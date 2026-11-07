สรปุกกำหมัด บุ๋ม โยนบาปให้ แอดมิน ทั้งที่ช่วยจนร่างแหลก ซัดปีศาจในคราบนางงาม

สรปุก กำหมัด บุ๋ม โยนบาปให้ แอดมิน ทั้งที่ช่วยจนร่างแหลก ซัดปีศาจในคราบนางงาม เตรียมกลับไทยมาให้การ แสดงความบริสุทธิ์ใจ
จากกรณีที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) แถลงความคืบหน้าคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ที่มี บุ๋ม ปนัดดา เป็นผู้ต้องหา ซึ่งมีการเปิดเส้นเงินที่ถูกโอนเข้า 3 บัญชี ที่นำมาเปิดรับบริจาค ก่อนกระจายไปใช้ในกิจกรรมมูลนิธิเพียงบางส่วน แต่กลับโอนไปใช้ส่วนตัวกว่า 585 ล้าน แถมมีการโบ้ยไปยังแอดมินเพจ ที่เป็นผู้โพสต์บัญชีรับบริจาคนั้น
ล่าสุด (7 พฤศจิกายน 2569) หลังการแถลงข่าว สรปุก ซึ่งเคยเป็นแอดมินจิตอาสาช่วยงานมูลนิธิองค์กรทำดี และเป็นหนึ่งในคนที่เคยออกมาโพสต์ปกป้อง บุ๋ม ปนัดดา ในช่วงแรกที่มีกระแสข่าว ก่อนจะถอยห่างออกไป ได้โพสต์ระบายความรู้สึกว่า
"ฟังแถลงตำรวจเมื่อกี้แล้วกำหมัด โอนกันอยู่สองคน โทษแอดมิน ต้นธันวากลับไทย จะรีบไปให้การแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะ ในฐานะหนึ่งในแอดมินเฉพาะกิจช่วงน้ำท่วม โดนขนาดนี้ซ้ำได้ยังคะ FC ที่ยังไม่ตาสว่าง ? ไม่ดีท็อกซ์แล้ว"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pook Sukonta Berthebaud
ก่อนที่จะคอมเมนต์ต่อว่า "ฉันอยาก Social Detox แล้วอยู่ ๆ ตำรวจแถลงเหมือนเขาโบ้ยแอดมิน แล้วไม่นานนี้เขาเพิ่งกดดันให้รับแทนว่าโพสต์ว่าเคยเป็นแอดมิน ทุกอย่างเขาวางหมากไว้หมด ชาวเน็ตก็แท็กกูทั้งวันแล้วมันจะดีท็อกซ์ไง"
รวมถึงชี้ว่า "ไม่เหลือความเสียใจให้แม้แต่นิดเดียว มีแต่ความแค้น แอดมินจิตอาสาทุกคน คือคนที่ทุ่มเทรักนาง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วเค้าต้องมาเดือดร้อนอะไรกับความโลภเธอสองคน"
"เคยคิดว่าพี่เขาโดน Gaslighting สงสารมาก สรุปกูโดนเอง"
ต่อมา สรปุก โพสต์เพิ่มเติมว่า "ความทุเรศสุดในเรื่องนี้คือฉันคือ 2% ที่ตั้งใจดูแลเงินบริจาค ไปใช้ตามจุดประสงค์ของทุกคน ด้วยการประสานงานน้ำท่วมเชียงราย หาดใหญ่ ข้าวกล่องหลายแสนกล่องในช่วงสองปี โดยยกความดีนี่ให้ปีศาจในคราบนางงาม ประหยัดแทบตายเพราะคิดว่ามูลนิธิจน"
ทั้งนี้ สรปุกยังฝากไว้ด้วยว่า "ฉันคือเหยื่อของเรื่องนี้ คนรักเธอ ที่โดนต้มตุ๋น จนอาจเสี่ยงโดนคดี ถ้ามึงโลกสวยไปไกล ๆ กูมีสิทธิ์โกรธและด่าแบบ 5 นาที 100 สเตตัส"
พร้อมชี้ว่าในบรรดาโครงการ 2% ที่ตัวเองเคยทำ ใช้เงินบริจาคและงบที่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งตอนนั้นเธอเป็นคนคุยคนเดียว 2 เดือนกว่าจนร่างแหลก ตรวจอิฐทุกก้อน ยันไม้กวาด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pook Sukonta Berthebaud
ขณะที่โซเชียลต่างเข้ามาคอมเมนต์ แนะนำให้แคปเก็บหลักฐานไว้ทั้งหมดเพื่อใช้ตอนแจ้งความ พร้อมวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น มองว่าไม่แปลกที่จะแค้น โดยสรปุกยอมรับว่าตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ตัวเองไม่เคยเอะใจเรื่องเงินบริจาคเลยสักนิด
ทั้งนี้ จากกระแสข่าวล่าสุด ทราบว่าหลังฝากขัง บุ๋ม ปนัดดา - ก๊อต อธิป ทางฝั่งก๊อตได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว แต่ศาลไม่อนุมัติ ขณะที่ บุ๋ม ปนัดดา ไม่ประสงค์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งหลังจากนี้ศาลจะออกหมายขัง โดยส่งตัวก๊อต อธิป ไปคุมขังที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร ส่วน บุ๋ม ปนัดดา จะถูกส่งไปที่ทัณฑสถานหญิงกลาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี