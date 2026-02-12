ประวัติ ผอ.ศศิพัชร สินสโมสร โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ผู้เสียสละเพื่อ นร. จนนาทีสุดท้าย

เปิดประวัติ ผอ.ศศิพัชร สินสโมสร โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ เสียสละยอมเป็นตัวประกันแทนนักเรียน ก่อนถูกยิงเสียชีวิต ศธ. เตรียมเลื่อนขั้น 7 ขั้น เพื่อเชิดชูเกียรติ
นางศศิพัชร สินสโมสร จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (กศ.ม.) และอุทิศชีวิตให้กับการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเส้นทางราชการดังนี้
- 2551-2552 รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
- 2552-2559 รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตภูมิวิทยา
- 2559-2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์
- 2563-2569 ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
ตลอดการทำงาน ผอ.ศศิพัชร มีผลงานเชิงวิชาการและการบริหารโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ที่ได้รับการยอมรับ เช่น
- การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา PATONG MODEL
- การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
- รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 กระทรวงศึกษาธิการ แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ผอ.ศศิพัชร ผอ.โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พร้อมสั่งการให้ สพฐ. เร่งดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ คณะครู และนักเรียน ทั้งด้านสวัสดิการและการเยียวยาสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิด มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ และเตรียมเสนอเรื่องต่อสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษสูงสุด 7 ขั้น (รวมร้อยละ 35) รวมถึงดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้เสียชีวิต ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
นอกจากนี้ ศธ. ยังสั่งให้ สพฐ. ประสานกระทรวงสาธารณสุขดูแลผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิด จัดทีมสหวิชาชีพด้านจิตวิทยาเข้าดูแลครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทบทวนและยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เข้มงวดและรัดกุมยิ่งขึ้น
นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ในวงการการศึกษาไทย กับการจากไปของ นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ เมื่อคนร้ายวัย 18 ปี บุกก่อเหตุภายในสถานศึกษาและพยายามจับนักเรียนหญิงเป็นตัวประกัน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569
ท่ามกลางความตื่นตระหนกของคณะครูและนักเรียน ผอ.ศศิพัชร ตัดสินใจขอเปลี่ยนตัวกับนักเรียนและยอมเป็นตัวประกันแทน ก่อนจะถูกผู้ก่อเหตุยิงจนบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตอย่างสงบ เมื่อเวลา 03.00 น. ของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว คณะครู ลูกศิษย์โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ และคนในแวดวงการศึกษาทั่วประเทศ
เปิดประวัติ ผอ.ศศิพัชร คุณครูผู้เสียสละเพื่อนักเรียน
ผลงานโดดเด่นที่ฝากไว้ในวงการการศึกษา
ตลอดการทำงาน ผอ.ศศิพัชร มีผลงานเชิงวิชาการและการบริหารโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ที่ได้รับการยอมรับ เช่น
ศธ. แสดงความเสียใจ พร้อมเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ
