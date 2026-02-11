เปิดแนวโน้มกำหนดการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 ภายหลังผู้ว่าฯ คนปัจจุบันจะครบวาระในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 โดยเบื้องต้นคาดว่าอาจกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 5 กรกฎาคม นี้
ขณะเดียวกัน ช่วงเวลา 180 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ซึ่งจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ วันเด็ก และสงกรานต์ เพื่อไม่ให้เข้าข่ายกระทำการที่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง
เบื้องต้นมีการประเมิน ไทม์ไลน์การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 ตามกรอบที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีหมุดหมายสำคัญ ดังนี้
การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 เริ่มมีความเคลื่อนไหวมากขึ้น เนื่องจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. คนปัจจุบัน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ส่งผลให้กระบวนการเตรียมการเลือกตั้งเข้าสู่ช่วงสำคัญ
|วัน/เดือน/ปี
|กำหนดการ
|หมายเหตุ
|21 พฤษภาคม 2569
|ครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ชัชชาติ
|23 พฤษภาคม 2569
|คาดว่า กกต.กรุงเทพมหานคร จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง
|25-29 พฤษภาคม 2569
|เปิดรับสมัครผู้สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
|5 มิถุนายน 2569
|ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
|5 กรกฎาคม 2569
|คาดเป็นวันเลือกตั้ง
|4 สิงหาคม 2569 (คาดการณ์)
|ประกาศผลการเลือกตั้ง
|หากไม่มีเรื่องร้องเรียน อาจสามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้เร็วกว่ากำหนด
อย่างไรก็ตาม ไทม์ไลน์ดังกล่าวยังเป็นเพียงการประเมินเบื้องต้น โดยกำหนดการอย่างเป็นทางการจำเป็นต้องรอการประกาศจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อีกครั้ง