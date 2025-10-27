HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >

ประมวลภาพ พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

          ประมวลภาพ พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง ณ พระบรมมหาราชวัง
พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

ภาพจาก พระลาน

          วานนี้ (26 ตุลาคม 2568) เวลา 17.07 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน และเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ไปถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง
พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

ภาพจาก พระลาน

          ในการนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงรอรับเสด็จ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง
          ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

ภาพจาก พระลาน

          ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดี และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารอง และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย  
พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

ภาพจาก พระลาน

          ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ 
          จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร 11 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา เสร็จแล้ว ทรงทอดผ้าไตร 11 ไตร จำนวน 2 เที่ยว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร อีกจำนวน 6 เที่ยว จนครบ 93 ไตรเท่าพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

ภาพจาก พระลาน

          ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตก ณ มุขเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เมื่อครบ 4 จบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะ 1 รูปที่ถวายอดิเรก และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 8 รูป พระสงฆ์สดับปกรณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก  พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าเครื่องนมัสการ หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ  
พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

ภาพจาก พระลาน

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปหน้าพระโกศพระบรมศพ ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้น เสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

ภาพจาก พระลาน

พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

ภาพจาก พระลาน

พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

ภาพจาก พระลาน

พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

ภาพจาก พระลาน

พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

ภาพจาก พระลาน

พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

ภาพจาก พระลาน

พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

ภาพจาก พระลาน

พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

ภาพจาก พระลาน

ขอบคุณข้อมูลจาก พระลาน 

          - เผยกำหนดการ - สถานที่ ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
          - เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงน้อมรำลึกถึง สมเด็จย่า พระสุรเสียงที่ยังกึกก้องในใจหลาน
          - ในหลวง - พระราชินี เสด็จพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
          - ภาพใจหาย รถเจมส์ บอนด์ รถพระที่นั่งคันสุดท้าย เคลื่อนพระบรมศพ ในหลวง ร.9 - พระพันปีหลวง
          - ย้อนช่วงเวลาแห่งความผูกพัน กับบทพระราชนิพนธ์ ในหลวง ร.10 ถึง พระราชมารดา
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประมวลภาพ พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ โพสต์เมื่อ 27 ตุลาคม 2568 เวลา 10:21:09 15,789 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง อีฟ กาญจนา คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง แต่งกายไว้ทุกข์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย