ถอดทักษะ Futuristic Mind จากเวที CTC2026 มองไกล คิดต่าง ให้ทันโลกธุรกิจที่เปลี่ยนเร็ว

ถอดรหัส “Futuristic Mind” ทักษะเพื่อความอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจยุคใหม่ SUPALAI Presents CREATIVE TALK CONFERENCE 2026 อัปเดตเทรนด์ใหม่ เพื่อมองไกล คิดต่าง สร้างอนาคต
ปี 2026 นี้ไม่ใช่แค่ปีที่ต้องคอยระวังตัว แต่เป็นปีที่เราต้องเร่งอัปเกรดตัวเองให้ทัน เพราะมรสุมรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ ปัญหาเศรษฐกิจ ราคาน้ำมันที่ผันผวน ไปจนถึงการถูก AI ดิสรัปชันและการปรับตัวของพฤติกรรมผู้บริโภคที่ละเอียดมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้กำลังบอกเราอย่างชัดเจนว่า วิธีคิดแบบเดิมที่เราเคยใช้กันมาอาจไม่ปลอดภัยอีกต่อไป นี่คือจุดเริ่มต้นของงาน SUPALAI Presents CREATIVE TALK CONFERENCE 2026 (CTC2026) ภายใต้ธีม 'The Festival of Futuristic Minds' (เทศกาลของคนมองไกล คิดต่าง สร้างอนาคต) ณ PARAGON HALL, SIAM PARAGON เพื่อใช้เป็นเข็มทิศนำทางองค์กรให้รอดพ้นจากความเสี่ยงขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยสู่อนาคตในปี 2027 ไปด้วยกัน
คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง RGB72 และ CREATIVE TALK กล่าวว่า ท่ามกลางสถานการณ์โลกปี 2026 ภาคธุรกิจกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายรอบด้านที่บีบให้วิธีคิดหรือการทำงานแบบเดิมไม่เพียงพออีกต่อไป ทั้งจากการเข้ามาของเทคโนโลยี AI ที่สั่นคลอนวิธีการทำงานแบบเดิมที่ต้องเปลี่ยนเป็นการทำงานร่วมกับ AI เป็นปกติ โดยที่ไม่ควรมีทักษะในการใช้ AI อยู่เพียงระดับพื้นฐาน หรือแค่ “ใช้เป็น” แต่ต้องมีทักษะในการใช้ AI อย่างเชี่ยวชาญเพื่อยกระดับงานที่ทำให้ดีกว่าเดิม และนำไปสู่การพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่ AI ยังทำไม่ได้เท่ามนุษย์
ในขณะเดียวกันพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ไม่ได้ตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยวิธีคิดแบบเดิม ไม่ได้มองแค่ในมิติของราคาแต่ต้องการข้อมูลเชิงลึกและรอบด้านประกอบการตัดสินใจ โดยพิจารณาไปถึงความคุ้มค่า คุณภาพของสินค้า และความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ ยิ่งมีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจมากขึ้น ผู้บริโภคยิ่งกรองจนเหลือแบรนด์ที่มั่นใจมากจริง ๆ ยิ่งไปกว่านั้น ธุรกิจในยุคนี้ไม่ได้อยู่เพียงลำพังในตลาดของตัวเอง แต่ถูกเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคในระดับ Global scale รวมไปถึงการพึ่งพาทรัพยากรจากทั่วโลก การมองธุรกิจในบริบทภายในประเทศหรือภายในท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว จึงอาจทำให้มองไม่เห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ และประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไป
ซึ่งทั้งหมดนี้หากองค์กรไม่เห็นสัญญาณล่วงหน้าจะปรับตัวไม่ทัน คนทำธุรกิจและคนทำงานจึงจำเป็นต้องมี "Futuristic Mind" หรือความสามารถในการมองให้ไกลและเห็นสัญญาณอนาคตที่ชัดเจน เป็นที่มาของการร่วมมือกัน ระหว่าง บริษัท CREATIVE TALK และ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จัดงาน “SUPALAI Presents CREATIVE TALK CONFERENCE 2026” (CTC2026) ภายใต้ธีม “The Festival of Futuristic Minds” (เทศกาลของคนมองไกล คิดต่าง สร้างอนาคต)
คุณไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในยุคที่ความไม่แน่นอนเป็นเรื่องปกติ หัวใจของ Futuristic Mind ไม่ใช่การพยากรณ์อนาคตให้ถูกต้อง แต่คือการทำปัจจุบันให้แข็งแรง มี "การคาดการณ์เชิงกลยุทธ์" (Strategic Foresight) หรือที่มองเห็นความเป็นไปได้ในอนาคต บริหารสถานการณ์ตรงหน้าให้ดี มองธุรกิจผ่านเลนส์ของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นทีละวัน (Day-by-Day) ด้วยการตั้งคำถามอยู่เสมอ “มีอะไรที่เราทำแบบเดิมและมีอะไรที่เราสามารถทำได้ดีกว่าเดิมไหม” ซึ่งสรุปออกมาเป็น 4 บทเรียนในการรับมือความท้าทายของศุภาลัยในปีนี้ ได้แก่
1. มองวิกฤตด้วยความจริง เพื่อหาโอกาสซ่อนอยู่
ธุรกิจอสังหาฯ ได้รับผลกระทบหนัก ทั้งหนี้ครัวเรือน ต้นทุนเหล็กและน้ำมันพุ่งสูง รวมถึงอัตราปฏิเสธสินเชื่อ (Rejection Rate) ค่อนข้างสูง จนยอดซื้อขายต่ำที่สุดในรอบ 20 ปี ในขณะเดียวกันฝั่งผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer) มีการเปิดโครงการใหม่ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าเมื่อเทียบกับยอดซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง ส่งผลให้อุปทาน(Supply) หรือคู่แข่งที่เข้ามาแชร์ส่วนแบ่งการตลาดลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับองค์กรที่มีความพร้อม
2. การบริหารความเสี่ยงด้วยกระแสเงินสด
อสังหาฯ ต้องลงเงินก้อนใหญ่ตั้งแต่แรกเริ่ม ทั้งค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง และใช้เวลานานกว่าจะรับรู้รายได้ ทำให้มีต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ยาวนานข้ามปี ท่ามกลางความผันผวน สิ่งสำคัญที่สุดคือการบริหารกระแสเงินสด และ ยูนิตคงเหลือ (Inventory) ให้สมดุล
3. ปรับตัวให้เร็วกว่าตลาด
พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนเร็วมาก กลยุทธ์ทางการตลาด ต้องปรับให้ไวตอบโจทย์ความลูกค้าจริง ท่ามกลางสงครามราคาที่หลายรายลดราคาหนักเพื่อดึงเงินสด แต่ต้องทำอย่างมีชั้นเชิงและบาลานซ์ไม่ให้กระทบภาพรวมของแบรนด์ในระยะยาว
4. ความน่าเชื่อถือ (TRUST) คือจุดแข็งระยะยาว
บ้านคือการลงทุนทั้งชีวิต ในขณะที่แบรนด์และความน่าเชื่อถือก็ไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียวแต่ต้องพิสูจน์ผ่านหลากหลายวิกฤตใหญ่ด้วยการกระทำ (Action speaks louder than words) แสดงให้เห็นเสมอว่าเราพร้อมเคียงข้างและไม่ทิ้งผู้บริโภค นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมวันที่ตลาดไม่แน่นอนเขาถึงเลือกเอาเงินลงทุนทั้งชีวิตมาไว้กับเรา
เพื่อชวนคนทำงานและธุรกิจไทยร่วม “มองไกล คิดต่าง และสร้างอนาคต” ไปด้วยกัน งาน SUPALAI Presents CREATIVE TALK CONFERENCE 2026 (CTC2026) ในปีนี้จึงถูกออกแบบให้เป็นเทศกาลความรู้และแรงบันดาลใจสำหรับคนทำงาน เจ้าของธุรกิจ ผู้นำองค์กร นักการตลาด ครีเอเตอร์ และผู้ที่ต้องการอัปเดตตัวเองให้ทันโลกอนาคต ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงาน ธุรกิจ เทคโนโลยี และพฤติกรรมบริโภค โดยเฉพาะในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยเป็นพื้นที่ที่รวมเทรนด์ ไอเดีย เครื่องมือ และมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายวงการ ผ่านเซสชันไฮไลต์อัปเดตเทรนด์ ได้แก่
● AI Transformation Insight 2027 : ร่วมเปิดมุมมองโดย ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร (Head of Digital Technology Academy Section: H-DTA), คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ (Head of AIS Academy Department) และคุณฉวีวรรณ คงโชคสมัย (กรรมการผู้จัดการ RGB72 และ CREATIVE TALK)
● Creativity Trends : นำโดย คุณภัทศา อัตตนนท์ (Managing Director จงรักดี) และคุณวุฒิศักดิ์ อนรรฆพรช (ผู้ก่อตั้งโปรดักชั่นเฮาส์ FACTORY01)
● Business Trends : นำโดย คุณไตรเตชะ ตั้งมติธรรม (กรรมการผู้จัดการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)) และคุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม (Deputy CEO/CCO - AIS)
● AI and Technology Trends : นำโดย คุณทวิร พานิชสมบัติ (Distinguished Software Stylist และ Founder ODT) และคุณภัทราวุธ ซื่อสัตยาศิลป์ (Chief Technology Officer, LINE MAN Wongnai)
● Marketing Intelligence Trends : นำโดย คุณโศรดา ศรประสิทธิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Publicis Groupe Thailand) และคุณไชยพงศ์ ลาภเลี้ยงตระกูล (President of MarTech Association and CEO of PAM Real CDP)
● People Performance Trends : นำโดย คุณอภิชาติ ขันธวิธิ (CEO of QGEN Consultant)
● Well Being Trends : นำโดย คุณพัชรา ทวีชัยวัฒนะ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้าและความยั่งยืน ประจําประเทศไทย อลิอันซ์ อยุธยา) และแพทย์หญิงหงส์ ประสาธนากร (แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน BDMS)
โดยภายในงาน SUPALAI Presents CREATIVE TALK CONFERENCE 2026 ยังจัดเต็มด้วยเนื้อหาเจาะลึกครอบคลุมทั้ง 4 เวทีหลัก พร้อมรวบรวมวิทยากร (Speakers) แถวหน้ากว่า 100 ท่านจากหลากหลายอุตสาหกรรม ที่จะมาชวนทุกคนร่วมอัปเดตเทรนด์ มองไกล คิดต่าง และเติมเต็มโมเดลธุรกิจ (Business Model) ให้แข็งแกร่งและสมบูรณ์แบบยิ่งกว่าเดิม
ติดตามรับชมเนื้อหาเต็ม ๆ ย้อนหลังได้ที่ https://creativetalkonline.com
สำหรับใครที่ไม่มีบัตร สามารถซื้อ Rerun Ticket ในราคา 990.- ได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/ctc2026
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