Tokyogurl หรือ ณภัทร วราสินธ์ ประวัติโปรเพลเยอร์ RoV หญิงทีมชาติไทย ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมาก หลังถูกตัดสิทธิจากการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จากการทำผิดกฎการแข่งขันอย่างร้ายแรง
ภาพจากอินสตาแกรม tky.grl_
Tokyogurl หรือ ณภัทร วราสินธ์ กลายเป็นชื่อที่ถูกจับตาในวงการอีสปอร์ตไทย หลังเส้นทางในนามทีมชาติต้องยุติลงอย่างกะทันหัน จากคำสั่งให้พ้นจากการแข่งขัน RoV ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
Timeline การแข่งขัน RoV ทีมหญิง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในการแข่งขัน RoV (Arena of Valor) ทีมหญิง ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนาม โดยผลการแข่งขันจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของไทย 0-3 เกม และตามกำหนดการเดิม ทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมต้องลงแข่งกับ สปป.ลาว เพื่อโอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นก่อนที่การแข่งขันจะเดินหน้าต่อ
ระหว่างการแข่งขันแมตช์ดังกล่าว Tokyogurl ณภัทร วราสินธ์ ถูกจับภาพได้ว่ามีการแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมบนเวที ก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกจากการแข่งขัน แต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ยังไม่จบ เมื่อโลกออนไลน์เริ่มตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างช่วงดราฟตัวละคร
ภาพจากอินสตาแกรม tky.grl_
ในจังหวะที่ทีมต้องเลือกตัวให้ครบ 5 ตัว มีการตั้งข้อสังเกตว่า Tokyogurl พยายามบังมุมกล้องถ่ายทอดสด และเมื่อเข้าสู่เกมถัดมา รูปแบบการเล่นของเธอดูเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด จนเกิดข้อถกเถียงในคอมมูนิตี้ว่าอาจเข้าข่ายการให้บุคคลอื่นลงเล่นแทน หรือที่เรียกว่า Smurfing
กระแสดังกล่าวนำไปสู่การตรวจสอบอย่างเป็นทางการ ก่อนที่หัวหน้าเทคนิคการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตประจำซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะออกหนังสือยืนยันว่า Tokyogurl กระทำผิดกฎข้อ 9.4.3 จากการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งถือเป็นการละเมิดกติกาการแข่งขันอย่างร้ายแรง
จากการตัดสินดังกล่าว ทำให้ Tokyogurl ถูกลงโทษด้วยการขับออกจากการแข่งขันซีเกมส์ทันที และต่อมา สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) ได้ออกแถลงการณ์ยอมรับผลการตัดสิน พร้อมดำเนินการปลดนักกีฬารายนี้ออกจากทีมชาติ
ภาพจากอินสตาแกรม tky.grl_
ผลกระทบยังลุกลามไปถึงต้นสังกัดเดิม โดย TALON ได้ประกาศยุติบทบาทการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตของ Tokyogurl ณภัทร วราสินธ์ มีผลในทันที ขณะที่ Garena RoV Thailand ออกแถลงการณ์ลงโทษ Tokyogurl ด้วยบทลงโทษสูงสุด คือ "ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการที่จัดโดยการีนาตลอดชีวิต" โดยมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นมาตรการเด็ดขาดเพื่อรักษามาตรฐาน จริยธรรม และความศักดิ์สิทธิ์ของวงการอีสปอร์ต โดย Garena ยืนยันจุดยืนในการยึดมั่นความถูกต้องและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด
ท่ามกลางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นักกีฬาทีมชาติไทยรายอื่นได้รับผลกระทบทางจิตใจเช่นกัน โดย จอมคน พุ่มสีนิล หรือ Givemeakiss ได้โพสต์ข้อความแสดงความรู้สึกเสียใจ แต่ยืนยันว่าจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ขณะที่ในเวลาต่อมา มีการยืนยันอย่างเป็นทางการถึงการถอนทีม RoV ทีมหญิงออกจากการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งนี้
ชาวเน็ตและคอมมูนิตี้ผู้เล่นจำนวนมากแสดงความผิดหวัง โดยมีคำถามที่ว่า "ทำไมคนไทยต้องโกง" สะท้อนถึงความรู้สึกเสียใจที่นักกีฬาทีมชาติต้องทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องบนเวทีระดับภูมิภาค
ภาพจากอินสตาแกรม tky.grl_
Tokyogurl ประวัติ คือใคร?
Tokyogurl หรือ ณภัทร วราสินธ์ เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตหญิงที่มีชื่อเสียงในเกม Arena of Valor (RoV) เคยสังกัดทีมอีสปอร์ตชั้นนำอย่าง TALON และเป็นหนึ่งในผู้เล่นหญิงที่ถูกยอมรับเรื่องฝีมือในวงการ
เธอเริ่มเป็นที่รู้จักจากการสตรีมเกม แสดงทักษะการเล่นจนมีผู้ติดตามจำนวนมาก และได้รับการยอมรับจากบุคคลในวงการ RoV ว่าเป็นผู้เล่นหญิงที่มีความสามารถสูง ก่อนจะได้รับโอกาสก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างเต็มตัว
ด้วยผลงานและศักยภาพที่โดดเด่น Tokyogurl ณภัทร วราสินธ์ ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ทีมชาติไทย ประเภททีมหญิง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดในเส้นทางอาชีพของเธอ
เส้นทางของ Tokyogurl หรือณภัทร วราสินธ์ จากสตรีมเมอร์มือฉมังที่ได้รับการยอมรับจนก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพใน TALON Esports และทีมชาติไทย ต้องปิดฉากลงอย่างน่าเสียดาย กรณีของ Tokyogurl กลายเป็นบทเรียนสำคัญในวงการอีสปอร์ตที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษากฎกติกา Fair Play และความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการแข่งขันกีฬาอาชีพในทุกระดับ การถูกขับออกจากซีเกมส์และโดนแบนตลอดชีวิตจากการละเมิดกฎข้อ 9.4.3 นับเป็นเตือนสติให้นักกีฬาทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบและเกียรติยศในการเป็นตัวแทนประเทศ