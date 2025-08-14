โครงการ 20 บาทตลอดสาย เปิดให้ผู้โดยสารลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย 25 สิงหาคม 2568 ซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิไม่ยุ่งยาก ทำได้ง่าย ๆ ทั้ง ผ่านแอปฯ ทางรัฐ ผ่านบัตรอื่น หรือที่สถานีรถไฟฟ้า ซึ่งวันนี้เรามีสรุปพร้อมอัปเดตข้อมูลมาให้แล้วว่าต้องทำยังไง
สำหรับโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ครบ 8 เส้นทาง เริ่มเปิดลงทะเบียนวันที่ 25 สิงหาคม 2568 โดยเริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ค่าโดยสารสูงสุด 20 บาทต่อเที่ยว ไม่จำกัดการข้ามสาย
วิธีการลงทะเบียนสามารถทำได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
- ผ่านแอปฯ ทางรัฐ (เฉพาะผู้มีบัตรประชาชนไทย 13 หลัก)
- ลงทะเบียนผ่านบัตร Rabbit, บัตร EMV Contactless (Visa/Mastercard), บัตร MRT Plus และบัตร ARL
- ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ที่สถานีรถไฟฟ้า
สายที่ร่วมโครงการ (8 เส้นทาง)
- สีเขียว (สุขุมวิท-คูคต, สีลม-บางหว้า)
- สีชมพู (แคราย-มีนบุรี)
- สีน้ำเงิน (หัวลำโพง-บางซื่อ-บางแค/ท่าพระ)
- สีทอง (คลองสาน-กรุงธนบุรี)
- สีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง)
- สีม่วง (เตาปูน-คลองบางไผ่)
- สีแดง (บางซื่อ-รังสิต, บางซื่อ-ตลิ่งชัน)
- แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL)
วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย
ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ผ่านแอปฯ ทางรัฐ
สำหรับวิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ผ่านแอปฯ ทางรัฐ มีขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้
1. ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางรัฐ”
- รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
- Google Play Store
- App Store
2. ลงทะเบียนและยืนยันตัวตน
- กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
- ยืนยันตัวตน ผ่านระบบ OTP (รหัสผ่านที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน)
3. ผูกบัตรโดยสารที่ต้องการใช้
- บัตร Rabbit Card (ต้องลงทะเบียนแล้ว)
- บัตร EMV Contactless (Visa/Mastercard)
- บัตร MRT Plus
- บัตร ARL (เฉพาะสายแอร์พอร์ต เรล ลิงก์)
4. ยืนยันการลงทะเบียน
- ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
- กดยืนยันเพื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียน
5. รอการอนุมัติสิทธิ
เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568
ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ผ่านบัตร
สำหรับวิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายผ่านบัตร Rabbit Card, บัตร EMV Contactless (Visa/Mastercard), บัตร MRT Plus และบัตร ARL (Airport Rail Link) มีขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้
ก่อนการลงทะเบียนหากยังไม่มีแอปพลิเคชันทางรัฐ ให้ดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play Store
ลิงก์ดาวน์โหลด :
1. ลงทะเบียนตามประเภทบัตร
1.1 บัตรแรทบิท (Rabbit Card)
- ตรวจสอบว่าบัตรลงทะเบียนแล้ว
- เปิดแอปฯ ทางรัฐ > เลือกเมนู ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาท
- กรอกหมายเลขบัตร Rabbit Card และเบอร์โทรศัพท์
1.2 บัตร EMV Contactless (Visa/Mastercard)
- เปิดแอปฯ ทางรัฐ > เมนู ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาท
- กรอกหมายเลขบัตร EMV Contactless และเบอร์โทรศัพท์
1.3 บัตร MRT Plus
- เปิดแอปฯ ทางรัฐ > เมนู ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาท
- กรอกหมายเลขบัตร MRT Plus และเบอร์โทรศัพท์
1.4 บัตร ARL (Airport Rail Link)
- เปิดแอปฯ ทางรัฐ > เมนู ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาท
- กรอกหมายเลขบัตร ARL และเบอร์โทรศัพท์
2. การใช้งานบัตร
- นำบัตรที่ลงทะเบียนแล้วแตะเครื่องอ่านบัตรตอนเข้าและออกสถานี
- ระบบจะหักค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย อัตโนมัติ
- สามารถใช้จ่ายร้านค้าที่รองรับบัตรแต่ละประเภทได้ตามปกติ
ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ที่สถานีรถไฟฟ้า
สำหรับวิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ที่สถานีรถไฟฟ้า มีขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้
1. เตรียมบัตรที่จะใช้
- บัตรแรบบิท หรือ Rabbit Card (BTS) ไปยังสถานี BTS
- MRT Plus ไปยังสถานี MRT
- ARL Smart Pass ไปยังสถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL)
- บัตร EMV Contactless (Visa/Mastercard) ไปยังสถานีรถไฟฟ้าใดก็ได้ที่รองรับ (BTS, MRT, ARL)
2. ไปที่จุดลงทะเบียน
- มองหาป้ายหรือเคาน์เตอร์ที่มีข้อความ “ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย” (ปกติจะอยู่ใกล้ห้องจำหน่ายตั๋ว / Customer Service)
3. แจ้งเจ้าหน้าที่
- แจ้งว่ามาลงทะเบียนใช้สิทธิ “20 บาทตลอดสาย”
- ยื่นบัตร + บัตรประชาชน (บางสถานีอาจขอเพื่อตรวจสอบ)
4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- สแกนหรือกรอกหมายเลขบัตร
- ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้ตามระบบ
5. รับใบยืนยันการลงทะเบียน
- เก็บไว้เผื่อใช้ตรวจสอบปัญหา จากนั้นบัตรของคุณจะพร้อมใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2568
6. เริ่มใช้สิทธิ
- แตะบัตรตอนเข้าและออกสถานี ระบบจะคิดค่าโดยสาร 20 บาท ทันที
ทั้งหมดนี้ คือการลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ซึ่งทำได้ง่ายและใช้เวลาไม่นาน เพียงทำตามขั้นตอนข้างต้น คุณก็สามารถเดินทางสุดคุ้มทั่วกรุงเทพฯ ด้วยราคาเพียง 20 บาทตลอดสาย ไม่อยากพลาดโอกาสดี ๆ แบบนี้อย่าลืมลงทะเบียนวันที่ 25 สิงหาคม 2568 และเริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย หรือไม่มีบัตรที่รองรับ ต้องจ่ายราคาปกติ
