สน.สามเสน เสาเข็มขาด ชัดเคลื่อนตัวจากจุดเดิม - เขตประกาศห้ามใช้อาคารใกล้ถนนทรุด

ดร.ธเนศ เผยถนนทรุดตัว สน.สามเสน เสียหายชัดสุด เสาเข็มขาด เคลื่อนตัวจากจุดเดิม 2 มิลลิเมตร แนะเร่งปิดกั้นน้ำกันดินเคลื่อน ด้าน เขตดุสิต ประกาศห้ามใช้อาคารใกล้จุดเกิดเหตุ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
จากเหตุถนนทรุดตัวครั้งใหญ่หน้า โรงพยาบาลวชิรพยาบาลและ สน.สามเสน เป็นหลุมลึก 50 เมตร กว้าง 30x30 เมตร จนต้องสั่งปิดการจราจรและอพยพประชาชน รวมถึงปิดบริการ โรงพยาบาลชั่วคราว แม้ตัวอาคารยังไม่เสียหายแต่เสี่ยงขยายวงกว้าง ซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังโครงสร้างใต้ดิน เช่น อุโมงค์รถไฟฟ้าหรือท่อระบายน้ำ ในพื้นที่รัศมี 50 เมตร โดยเฉพาะ สน.สามเสน อาจมีความเสี่ยงอาคารถล่มนั้น
ความคืบหน้าเรื่องนี้ วันที่ 24 กันยายน 2568 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า เมื่อเวลา 14.20 น. นายธเนศ วีระศิริ ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และนายกสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้สัมภาษณ์หลังลงพื้นที่ตรวจสอบว่า จากการพิจารณาด้วยสายตา ปัญหาขณะนี้คือน้ำประปายังมีการไหลอยู่ ฉะนั้นแล้วจะทำให้ดินจากที่สูงไหลไปที่ต่ำ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ต้องพยายามกั้นไม่ให้น้ำไหลเข้ายังจุดทรุดตัวเพิ่ม ถ้าวันนี้ปิดน้ำได้ก็จะสามารถวางแผนเสถียรภาพในการป้องกันเหตุต่อได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ข้อมูลจากกล้องวัดความลาดเอียงพบว่า ขณะนี้ ฝั่ง สน.สามเสน มีการเคลื่อนตัวจากจุดเดิม 2 มิลลิเมตร และยังต้องดูโครงสร้างภายในอาคารว่ามีรอยแตกร้าวมากน้อยแค่ไหน
เรื่องการเคลื่อนตัวของดิน ยืนยันได้ว่าดินยังมีการเคลื่อนตัวอยู่ สาเหตุหลักจากน้ำที่ไม่หยุดไหล ถ้ามีฝนตกลงมาดินที่ค้างอยู่ด้านบนก็จะยิ่งไหลลงมาเพิ่มเติม ที่เราเห็นว่าดินยังไม่เคลื่อนไหว คือดินมีเสถียรภาพอยู่ แต่น้ำจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ดินมีการเคลื่อนที่ ฉะนั้น ต้องขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ฝั่งสถานีตำรวจนครบาล งดการใช้น้ำเพื่องดการระบายน้ำออกมาตามท่อ
สำหรับพื้นที่เสี่ยง ขณะนี้คือ สน.สามเสน และอาคารที่อยู่ติดกัน เนื่องจากสภาพผิวดินตรงจุดดังกล่าวทรุดตัวเพิ่ม 2 มิลลิเมตร อาจจะเกิดการทรุดตัว โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่ให้กับประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในแฟลตตำรวจและอาคารใกล้เคียงเข้าไปพักอาศัยชั่วคราว 2 จุด คือ ชุมชนสวนอ้อย และ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ส่วนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปัจจุบันยังสามารถยืนอยู่ตำแหน่งที่มีความมั่นคงได้แต่จุดที่จะยืนจะต้องมีการพิจารณาตลอดเวลา
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่จากบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วง ได้นำกล้องวัดการเอียงตัว ประมาณ 4-5 ตัว มาติดตั้งเพื่อวิเคราะห์ะและวัดความลาดเอียงของสิ่งก่อสร้าง โดยจะเน้นไปที่สถานี สน.สามเสน และ แฟลตที่พักอาศัยด้านหลัง โดยจะใช้เวลาวัดตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ประมาณ จุดละ 30 นาที และจะเปลี่ยนจุดไปเรื่อย ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
เขตดุสิต ประกาศห้ามใช้อาคารใกล้จุดเกิดเหตุ หวั่นถนนทรุดตัวเพิ่มและเสี่ยงอันตราย
ด้าน นางเทียนชัย วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการเขตดุสิต ลงนามในประกาศสำนักงานเขตดุสิต เรื่องห้ามเข้าห้ามใช้อาคาร โดยระบุว่า
ด้วยวันที่ 24 กันยายน 2568 เวลา 07.08 น. ได้เกิดเหตุถนนทรุดตัวขนาดใหญ่บริเวณถนนสามเสนทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกวชิรพยาบาลถึงแยกราชวิถี ซึ่่งส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการจราจร การประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างยากลำบาก ตลอดจนสิ่งสาธารณะของประชาชนได้รับความเสียหายในพื้นที่ และถนนอาจทรุดตัวเพิ่ม ใกล้อาคารเลขที่ 582, 584, 586, 588, 590, 592, 595, 538/1, 544-544/85 (101-112, 201-216, 301-316, 401-416, 501-516) ถนนสามเสน
148, 150, 152, 154, 156,158, 162, 168, 170, 172, 174 และ 158/6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ภาพจาก ThaiPBS
จากการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น อาคารดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน เห็นควรหยุดใช้อาคาร หากมีการใช้อาคารอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้อาคารได้
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สำนักงานเขตดุสิต จึงประกาศห้ามเข้า ห้ามใช้อาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 ให้แก่อาคารบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ
