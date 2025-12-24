HILIGHT
รปภ. ดับปริศนาในห้อง พบความลับสุดสะเทือนใจซ่อนในรองเท้า ต้นตอกลิ่นที่แท้จริง

 
            พบศพ รปภ. เสียชีวิตปริศนาในห้องพัก ขณะสวมรองเท้านอน ก่อนเจอความลับสุดสะเทือนใจซ่อนในรองเท้า ต้นตอกลิ่นเหม็นเน่าที่แท้จริง
รปภ. ดับปริศนาในห้อง

            วันที่ 23 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยเรื่องราวคดีแปลกในไต้หวัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรายหนึ่งถูกพบเป็นศพเสียชีวิตในห้องพัก จนส่งกลิ่นเหม็นเน่า ซึ่งจากสภาพแวดล้อมในที่เกิดเหตุตอนแรกดูเหมือนว่าจะเป็นการเสียชีวิตที่ผิดปกติน่าสงสัย เนื่องจากเขาสวมรองเท้าหุ้มข้อขณะนอนหลับ ก่อนที่ความจริงสุดสะเทือนใจจะถูกเปิดเผย และความลับซ่อนอยู่ในรองเท้าคู่นั้นเอง

            ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น United Daily News เผยว่า ไช่ เซิงโจว แพทย์นิติเวชอาวุโสในไต้หวันได้เล่าประสบการณ์การชันสูตรศพที่น่าสะเทือนใจ กรณีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสียชีวิตที่ห้องเช่า ในเขตซานชง เมืองนิวไทเป โดยเจ้าของห้องเช่าเป็นผู้แจ้งเหตุ ภายหลังจากได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาจากห้องพักของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรายนี้ จนกระทั่งทางเจ้าของที่พักเปิดเข้าไปในห้องพร้อมกับตำรวจ ก็พบว่าเขาเสียชีวิตแล้ว 

            ต่อมา เมื่อแพทย์นิติเวชไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อทำการชันสูตรพลิกศพ เขาสังเกตเห็นว่า ผู้เสียชีวิตสวมรองเท้าผ้าใบหุ้มข้อสูงในขณะที่กำลังนอน ทำให้เขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ เพราะดูไม่เข้ากันและไม่สมเหตุสมผล ประกอบกับเรื่องที่เจ้าของห้องเช่าบ่นว่า มักจะได้กลิ่นเหม็นจากห้องนี้อยู่บ่อย ๆ เขาจึงตัดสินใจถอดรองเท้าดู จนทำให้ได้พบความลับต้นตอของกลิ่น ซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่เรื่องที่น่ารังเกียจ แต่เป็นเรื่องที่น่าสงสารจับใจ 

            หลังจากถอดรองเท้าและตรวจสอบพบว่า เท้าของผู้เสียชีวิตมีรอยฟกช้ำสีดำบนผิวหนัง มีแผลเน่าเปื่อยเป็นวงกลมที่ข้อเท้าทั้ง 2 ข้าง ซึ่งมีหนอนแมลงวันอยู่และส่งกลิ่นเหม็น  ทางแพทย์นิติเวชจึงสามารถสรุปได้ว่า ผู้เสียชีวิตป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดรุนแรง และการขาดการรักษา ประกอบกับภาวะทุพโภชนาการ ทำให้เกิดแผลที่เท้าและมีการติดเชื้อ 


            นอกจากนี้จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุยังพบเรื่องที่น่าสะเทือนใจคือ ผู้เสียชีวิตพยายามยัดผ้าเข้าไปตามช่องว่างของประตู  เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นไม่ให้เล็ดลอดออกไปและปกปิดสภาพที่น่าอดสู ในขณะกำลังต่อสู้กับความทุกข์ยากที่ไม่อาจบรรยายได้เพียงลำพัง และท้ายที่สุดก็เสียชีวิตจากไปอย่างโดดเดี่ยว 

            ไช่ เซิงโจว ได้ขอร้องอย่างจริงใจว่าได้โปรดเห็นอกเห็นใจผู้เสียชีวิตจากกรณีที่เกิดขึ้นนี้ ไม่ใช่เรื่องที่น่ารังเกียจ แต่น่าเศร้าและสะเทือนใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องโรคเบาหวานชนิดร้ายแรง ทางเลือกในการรักษาเพียงทางเดียวอาจเป็นการตัดเท้าทิ้งทั้ง 2 ข้าง  



ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media

 
