สถานทูตไทยเปิดไทม์ไลน์การเสียชีวิตของ ฮลุน โซโล่ หลังถูกตั้งคำถามเรื่องการประสานงาน

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีการเสียชีวิตของ ฮลุน โซโล่ หลังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประสานงานกับทางการจอร์เจีย ยืนยันว่าไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียโดยตรง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Ankara
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Ankara
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Ankara
สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียตรวจสอบว่า เหตุใดหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจึงลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 ทั้งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกรณีนี้ไปตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 หลังทราบข่าวการหายตัวไปของนายบวรทัต
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยืนยันว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกงสุลอย่างรอบคอบ บนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางการของรัฐผู้รับ และเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัว
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัต เป็งสุข หรือ ฮลุน โซโล่ หลังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานทูต โดยระบุว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ตามที่มีการรายงานข่าวก่อนหน้านี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Ankara
ตามแถลงการณ์ระบุว่า เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเดินทางถึงกรุงทบิลิซี เวลา 20.30 น. ของวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 ได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจจอร์เจียทันที และได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบคดีว่า สถานีตำรวจได้ส่งเรื่องทางอีเมลไปยังกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เพื่อขอให้แจ้งทางการไทย อย่างไรก็ตาม สถานเอกอัครราชทูตฯ ยืนยันว่า ไม่เคยได้รับการแจ้งข่าวจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงก่อนหน้านั้นแต่อย่างใด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Ankara
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Ankara
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Ankara
ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย ซึ่งได้มอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของนายบวรทัตอย่างเป็นทางการ ให้แก่เจ้าหน้าที่สถานทูต โดยหนังสือดังกล่าวลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 เป็นภาษาจอร์เจีย พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียตรวจสอบว่า เหตุใดหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจึงลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 ทั้งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกรณีนี้ไปตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 หลังทราบข่าวการหายตัวไปของนายบวรทัต
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยืนยันว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกงสุลอย่างรอบคอบ บนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางการของรัฐผู้รับ และเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัว
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