นาทีชีวิต.. จนท. ลงหลุมถนนทรุด แต่ต้องยกเลิกภารกิจ รีบดึงขึ้นด่วน เจอดินสไลด์ซ้ำ !

  
           นาทีชีวิต.. จนท. ลงหลุมถนนทรุด จะเอาเชือกสลิงไปผูกกับรถที่ตกลงไป เพื่อจะดึงรถยนต์ขึ้นมา แล้วเกิดดินสไลด์ซ้ำ ภารกิจอันตรายดินสไลด์ได้ทุกวินาที

ถนนทรุด รพ.วชิรพยาบาล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย ธน34-00 ฐานบุญวิภา

             จากเหตุดินถล่มจนทำให้ถนนทรุดตัว บริเวณถนนสามเสน หน้า รพ.วชิรพยาบาล ส่งผลให้ต้องปิดการจราจรในพื้นที่โดยรอบ ประกาศตัดน้ำและไฟบางพื้นที่ ขณะที่พบว่ายังคงมีการทรุดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งบริเวณหน้า รพ. และหน้า สน.สามเสนนั้น 

             ล่าสุด (24 กันยายน 2568) เฟซบุ๊ก อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย ธน34-00 ฐานบุญวิภา เผยคลิปนาทีชีวิต ขณะเจ้าหน้าที่กำลังลงไปยังบริเวณที่ถนนทรุดตัว เพื่อจะนำเชือกสลิงไปผูกกับรถที่ตกลงไป เพื่อดึงรถขึ้นมา แต่เกิดดินสไลด์ลงมาอีกครั้ง ทำให้ต้องรีบดึงตัวเจ้าหน้าที่ขึ้นมาทันทีชนิดแข่งกับเวลา จำเป็นต้องยกเลิกภารกิจก่อนจะเกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน

ถนนทรุด รพ.วชิรพยาบาล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย ธน34-00 ฐานบุญวิภา

ถนนทรุด รพ.วชิรพยาบาล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย ธน34-00 ฐานบุญวิภา

            โดยทางเพจยังเผยภาพมุมสูงในเวลา 15.30 น. ระบุว่า การทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นมีความเสี่ยงมากขึ้น ดินจะสไลด์ได้ทุกวินาที 

ถนนทรุด รพ.วชิรพยาบาล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย ธน34-00 ฐานบุญวิภา

ถนนทรุด รพ.วชิรพยาบาล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย ธน34-00 ฐานบุญวิภา

ถนนทรุด รพ.วชิรพยาบาล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย ธน34-00 ฐานบุญวิภา

ถนนทรุด รพ.วชิรพยาบาล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย ธน34-00 ฐานบุญวิภา




นาทีชีวิต.. จนท. ลงหลุมถนนทรุด แต่ต้องยกเลิกภารกิจ รีบดึงขึ้นด่วน เจอดินสไลด์ซ้ำ ! โพสต์เมื่อ 24 กันยายน 2568 เวลา 17:04:40
