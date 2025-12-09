HILIGHT
10 อันดับวิธีที่คนไทยค้นหามากที่สุดบน Google ปี 2025 รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์

          Google เผย 10 อันดับคำค้น “วิธี” ที่คนไทยถาม Google มากที่สุด มาดูกันว่า คําค้นหายอดนิยม 2568 บนเว็บไซต์ Google มีคำว่าอะไรบ้าง
คำค้นยอดฮิต Google 2025

ภาพจาก : Thaspol Sangsee / Shutterstock

          อยากรู้อะไรก็ถาม Google กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว จึงไม่แปลกที่คำว่า "วิธี" จะยังคงเป็นหนึ่งในกลุ่มคำค้นยอดนิยมอยู่เสมอ เพราะครอบคลุมแทบทุกเรื่องในชีวิต ตั้งแต่การเงินและสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ การดูแลสุขภาพ ไปจนถึงเทรนด์ไลฟ์สไตล์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ลองมาดูกันว่า 10 คำค้นยอดฮิตปี 2025 มี “วิธี” อะไรบ้าง และในลิสต์นี้มีคำไหนที่เราเคยเสิร์ชกันมาบ้างหรือเปล่า

1. วิธีดูไทป์ตัวเองแบบสัตว์

วิธีดูไทป์ตัวเองแบบสัตว์

          วิธีดูไทป์ตัวเองแบบสัตว์ เป็นเทรนด์สายจิตวิทยาและไลฟ์สไตล์ที่ได้รับความนิยมจากโซเชียลมีเดีย โดยนำลักษณะนิสัยของคนมาเปรียบกับสัตว์ เพื่อให้เข้าใจตัวตน จุดแข็ง และการสื่อสารกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น หลายคนเลยลองค้นหาวิธีดูไทป์ตัวเอง เพื่อนำไปใช้กับความรัก การทำงาน หรือการพัฒนาบุคลิกภาพ มาดูกันซิว่าไทป์ของเราตรงกับสัตว์ประเภทไหน

วิธีดูไทป์ตัวเองแบบสัตว์

          ก่อนอื่นต้องทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) ดูก่อน เพื่อหาไทป์ที่ตรงกับตัวเอง โดยสามารถทำแบบทดสอบบุคลิกภาพได้ที่นี่    

          เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วให้นำบุคลิกภาพนั้นมาเปรียบเทียบกับนิสัยของสัตว์ 

  • INTJ (Architect) = เม่น :  มีนิสัยนิ่ง เงียบ แต่ฉลาด ไม่ชอบให้ใครมาเซ้าซี้ รบกวน

  • INTP (Logician) = หนูทดลอง : มีความฉลาด ขี้สงสัย รับมือกับความไม่แน่นอนได้ดี

  • ENTJ (Commander) = แมว : มีความนิ่ง สงบ รู้วิธีที่ทำให้คนอื่นสนใจ และเป็นจอมบงการ

  • ENTP (Debater) = งู : ผู้ที่มีความลึกลับ ท้าทาย ชอบอยู่เงียบ ๆ แต่ถ้ามีปัญหาก็พร้อมโต้กลับ 

  • INFJ (Advocate) = สุนัขบริการ : มีนิสัยสงบ ชอบเก็บตัว แต่ภายในเป็นคนสุภาพ ใจดี และชอบช่วยเหลือผู้อื่น

  • INFP (Mediator) = ชูการ์ไกลเดอร์ : เป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนสูง รักอิสระ

  • ENFJ (Protagonist) = โลมา : มีความฉลาด อ่อนโยน มีน้ำใจ

  • ENFP (Campaigner) = สุนัขโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ : มีนิสัยเป็นมิตร เข้ากับคนง่าย ใจกว้าง

  • ISTJ (Logistician) = สุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด หรือโดเบอร์แมน : เป็นคนรักษากฎระเบียบ ซื่อสัตย์ รู้หน้าที่ มีวินัย

  • ISFJ (Defender) = เต่า : มีความสุภาพ ใจเย็น มั่นคง ไม่ชอบการแข่งขัน

  • ESTJ (Executive) = หมี : เป็นคนเข้มแข็ง จริงจัง จริงใจ มีภาวะผู้นำสูง

  • ESFJ (Consul) = แม่ไก่ : มีความอบอุ่น รักสังคม มักเป็นห่วงคนรอบข้างเสมอ 

  • ISTP (Virtuoso) = เสือ : เป็นบุคคลที่ลึกลับ รักอิสระ เป็นตัวของตัวเองสูง

  • ISFP (Adventurer) = กระต่าย : นิสัยขี้อาย รักสงบ ไม่ชอบความวุ่นวายและความขัดแย้ง

  • ESTP (Entrepreneur) = ลิง : เป็นคนฉลาด คล่องแคล่ว ว่องไว ชอบการเข้าสังคม

  • ESFP (Entertainer) = นกแก้ว : พูดเก่ง กล้าแสดงออก เป็นนักสร้างสีสัน

2. วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส

          คนละครึ่งพลัส ติดอันดับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มาแรงที่สุดใน พ.ศ. นี้ ทำให้คำค้น "วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส" พุ่งสูงทุกครั้งที่มีการเปิดลงทะเบียนในแต่ละรอบ ซึ่งนอกจากเรื่องการลงทะเบียนแล้ว คำค้นเกี่ยวกับการใช้แอปฯ เป๋าตัง ไปจนถึงขั้นตอนการใช้สิทธิก็ได้รับความนิยมตามไปด้วย
 

รวมทุกประเด็นที่หลายคนอยากรู้เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งพลัส

3. วิธีลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568

วิธีลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568

          เอาใจสายเที่ยวกันบ้าง กับอีกหนึ่งโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ เที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568 ที่เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม โดยรัฐช่วยจ่ายค่าที่พักไม่เกิน 3,000 บาท/คืน/ห้อง พร้อมคูปองส่วนลดร้านอาหารและบริการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ คำว่า "วิธีลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568" เลยมาแรงติดอันดับ 3 ของปี
 

เที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568 เช็กสิทธิ พร้อมเปิดเงื่อนไข ก่อนเที่ยวให้คุ้ม

เปิดขั้นตอนใช้สิทธิเที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568 จองที่พัก พร้อมรับคูปองท่องเที่ยว

4. วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2568

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2568

          ทุกต้นปี คำค้นเกี่ยวกับการยื่นภาษีจะติดอันดับเสมอ โดยเฉพาะคำว่า วิธียื่นภาษีออนไลน์ ซึ่งจะช่วยแนะนำวิธีกรอกข้อมูลรายได้ ค่าลดหย่อนภาษีต่าง ๆ เพื่อใช้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 
 

ขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์ง่าย ๆ มือใหม่ก็ทำได้

9 ขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์ ผ่านแอปฯ RD Smart TAX ขอคืนภาษีง่ายกว่าที่คิด !

ยื่นภาษีออนไลน์ ต้องระวัง 4 เรื่องนี้ อาจเผลอยื่นภาษีผิดโดยไม่ตั้งใจ !

5. วิธีทำโบว์ไว้อาลัย

วิธีทำโบว์ไว้อาลัย

          การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้นำมาซึ่งความโศกเศร้าอาลัยอย่างยิ่งแก่ปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากร่วมแสดงความอาลัยในรูปแบบต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือการประดิษฐ์โบไว้อาลัยด้วยตนเอง จึงทำให้คำค้นหา “วิธีทำโบว์ไว้อาลัย” ได้รับความสนใจและถูกค้นหาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าว
 

วิธีทําโบดําไว้อาลัย ทําริบบิ้นดําสำหรับผู้ไม่มีเสื้อสีดำ

6. วิธีทำมะม่วงหนึบ

วิธีทำมะม่วงหนึบ

          คำค้นสายอาหารและของหวานก็มาแรงไม่แพ้กัน และอันดับ 1 ของปีนี้ก็คือ "วิธีมะม่วงหนึบ" ที่เป็นทั้งของกินเล่นและของฝาก ซึ่งหลายคนค้นหาไว้ทำกินเอง หรือทำขายไว้เป็นรายได้เสริม สะท้อนให้เห็นถึงเทรนด์อาหารโฮมเมดและการแปรรูปผลไม้ไทย ใครยังไม่เคยชิมและอยากลองทำต้องอ่าน !
 

วิธีทำมะม่วงหนึบ เมนูผลไม้แปรรูป อร่อยหนึบเปรี้ยวหวาน

7. วิธีเซ็นสําเนาถูกต้อง

วิธีเซ็นสําเนาถูกต้อง

          ในปัจจุบัน การติดต่อราชการ การสมัครงาน รวมถึงการทำธุรกรรมต่าง ๆ ยังคงจำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาเอกสารสำคัญ ซึ่งต้องมีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกครั้ง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้หลายคนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ "วิธีเซ็นสำเนาถูกต้อง" เพื่อให้สามารถลงนามรับรองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และช่วยลดความเสี่ยงจากการนำเอกสารไปใช้ในทางที่ไม่พึงประสงค์
 

วิธีเซ็นสำเนาถูกต้อง เซ็นรับรองอย่างไร ปลอดภัยชัวร์

8. วิธีรับมือแผ่นดินไหว

วิธีรับมือแผ่นดินไหว

          จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในประเทศพม่าเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายพื้นที่ และทำให้ประชาชนตระหนักมากขึ้นว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ความสนใจด้านความปลอดภัยจึงเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ "วิธีรับมือแผ่นดินไหว" ตั้งแต่วันนี้ อาจช่วยเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
 

แผ่นดินไหวทำไงดี ! รวมข้อควรปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว

วิธีรับมือและปกป้องบ้านจากเหตุแผ่นดินไหว

คู่มือเอาชีวิตรอดจาก 7 ภัยพิบัติ เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว สึนามิ

9. วิธีลดน้ำหนัก

วิธีลดน้ำหนัก

          แม้จะเป็นคำค้นยอดฮิตติดอันดับมาตลอดหลายปี แต่ในปี 2025 ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนมากขึ้น ไม่ได้มองหาแค่วิธีที่ทำให้ผอมเร็วเพียงเท่านั้น ทว่ายังเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพ การกินอย่างสมดุล การออกกำลังกายที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ และการดูแลสุขภาพใจควบคู่กัน ใครอยากได้วิธีลดน้ำหนัก ไปปรับใช้ ลองเลือกได้จากบทความด้านล่างนี้เลย
 

รวมวิธีลดน้ำหนัก ลดความอ้วนแบบปลอดภัย

เจาะลึก Egg Fasting กินแต่ไข่ ช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือ ?

20 เมนูอาหารเย็นลดน้ำหนัก ไม่เกิน 200 แคลอรี อิ่มแบบไม่อ้วน

10. วิธีทำรูป Gemini

วิธีทำรูป Gemini

          เทคโนโลยี AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างปฏิเสธไม่ได้ แต่ละคนก็เลยอยากลองใช้ Gemini สร้างสรรค์ภาพสไตล์ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงหรือเพื่อความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ เอาเป็นว่าใครยังไม่เคยทำรูปด้วย Gemini บอกเลยว่าต้องลอง
 

วิธีใช้ Gemini AI สร้างภาพคนตามคำสั่ง อยากได้รูปร่างหน้าตาแบบไหนก็เนรมิตได้ !

Gemini AI สร้างรูปโมเดลฟิกเกอร์ Art Toy และรูปปั้นยักษ์ ใช้ Prompt อะไรมาดูกัน

วิธีทำรูปคู่ AI ด้วย Gemini ต้องใช้ Prompt อะไรมาดูกัน

วิธีใช้ Gemini AI สร้างรูปติดบัตรหรือรูปสมัครงาน ออกมาเนี้ยบพร้อมใช้งานได้เลย !

วิธีสร้างรูปหมู่ด้วย Gemini AI รวมรูปหลายคนไว้ในรูปเดียว

          คำค้น "วิธี" ยอดฮิตบน Google ในปี 2025 สะท้อนให้เห็นชัดเลยว่า คนส่วนใหญ่กำลังมองหาข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ทั้งเรื่องที่กำลังเป็นกระแสในสังคม หรือความรู้พื้นฐานที่รู้ไว้ก็ยังใช้ได้เสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย

