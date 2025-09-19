ไชยชนก ชิดชอบ ประวัติลูกชาย เนวิน ชิดชอบ คว้าเก้าอี้ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มานั่งสำเร็จ ว่าแต่เขาคนนี้ก้าวเข้าสู่สนามการเมืองได้อย่างไร ไปดูกัน
ไชยชนก ชิดชอบ หรือชื่อเล่น นก ทายาทการเมืองตระกูลชิดชอบรุ่นที่ 3 กลายเป็นหนึ่งในนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ถูกจับตาอย่างใกล้ชิด หลังได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอี) ในรัฐบาลอนุทิน 1
เส้นทางชีวิตของ ไชยชนก ชิดชอบ คือใคร ? จบการศึกษาที่ไหน ทำธุรกิจอะไร มีประวัติการทำงานอย่างไร และมีผลงานใดที่โดดเด่นจนสามารถก้าวขึ้นนั่งเก้าอี้ รมว.ดีอี ได้สำเร็จ เราจะพาไปย้อนดูข้อมูลกัน
ประวัติไชยชนก ชิดชอบ คือใคร ?
ไชยชนก ชิดชอบ อายุเท่าไหร่
นก ไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในรัฐบาลอนุทิน 1 เกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2533 ปัจจุบันอายุ 35 ปี สถานะโสด เป็นบุตรชายคนโตของนายเนวิน ชิดชอบ ผู้ก่อตั้งพรรคภูมิใจไทย และนางกรุณา ชิดชอบ โดยมีพี่น้องทั้งหมด 4 คน รวมถึงตัวเขาเอง ดังนี้
- แนน ชิดชนก ชิดชอบ ลูกสาวคนเดียวของเนวิน เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าที่ระลึกของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
- หนุน ชนน์ชนก ชิดชอบ เกิด21 ธันวาคม พ.ศ. 2537 บุตรชายคนรองของเนวิน เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเยาวชนของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อะคาเดมี่
- แน่น โชติชนก ชิดชอบ บุตรชายคนเล็กของเนวิน
เส้นทางการศึกษาของไชยชนก ชิดชอบ
แม้หลายคนเข้าใจว่า ไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดีอี จบการศึกษาปริญญาตรีจากอังกฤษ แต่สื่อมวลชนหลายแห่งก็ยังลงข้อมูลที่ไม่ตรงกัน เบื้องต้นที่ได้รับข้อมูลคือ เขาใช้ชีวิตนักเรียนที่อังกฤษกว่า 17 ปี สำเร็จการศึกษาระดับไฮสกูลจาก Millfield Preparatory School ประเทศอังกฤษ หลังจากนั้นกลับมาศึกษาต่อในประเทศไทย โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อปี 2561 และได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ในปี 2563
ประสบการณ์ทำงานของไชยชนก ชิดชอบ
สิ่งที่ทำให้ ไชยชนก ชิดชอบ โดดเด่นคือการเป็นผู้ก่อตั้งทีม Buriram United Esports ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงในเวทีการแข่งขันระดับโลก ทีมที่เขาก่อตั้งได้คว้าแชมป์โลกในเกม Arena of Valor ถึง 2 สมัย และแชมป์ระดับนานาชาติในปี 2564
นอกจากนี้ ไชยชนก ชิดชอบ ยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนา Predator Arena และงาน META THAILAND 2022 ซึ่งถือเป็นการยกระดับวงการอีสปอร์ตของประเทศ
ไชยชนก ชิดชอบ กับเส้นทางการเมือง
การเข้าสู่ถนนการเมืองของ ไชยชนก ชิดชอบ เริ่มต้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 เมื่อนายเนวิน ชิดชอบ เปิดตัวบุตรชายเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ของพรรคภูมิใจไทย และในการเลือกตั้งทั่วไป 2566 เขาก็ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ เขต 2 สำเร็จในสมัยแรก ถือเป็น Generation 3 ของตระกูลชิดชอบที่ก้าวเข้าสู่การเมือง ต่อจากคุณปู่ชัย ชิดชอบ และคุณพ่อเนวิน ชิดชอบปี 2567 ที่ประชุมใหญ่พรรคภูมิใจไทยได้เลือก ไชยชนก ชิดชอบ เป็นเลขาธิการพรรค แทน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ผู้เป็นอา ที่ลาออกจากตำแหน่ง
กระทั่งวันที่ 5 กันยายน 2568 ไชยชนก ชิดชอบ ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ได้เสนอชื่ออนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย ต่อมาวันที่ 19 กันยายน 2568 มีรายชื่อของ ไชยชนก ชิดชอบ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในรัฐบาลอนุทิน 1
ทรัพย์สินและธุรกิจของไชยชนก ชิดชอบ
สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดีอี มีทรัพย์สินรวมกว่า 161 ล้านบาท ทั้งเงินสด บัญชีเงินฝาก การลงทุน ที่ดิน บ้าน รถหรู รวมถึงนาฬิกาหรู Richard Mille และ Patek Philippe มูลค่าหลายสิบล้านบาท ขณะเดียวกันยังถือหุ้นในหลายบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัวและสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
จากบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินที่ ไชยชนก ชิดชอบ แจ้งต่อสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พบว่ามีทรัพย์สินรวม 161,625,029 บาท ประกอบด้วย
- เงินสดและเงินฝาก รวม 52 ล้านบาท
- เงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 12.9 ล้านบาท
- ที่ดิน 7 แปลง มูลค่า 24.1 ล้านบาท
- ยานพาหนะ 7 คัน รวม 14.5 ล้านบาท รวมถึง Bentley Continental GT V8 มูลค่า 8 ล้านบาทและประเด็นที่น่าสนใจคือ ไชยชนก ชิดชอบ มีคอลเลกชั่นนาฬิกาหรูระดับโลก ได้แก่ Patek Philippe และ Richard Mille รวมมูลค่ากว่า 26 ล้านบาท โดยเฉพาะนาฬิกา Richard Mille RM65-01 Chronograph Rose Gold ที่มีค่าสูงสุดถึง 10.5 ล้านบาท
ทั้งหมดนี้คือ ประวัติไชยชนก ชิดชอบ จากชีวิตนักเรียนอังกฤษกว่า 17 ปี สู่ผู้ก่อตั้งทีมอีสปอร์ต และในที่สุดก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองเต็มตัวในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในรัฐบาลอนุทิน 1 ได้สำเร็จ และเป็นอีกหนึ่งนักการเมืองรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองในอนาคตต่อไปว่าเขาจะมีศักยภาพในการนำพาประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง ในฐานะรมว.ดีอี หรือไม่
