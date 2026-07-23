เวเนซุเอลาเผยยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว เพิ่มเป็น 5,346 คน บาดเจ็บกว่า 16,700 คน ขณะที่อาฟเตอร์ช็อกเกิดขึ้นแล้วกว่า 1,331 ครั้ง คนไร้บ้านนับหมื่น
ผลกระทบจาก แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ยังทำให้มีประชาชนต้องกลายเป็นผู้ไร้บ้าน 17,265 คน และมีผู้ประสบภัย 23,122 คน อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว 107 แห่ง ทั้งในกรุงการากัสและรัฐทางตอนกลางของประเทศ ได้แก่ ลากวยรา มิรันดา และอารากวา
ทั้งนี้ แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ยังไม่สิ้นสุดผลกระทบ เนื่องจากตลอดระยะเวลากว่า 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศยังเผชิญ อาฟเตอร์ช็อก (Aftershock) แล้วรวม 1,331 ครั้ง หลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และ 7.5 แมกนิจูด เมื่อกว่า 3 สัปดาห์ก่อน
หมายเหตุ : แฟ้มภาพซินหัวอาคารพังถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในรัฐลากวยราของเวเนซุเอลา วันที่ 3 กรกฎาคม 2026
สำนักข่าวซินหัว รายงานเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ว่า แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ยังคงสร้างผลกระทบอย่างหนัก โดย ฮอร์เก โรดริเกซ ประธานรัฐสภาเวเนซุเอลา เปิดเผยว่า ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็น 5,346 คน ขณะที่จำนวนผู้บาดเจ็บยังอยู่ที่ 16,740 คน
ผลกระทบจาก แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ยังทำให้มีประชาชนต้องกลายเป็นผู้ไร้บ้าน 17,265 คน และมีผู้ประสบภัย 23,122 คน อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว 107 แห่ง ทั้งในกรุงการากัสและรัฐทางตอนกลางของประเทศ ได้แก่ ลากวยรา มิรันดา และอารากวา
นอกจากนี้ความเสียหายจาก แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ยังส่งผลให้มีผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเกือบ 40,000 คน ขณะที่รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้วมากกว่า 128,000 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งนี้ แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ยังไม่สิ้นสุดผลกระทบ เนื่องจากตลอดระยะเวลากว่า 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศยังเผชิญ อาฟเตอร์ช็อก (Aftershock) แล้วรวม 1,331 ครั้ง หลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และ 7.5 แมกนิจูด เมื่อกว่า 3 สัปดาห์ก่อน
หมายเหตุ : แฟ้มภาพซินหัวอาคารพังถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในรัฐลากวยราของเวเนซุเอลา วันที่ 3 กรกฎาคม 2026
ขอบคุณข้อมูลจาก XINHUA