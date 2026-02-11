HILIGHT
เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 ครบวาระ 21 พ.ค. เปิดรับสมัครปลายเดือนเดียวกัน

          เปิดแนวโน้มกำหนดการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 ภายหลังผู้ว่าฯ คนปัจจุบันจะครบวาระในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 โดยเบื้องต้นคาดว่าอาจกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 5 กรกฎาคม นี้

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569
ภาพจาก HJBC / Shutterstock AI

          การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 เริ่มมีความเคลื่อนไหวมากขึ้น เนื่องจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. คนปัจจุบัน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ส่งผลให้กระบวนการเตรียมการเลือกตั้งเข้าสู่ช่วงสำคัญ

          ขณะเดียวกัน ช่วงเวลา 180 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ซึ่งจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ วันเด็ก และสงกรานต์ เพื่อไม่ให้เข้าข่ายกระทำการที่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง

          เบื้องต้นมีการประเมิน ไทม์ไลน์การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 ตามกรอบที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีหมุดหมายสำคัญ ดังนี้

 วัน/เดือน/ปี   กำหนดการ   หมายเหตุ 
 21 พฤษภาคม 2569   ครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ชัชชาติ   
 23 พฤษภาคม 2569   คาดว่า กกต.กรุงเทพมหานคร จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง   
 25-29 พฤษภาคม 2569  เปิดรับสมัครผู้สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.  
 5 มิถุนายน 2569  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร  
 5 กรกฎาคม 2569  คาดเป็นวันเลือกตั้ง  
 4 สิงหาคม 2569 (คาดการณ์)   ประกาศผลการเลือกตั้ง  หากไม่มีเรื่องร้องเรียน อาจสามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้เร็วกว่ากำหนด

          อย่างไรก็ตาม ไทม์ไลน์ดังกล่าวยังเป็นเพียงการประเมินเบื้องต้น โดยกำหนดการอย่างเป็นทางการจำเป็นต้องรอการประกาศจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อีกครั้ง

