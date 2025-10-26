HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ปาร์ตี้หมูกระทะ หมดสติกลางถนน 4 ราย รุดช่วยด่วน - อ.เจษฎา เผยเกิดขึ้นได้ไง

 
            เตือนภัยสายปิ้งย่าง ซื้อหมูกระทะมาทำกินที่บ้าน ไม่นานหมดสติ นอนแผ่กลางถนน 4 ราย อ.เจษฎา เผยเหตุเกิดจากอะไร ย้ำทำให้วิธีที่ปลอดภัย 

ปาร์ตี้หมูกระทะ หมดสติกลางถนน 4 ราย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เด็กปากน้ำ 

            วันที่ 26 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก เด็กปากน้ำ เผยกรณีอุทาหรณ์ เตือนใจสายปิ้งย่าง หลังพบมีคนหมดสติเรียงรายอยู่กลางถนน ภายหลังนั่งกินหมูกระทะกัน 
 
            รายงานระบุว่า เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา อาสาสมัครกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุมีผู้เป็นลมหมดสติ อยู่ภายบ้านเอื้ออาทร บางปู พบผู้ป่วย 4 รายนอนเรียงรายกันอยู่กลางถนน เจ้าหน้าที่เข้าสอบถามรายระเอียดเบื้องต้น ทราบว่าสาเหตุเกิดจาก กลุ่มเพื่อน ๆ ได้ไปซื้อหมูกระทะชั่งกิโล ในตลาดแห่งหนึ่ง มารับประทานกัน

            โดยรับประทานไปได้สักพัก น้องผู้หญิงวัย 8 ขวบ มีอาการหน้ามืด อาเจียน ร่างกายอ่อนเพลียไม่มีแรง และหมดสติ ในเวลาไกล้เคียงกันพวกเพื่อน ๆ ที่นั่งล้อมวงกินหมูกระทะก็เกิดอาการหน้ามืด อาเจียน ร่างกายไม่มีแรง หมดสติล้มลงไปนอนรอความช่วยเหลือเช่นกัน 

ปาร์ตี้หมูกระทะ หมดสติกลางถนน 4 ราย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เด็กปากน้ำ 

            ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ ยืนยันว่า เพิ่งรับประทานหมูกระทะไปได้ไม่นานก็เกิดอาการดังกล่าว 

            เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงเร่งเข้าให้การช่วยเหลือ พร้อมลำเลียงผู้ป่วยทั้ง 4 ราย ส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย 

            ทางด้าน รศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์แสดงความคิดเห็นกรณีนี้ว่า "ผู้ป่วยมีอาการหน้ามืด อ่อนแรง อาเจียน หมดสติ พร้อม ๆ กันทุกคน ก็น่าจะเพราะได้รับก๊าซพิษ อย่างคาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์ จากการตั้งเตาอั้งโล่ ในห้องปิด ในบ้านครับ จะใช้เตาไฟ ควรทำในพื้นที่เปิด อากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้นครับ"

ปาร์ตี้หมูกระทะ หมดสติกลางถนน 4 ราย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เด็กปากน้ำ 

ปาร์ตี้หมูกระทะ หมดสติกลางถนน 4 ราย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เด็กปากน้ำ 

 
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ปาร์ตี้หมูกระทะ หมดสติกลางถนน 4 ราย รุดช่วยด่วน - อ.เจษฎา เผยเกิดขึ้นได้ไง โพสต์เมื่อ 26 ตุลาคม 2568 เวลา 14:32:50 2,012 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง อีฟ กาญจนา คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง แต่งกายไว้ทุกข์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย