ขั้นตอนการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

เปิดขั้นตอนการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์
ภาพจาก NBT News
วันนี้ (27 ตุลาคม 2568) ทางสำนักพระราชวัง ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายความอาลัยได้เป็นวันแรก ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ของทุกวัน
ในการนี้ เจ้าหน้าที่จัดเตรียมพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระบรมศพไว้ ซึ่งขั้นตอนการเข้าถวายสักการะ มีดังนี้
ภาพจาก NBT News
ขั้นตอนการเข้าถวายสักการะ
1. ประชาชนเมื่อเข้าสู่ท้องสนามหลวงแล้วให้ไปผ่านจุดคัดกรอง บริเวณฝั่งอาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง)
2. นั่งรอที่เต็นท์จุดพักคอยตามลำดับคิว
3. เจ้าหน้าที่จะพาลงไปที่อุโมงค์หน้าพระลาน บริเวณทางลง ประตู 1 ซึ่งจะมีเก้าอี้ไว้บริการ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องแต่งกาย
4. เจ้าหน้าที่จะพาไปยังจุดคัดกรอง บริเวณประตูมณีนพรัตน์ ทางเข้าพระบรมมหาราชวัง
5. ผ่านจุดตรวจค้นสัมภาระ และเครื่องสแกน จากนั้นพักรอบริเวณเต็นท์ด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคม เพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์
6. เมื่อสักการะพระบรมศพเรียบร้อยแล้วให้ออกทางออกบริเวณประตูวิมานเทเวศร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร
การแต่งกาย เพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
ประชาชนผู้เข้าถวายสักการะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์ สีดำ คอปก งดกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้าถุง คลุมเข่าสีดำเท่านั้น
ภาพจาก NBT News
สิ่งที่ต้องเตรียม
- บัตรประชาชนตัวจริง หรือพาสปอร์ตตัวจริง เพื่อแสดงตน
- พกสิ่งของจำเป็น อาทิ ยาประจำตัว รวมถึงร่มกันแดดสีสุภาพ
ขอบคุณข้อมูลจาก Thai PBS