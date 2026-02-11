นับใหม่ทั้งประเทศ มีสิทธิ์เกิดขึ้นแค่ไหน หลัง กกต.เปิดกฎหมายชี้แจง ปมเลือกตั้ง 2569

วิเคราะห์ข้อเรียกร้อง นับใหม่ทั้งประเทศ หลังดราม่าเลือกตั้ง 2569 ด้าน กกต. แจงชัดเงื่อนไขกฎหมาย ทำจริงเป็นไปได้หรือไม่
ภายหลังการเลือกตั้ง 2569 บางเขตเลือกตั้งมีการตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ของ กกต. โดยเฉพาะกรณีชลบุรี เขต 1 และในหลายจังหวัด จนเกิดกระแสเรียกร้องนับคะแนนใหม่ทั้งประเทศ กลายเป็นคำถามว่าฝ่ายที่รับผิดชอบจะต้องจัดการอย่างไร และประชาชนที่กังขาถึงผลคะแนนจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างนั้น
นับคะแนนใหม่ทั้งประเทศ กกต. สามารถทำได้หรือไม่
คำชี้แจงจาก กกต. ระบุว่า ทำได้เฉพาะเมื่อเข้าเงื่อนไขกฎหมายเท่านั้น ไม่ใช่ทำได้เพราะความไม่พอใจ หรือกระแสสังคม
การสั่งนับคะแนนใหม่เป็นอำนาจของ กกต.ชุดใหญ่ ซึ่งต้องพิจารณาจาก
- พยานหลักฐาน
- ข้อเท็จจริง
- รายงานเหตุการณ์ประจำหน่วย
- คำร้องทักท้วงคัดค้านในแต่ละขั้นตอน
หากไม่มีเหตุอันควรตามกฎหมาย ก็ไม่สามารถสั่งนับใหม่ทั่วประเทศได้
กรณีชลบุรี เขต 1 ทำไมยังสั่งนับใหม่ทันทีไม่ได้ ?
กกต. เผยว่าอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยขีดเส้นใต้ภายใน 2 วัน (12 กุมภาพันธ์ 2569) จะได้ผลสรุปว่า จะนับคะแนนใหม่ หรือให้มีการลงคะแนนใหม่ หรือยืนยันผลเดิม
ประชาชนช่วยตรวจสอบคะแนนได้อย่างไรตอนนี้ ?
ภาคประชาชนเปิดช่องทางตรวจสอบเพิ่มเติมผ่านแพลตฟอร์ม Vote62 โดยเชิญชวนให้ กปน.ทั่วประเทศ ส่งภาพเอกสารที่ถ่ายไว้ตั้งแต่วันเลือกตั้ง ได้แก่
- ส.ส. 5/18 : สรุปคะแนน ส.ส.เขต
- ส.ส. 5/18 บช : สรุปคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อ
ทั้งนี้ ช่องทางดังกล่าวไม่ใช่กระบวนการทางกฎหมายโดยตรง แต่เป็นข้อมูลประกอบการร้องเรียน หลักฐานสาธารณะเพื่อกดดันความโปร่งใส ส่วนการสั่งนับใหม่ยังเป็นอำนาจของ กกต.ชุดใหญ่ ตามกรอบกฎหมาย
ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiPBS, ThaiPBS, เฟซบุ๊ก iLaw