไม่พอใจ หรือกระแสสังคม

            การสั่งนับคะแนนใหม่เป็นอำนาจของ กกต.ชุดใหญ่ ซึ่งต้องพิจารณาจาก

            - พยานหลักฐาน

            - ข้อเท็จจริง

            - รายงานเหตุการณ์ประจำหน่วย

            - คำร้องทักท้วงคัดค้านในแต่ละขั้นตอน

            หากไม่มีเหตุอันควรตามกฎหมาย ก็ไม่สามารถสั่งนับใหม่ทั่วประเทศได้

เลือกตั้ง 2569
ภาพจาก ThaiPBS 


กรณีชลบุรี เขต 1 ทำไมยังสั่งนับใหม่ทันทีไม่ได้ ?


            กกต. เผยว่าอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยขีดเส้นใต้ภายใน 2 วัน (12 กุมภาพันธ์ 2569) จะได้ผลสรุปว่า จะนับคะแนนใหม่ หรือให้มีการลงคะแนนใหม่ หรือยืนยันผลเดิม

ประชาชนช่วยตรวจสอบคะแนนได้อย่างไรตอนนี้ ?


            ภาคประชาชนเปิดช่องทางตรวจสอบเพิ่มเติมผ่านแพลตฟอร์ม Vote62 โดยเชิญชวนให้ กปน.ทั่วประเทศ ส่งภาพเอกสารที่ถ่ายไว้ตั้งแต่วันเลือกตั้ง ได้แก่

            - ส.ส. 5/18 : สรุปคะแนน ส.ส.เขต

            - ส.ส. 5/18 บช : สรุปคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อ

            ทั้งนี้ ช่องทางดังกล่าวไม่ใช่กระบวนการทางกฎหมายโดยตรง แต่เป็นข้อมูลประกอบการร้องเรียน หลักฐานสาธารณะเพื่อกดดันความโปร่งใส ส่วนการสั่งนับใหม่ยังเป็นอำนาจของ กกต.ชุดใหญ่ ตามกรอบกฎหมาย

เลือกตั้ง 2569
ภาพจาก ThaiPBS 

เลือกตั้ง 2569
ภาพจาก ThaiPBS 


ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiPBS, ThaiPBS, เฟซบุ๊ก iLaw
 
