1. วิธีดูไทป์ตัวเองแบบสัตว์
ก่อนอื่นต้องทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) ดูก่อน เพื่อหาไทป์ที่ตรงกับตัวเอง โดยสามารถทำแบบทดสอบบุคลิกภาพได้ที่นี่
เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วให้นำบุคลิกภาพนั้นมาเปรียบเทียบกับนิสัยของสัตว์
INTJ (Architect) = เม่น : มีนิสัยนิ่ง เงียบ แต่ฉลาด ไม่ชอบให้ใครมาเซ้าซี้ รบกวน
INTP (Logician) = หนูทดลอง : มีความฉลาด ขี้สงสัย รับมือกับความไม่แน่นอนได้ดี
ENTJ (Commander) = แมว : มีความนิ่ง สงบ รู้วิธีที่ทำให้คนอื่นสนใจ และเป็นจอมบงการ
ENTP (Debater) = งู : ผู้ที่มีความลึกลับ ท้าทาย ชอบอยู่เงียบ ๆ แต่ถ้ามีปัญหาก็พร้อมโต้กลับ
INFJ (Advocate) = สุนัขบริการ : มีนิสัยสงบ ชอบเก็บตัว แต่ภายในเป็นคนสุภาพ ใจดี และชอบช่วยเหลือผู้อื่น
INFP (Mediator) = ชูการ์ไกลเดอร์ : เป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนสูง รักอิสระ
ENFJ (Protagonist) = โลมา : มีความฉลาด อ่อนโยน มีน้ำใจ
ENFP (Campaigner) = สุนัขโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ : มีนิสัยเป็นมิตร เข้ากับคนง่าย ใจกว้าง
ISTJ (Logistician) = สุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด หรือโดเบอร์แมน : เป็นคนรักษากฎระเบียบ ซื่อสัตย์ รู้หน้าที่ มีวินัย
ISFJ (Defender) = เต่า : มีความสุภาพ ใจเย็น มั่นคง ไม่ชอบการแข่งขัน
ESTJ (Executive) = หมี : เป็นคนเข้มแข็ง จริงจัง จริงใจ มีภาวะผู้นำสูง
ESFJ (Consul) = แม่ไก่ : มีความอบอุ่น รักสังคม มักเป็นห่วงคนรอบข้างเสมอ
ISTP (Virtuoso) = เสือ : เป็นบุคคลที่ลึกลับ รักอิสระ เป็นตัวของตัวเองสูง
ISFP (Adventurer) = กระต่าย : นิสัยขี้อาย รักสงบ ไม่ชอบความวุ่นวายและความขัดแย้ง
ESTP (Entrepreneur) = ลิง : เป็นคนฉลาด คล่องแคล่ว ว่องไว ชอบการเข้าสังคม
ESFP (Entertainer) = นกแก้ว : พูดเก่ง กล้าแสดงออก เป็นนักสร้างสีสัน
2. วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส
คนละครึ่งพลัส ติดอันดับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มาแรงที่สุดใน พ.ศ. นี้ ทำให้คำค้น "วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส" พุ่งสูงทุกครั้งที่มีการเปิดลงทะเบียนในแต่ละรอบ ซึ่งนอกจากเรื่องการลงทะเบียนแล้ว คำค้นเกี่ยวกับการใช้แอปฯ เป๋าตัง ไปจนถึงขั้นตอนการใช้สิทธิก็ได้รับความนิยมตามไปด้วย
3. วิธีลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568
เอาใจสายเที่ยวกันบ้าง กับอีกหนึ่งโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ เที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568 ที่เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม โดยรัฐช่วยจ่ายค่าที่พักไม่เกิน 3,000 บาท/คืน/ห้อง พร้อมคูปองส่วนลดร้านอาหารและบริการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ คำว่า "วิธีลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568" เลยมาแรงติดอันดับ 3 ของปี
เที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568 เช็กสิทธิ พร้อมเปิดเงื่อนไข ก่อนเที่ยวให้คุ้ม
4. วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2568
ทุกต้นปี คำค้นเกี่ยวกับการยื่นภาษีจะติดอันดับเสมอ โดยเฉพาะคำว่า วิธียื่นภาษีออนไลน์ ซึ่งจะช่วยแนะนำวิธีกรอกข้อมูลรายได้ ค่าลดหย่อนภาษีต่าง ๆ เพื่อใช้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี
5. วิธีทำโบว์ไว้อาลัย
การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้นำมาซึ่งความโศกเศร้าอาลัยอย่างยิ่งแก่ปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากร่วมแสดงความอาลัยในรูปแบบต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือการประดิษฐ์โบไว้อาลัยด้วยตนเอง จึงทำให้คำค้นหา “วิธีทำโบว์ไว้อาลัย” ได้รับความสนใจและถูกค้นหาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าว
6. วิธีทำมะม่วงหนึบ
คำค้นสายอาหารและของหวานก็มาแรงไม่แพ้กัน และอันดับ 1 ของปีนี้ก็คือ "วิธีมะม่วงหนึบ" ที่เป็นทั้งของกินเล่นและของฝาก ซึ่งหลายคนค้นหาไว้ทำกินเอง หรือทำขายไว้เป็นรายได้เสริม สะท้อนให้เห็นถึงเทรนด์อาหารโฮมเมดและการแปรรูปผลไม้ไทย ใครยังไม่เคยชิมและอยากลองทำต้องอ่าน !
7. วิธีเซ็นสําเนาถูกต้อง
ในปัจจุบัน การติดต่อราชการ การสมัครงาน รวมถึงการทำธุรกรรมต่าง ๆ ยังคงจำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาเอกสารสำคัญ ซึ่งต้องมีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกครั้ง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้หลายคนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ "วิธีเซ็นสำเนาถูกต้อง" เพื่อให้สามารถลงนามรับรองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และช่วยลดความเสี่ยงจากการนำเอกสารไปใช้ในทางที่ไม่พึงประสงค์
8. วิธีรับมือแผ่นดินไหว
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในประเทศพม่าเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายพื้นที่ และทำให้ประชาชนตระหนักมากขึ้นว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ความสนใจด้านความปลอดภัยจึงเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ "วิธีรับมือแผ่นดินไหว" ตั้งแต่วันนี้ อาจช่วยเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
9. วิธีลดน้ำหนัก
แม้จะเป็นคำค้นยอดฮิตติดอันดับมาตลอดหลายปี แต่ในปี 2025 ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนมากขึ้น ไม่ได้มองหาแค่วิธีที่ทำให้ผอมเร็วเพียงเท่านั้น ทว่ายังเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพ การกินอย่างสมดุล การออกกำลังกายที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ และการดูแลสุขภาพใจควบคู่กัน ใครอยากได้วิธีลดน้ำหนัก ไปปรับใช้ ลองเลือกได้จากบทความด้านล่างนี้เลย
10. วิธีทำรูป Gemini
เทคโนโลยี AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างปฏิเสธไม่ได้ แต่ละคนก็เลยอยากลองใช้ Gemini สร้างสรรค์ภาพสไตล์ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงหรือเพื่อความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ เอาเป็นว่าใครยังไม่เคยทำรูปด้วย Gemini บอกเลยว่าต้องลอง
วิธีใช้ Gemini AI สร้างภาพคนตามคำสั่ง อยากได้รูปร่างหน้าตาแบบไหนก็เนรมิตได้ !
