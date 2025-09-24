นาทีชีวิต.. จนท. ลงหลุมถนนทรุด แต่ต้องยกเลิกภารกิจ รีบดึงขึ้นด่วน เจอดินสไลด์ซ้ำ !

นาทีชีวิต.. จนท. ลงหลุมถนนทรุด จะเอาเชือกสลิงไปผูกกับรถที่ตกลงไป เพื่อจะดึงรถยนต์ขึ้นมา แล้วเกิดดินสไลด์ซ้ำ ภารกิจอันตรายดินสไลด์ได้ทุกวินาที
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย ธน34-00 ฐานบุญวิภา
จากเหตุดินถล่มจนทำให้ถนนทรุดตัว บริเวณถนนสามเสน หน้า รพ.วชิรพยาบาล ส่งผลให้ต้องปิดการจราจรในพื้นที่โดยรอบ ประกาศตัดน้ำและไฟบางพื้นที่ ขณะที่พบว่ายังคงมีการทรุดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งบริเวณหน้า รพ. และหน้า สน.สามเสนนั้น
ล่าสุด (24 กันยายน 2568) เฟซบุ๊ก อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย ธน34-00 ฐานบุญวิภา เผยคลิปนาทีชีวิต ขณะเจ้าหน้าที่กำลังลงไปยังบริเวณที่ถนนทรุดตัว เพื่อจะนำเชือกสลิงไปผูกกับรถที่ตกลงไป เพื่อดึงรถขึ้นมา แต่เกิดดินสไลด์ลงมาอีกครั้ง ทำให้ต้องรีบดึงตัวเจ้าหน้าที่ขึ้นมาทันทีชนิดแข่งกับเวลา จำเป็นต้องยกเลิกภารกิจก่อนจะเกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน
