ปาร์ตี้หมูกระทะ หมดสติกลางถนน 4 ราย รุดช่วยด่วน - อ.เจษฎา เผยเกิดขึ้นได้ไง

เตือนภัยสายปิ้งย่าง ซื้อหมูกระทะมาทำกินที่บ้าน ไม่นานหมดสติ นอนแผ่กลางถนน 4 ราย อ.เจษฎา เผยเหตุเกิดจากอะไร ย้ำทำให้วิธีที่ปลอดภัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เด็กปากน้ำวันที่ 26 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก เด็กปากน้ำ เผยกรณีอุทาหรณ์ เตือนใจสายปิ้งย่าง หลังพบมีคนหมดสติเรียงรายอยู่กลางถนน ภายหลังนั่งกินหมูกระทะกัน
รายงานระบุว่า เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา อาสาสมัครกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุมีผู้เป็นลมหมดสติ อยู่ภายบ้านเอื้ออาทร บางปู พบผู้ป่วย 4 รายนอนเรียงรายกันอยู่กลางถนน เจ้าหน้าที่เข้าสอบถามรายระเอียดเบื้องต้น ทราบว่าสาเหตุเกิดจาก กลุ่มเพื่อน ๆ ได้ไปซื้อหมูกระทะชั่งกิโล ในตลาดแห่งหนึ่ง มารับประทานกัน
โดยรับประทานไปได้สักพัก น้องผู้หญิงวัย 8 ขวบ มีอาการหน้ามืด อาเจียน ร่างกายอ่อนเพลียไม่มีแรง และหมดสติ ในเวลาไกล้เคียงกันพวกเพื่อน ๆ ที่นั่งล้อมวงกินหมูกระทะก็เกิดอาการหน้ามืด อาเจียน ร่างกายไม่มีแรง หมดสติล้มลงไปนอนรอความช่วยเหลือเช่นกัน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงเร่งเข้าให้การช่วยเหลือ พร้อมลำเลียงผู้ป่วยทั้ง 4 ราย ส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย
ทางด้าน รศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์แสดงความคิดเห็นกรณีนี้ว่า "ผู้ป่วยมีอาการหน้ามืด อ่อนแรง อาเจียน หมดสติ พร้อม ๆ กันทุกคน ก็น่าจะเพราะได้รับก๊าซพิษ อย่างคาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์ จากการตั้งเตาอั้งโล่ ในห้องปิด ในบ้านครับ จะใช้เตาไฟ ควรทำในพื้นที่เปิด อากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้นครับ"
