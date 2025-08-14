HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >

ฉบับอัปเดต ! วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ทำเองตามขั้นตอนได้ง่าย ๆ

          โครงการ 20 บาทตลอดสาย เปิดให้ผู้โดยสารลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย 25 สิงหาคม 2568 ซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิไม่ยุ่งยาก ทำได้ง่าย ๆ ทั้ง ผ่านแอปฯ ทางรัฐ  ผ่านบัตรอื่น หรือที่สถานีรถไฟฟ้า ซึ่งวันนี้เรามีสรุปพร้อมอัปเดตข้อมูลมาให้แล้วว่าต้องทำยังไง 
รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย

เรื่องน่ารู้โครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย

          สำหรับโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ครบ 8 เส้นทาง เริ่มเปิดลงทะเบียนวันที่ 25 สิงหาคม 2568 โดยเริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ค่าโดยสารสูงสุด 20 บาทต่อเที่ยว ไม่จำกัดการข้ามสาย
          วิธีการลงทะเบียนสามารถทำได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 
  • ผ่านแอปฯ ทางรัฐ (เฉพาะผู้มีบัตรประชาชนไทย 13 หลัก)
  • ลงทะเบียนผ่านบัตร Rabbit, บัตร EMV Contactless (Visa/Mastercard), บัตร MRT Plus และบัตร ARL
  • ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ที่สถานีรถไฟฟ้า

สายที่ร่วมโครงการ (8 เส้นทาง)

  • สีเขียว (สุขุมวิท-คูคต, สีลม-บางหว้า)
  • สีชมพู (แคราย-มีนบุรี)
  • สีน้ำเงิน (หัวลำโพง-บางซื่อ-บางแค/ท่าพระ)
  • สีทอง (คลองสาน-กรุงธนบุรี)
  • สีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง)
  • สีม่วง (เตาปูน-คลองบางไผ่)
  • สีแดง (บางซื่อ-รังสิต, บางซื่อ-ตลิ่งชัน)
  • แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL)
วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย

วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย

ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ผ่านแอปฯ ทางรัฐ

          สำหรับวิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ผ่านแอปฯ ทางรัฐ มีขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้ 
          1. ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางรัฐ”
          2. ลงทะเบียนและยืนยันตัวตน 
  • กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  • ยืนยันตัวตน ผ่านระบบ OTP (รหัสผ่านที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน)
          3. ผูกบัตรโดยสารที่ต้องการใช้
  • บัตร Rabbit Card (ต้องลงทะเบียนแล้ว)
  • บัตร EMV Contactless (Visa/Mastercard)
  • บัตร MRT Plus
  • บัตร ARL (เฉพาะสายแอร์พอร์ต เรล ลิงก์)
          4. ยืนยันการลงทะเบียน
  • ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
  • กดยืนยันเพื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียน
          5. รอการอนุมัติสิทธิ
เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568
วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย

ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ผ่านบัตร

          สำหรับวิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายผ่านบัตร Rabbit Card, บัตร EMV Contactless (Visa/Mastercard), บัตร MRT Plus และบัตร ARL (Airport Rail Link) มีขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้      
          ก่อนการลงทะเบียนหากยังไม่มีแอปพลิเคชันทางรัฐ ให้ดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play Store

          ลิงก์ดาวน์โหลด :

          1. ลงทะเบียนตามประเภทบัตร
          1.1 บัตรแรทบิท (Rabbit Card) 
  • ตรวจสอบว่าบัตรลงทะเบียนแล้ว
  • เปิดแอปฯ ทางรัฐ > เลือกเมนู ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาท
  • กรอกหมายเลขบัตร Rabbit Card และเบอร์โทรศัพท์
          หมายเหตุ : หากยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตร ต้องทำที่เคาน์เตอร์ BTS / My Rabbit App
          1.2 บัตร EMV Contactless (Visa/Mastercard)
  • เปิดแอปฯ ทางรัฐ > เมนู ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาท
  • กรอกหมายเลขบัตร EMV Contactless และเบอร์โทรศัพท์
          หมายเหตุ : รองรับเฉพาะ Visa / Mastercard
          1.3 บัตร MRT Plus
  • เปิดแอปฯ ทางรัฐ > เมนู ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาท
  • กรอกหมายเลขบัตร MRT Plus และเบอร์โทรศัพท์
          หมายเหตุ : นักเรียน/นักศึกษาต้องยืนยันข้อมูลการศึกษา
          1.4 บัตร ARL (Airport Rail Link)
  • เปิดแอปฯ ทางรัฐ > เมนู ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาท
  • กรอกหมายเลขบัตร ARL และเบอร์โทรศัพท์
          หมายเหตุ : นักเรียน/นักศึกษาต้องยืนยันข้อมูลการศึกษา
          2. การใช้งานบัตร
  • นำบัตรที่ลงทะเบียนแล้วแตะเครื่องอ่านบัตรตอนเข้าและออกสถานี
  • ระบบจะหักค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย อัตโนมัติ
  • สามารถใช้จ่ายร้านค้าที่รองรับบัตรแต่ละประเภทได้ตามปกติ
วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย

ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ที่สถานีรถไฟฟ้า

          สำหรับวิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ที่สถานีรถไฟฟ้า มีขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้ 
          1. เตรียมบัตรที่จะใช้
  • บัตรแรบบิท หรือ Rabbit Card (BTS) ไปยังสถานี BTS 
  • MRT Plus ไปยังสถานี MRT
  • ARL Smart Pass ไปยังสถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL)
  • บัตร EMV Contactless (Visa/Mastercard) ไปยังสถานีรถไฟฟ้าใดก็ได้ที่รองรับ (BTS, MRT, ARL)
          2. ไปที่จุดลงทะเบียน
  • มองหาป้ายหรือเคาน์เตอร์ที่มีข้อความ “ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย” (ปกติจะอยู่ใกล้ห้องจำหน่ายตั๋ว / Customer Service)
          3. แจ้งเจ้าหน้าที่
  • แจ้งว่ามาลงทะเบียนใช้สิทธิ “20 บาทตลอดสาย”
  • ยื่นบัตร + บัตรประชาชน (บางสถานีอาจขอเพื่อตรวจสอบ)
          4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  • สแกนหรือกรอกหมายเลขบัตร
  • ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้ตามระบบ
          5. รับใบยืนยันการลงทะเบียน
  • เก็บไว้เผื่อใช้ตรวจสอบปัญหา จากนั้นบัตรของคุณจะพร้อมใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2568
          6. เริ่มใช้สิทธิ
  • แตะบัตรตอนเข้าและออกสถานี ระบบจะคิดค่าโดยสาร 20 บาท ทันที
วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย

          ทั้งหมดนี้ คือการลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ซึ่งทำได้ง่ายและใช้เวลาไม่นาน เพียงทำตามขั้นตอนข้างต้น คุณก็สามารถเดินทางสุดคุ้มทั่วกรุงเทพฯ ด้วยราคาเพียง 20 บาทตลอดสาย ไม่อยากพลาดโอกาสดี ๆ แบบนี้อย่าลืมลงทะเบียนวันที่ 25 สิงหาคม 2568 และเริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย หรือไม่มีบัตรที่รองรับ ต้องจ่ายราคาปกติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฉบับอัปเดต ! วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ทำเองตามขั้นตอนได้ง่าย ๆ อัปเดตล่าสุด 14 สิงหาคม 2568 เวลา 10:19:22
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ว่างงานประกันสังคม วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิทัย รัตนากร วันหยุดเดือนสิงหาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ กองกำลัง BHQ แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 เที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย