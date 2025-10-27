HILIGHT
ขั้นตอนการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

          เปิดขั้นตอนการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ 

ภาพจาก NBT News

          วันนี้ (27 ตุลาคม 2568) ทางสำนักพระราชวัง ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายความอาลัยได้เป็นวันแรก ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ของทุกวัน 

          ในการนี้ เจ้าหน้าที่จัดเตรียมพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระบรมศพไว้ ซึ่งขั้นตอนการเข้าถวายสักการะ มีดังนี้ 

ภาพจาก NBT News
 
ขั้นตอนการเข้าถวายสักการะ 
 
          1. ประชาชนเมื่อเข้าสู่ท้องสนามหลวงแล้วให้ไปผ่านจุดคัดกรอง บริเวณฝั่งอาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) 

          2. นั่งรอที่เต็นท์จุดพักคอยตามลำดับคิว

          3. เจ้าหน้าที่จะพาลงไปที่อุโมงค์หน้าพระลาน บริเวณทางลง ประตู 1 ซึ่งจะมีเก้าอี้ไว้บริการ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องแต่งกาย

          4. เจ้าหน้าที่จะพาไปยังจุดคัดกรอง บริเวณประตูมณีนพรัตน์ ทางเข้าพระบรมมหาราชวัง

          5. ผ่านจุดตรวจค้นสัมภาระ และเครื่องสแกน จากนั้นพักรอบริเวณเต็นท์ด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคม เพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

          6. เมื่อสักการะพระบรมศพเรียบร้อยแล้วให้ออกทางออกบริเวณประตูวิมานเทเวศร์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร

การแต่งกาย เพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพ


          ประชาชนผู้เข้าถวายสักการะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์ สีดำ คอปก งดกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้าถุง คลุมเข่าสีดำเท่านั้น 

ภาพจาก NBT News

สิ่งที่ต้องเตรียม


          - บัตรประชาชนตัวจริง หรือพาสปอร์ตตัวจริง เพื่อแสดงตน
          - พกสิ่งของจำเป็น อาทิ ยาประจำตัว รวมถึงร่มกันแดดสีสุภาพ
  
ขอบคุณข้อมูลจาก Thai PBS

