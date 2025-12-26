HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สั่งกุ้งมาเต็มถาด กินไม่หมด ทิ้งกลางร้าน ไขปริศนาทำไมไม่ให้เอากลับ แม้ถูกปรับแล้ว

          สั่งกุ้งมาเต็มถาด สุดท้ายกินไม่หมดได้แต่เททิ้งกลางร้านบุฟเฟต์เจ้าดัง ไขปริศนา ทำไมถึงไม่ให้จ่ายค่าปรับ เอากลับบ้าน ทิ้งแบบนี้มันเสียดาย


สุกี้ตี๋น้อย
ภาพจาก TikTok @jifferst

          วันที่ 26 ธันวาคม 2568 TikTok @jifferst มีการเล่าเรื่องจากร้านบุฟเฟต์ชื่อดังร้านหนึ่ง ที่พนักงานกำลังเทกุ้งเต็มถาดลงในถังขยะ พร้อมกับตั้งคำถามว่า ลูกค้ากินเหลือเยอะขนาดนี้ได้ยังไง สั่งไม่ดูกำลังตัวเองเลย

          ทั้งนี้ ชาวเน็ตที่เห็นก็เสียดายที่ต้องทิ้งกุ้ง บางคนก็สงสัยว่า เหตุใดไม่ให้ลูกค้าที่กินเหลือเอากลับบ้านได้ ดีกว่าทิ้งให้เสียของเป็นขยะ ซึ่งเรื่องนี้ มีคนแสดงความเห็นเอาไว้ว่า "ถ้าให้เอากลับ มันอาจจะเป็นการเปิดช่องให้บางคนหัวหมอเข้ามาสั่งจำนวนมาก ๆ ยอมจ่ายค่าปรับ ถูกกว่าการซื้อเองตามท้องตลาดและได้ของกลับไปกักตุนไว้"


          เคสนี้ถึงแม้จะจ่ายค่าปรับได้ แต่ก็ถูกมองไม่ดีในแง่การขาดความรับผิดชอบต่อทรัพยากรแน่นอน


สุกี้ตี๋น้อย
ภาพจาก TikTok @jifferst

สุกี้ตี๋น้อย






เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สั่งกุ้งมาเต็มถาด กินไม่หมด ทิ้งกลางร้าน ไขปริศนาทำไมไม่ให้เอากลับ แม้ถูกปรับแล้ว โพสต์เมื่อ 26 ธันวาคม 2568 เวลา 19:51:58 5,342 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 การ์ดปีใหม่ 2569 calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: คำอวยพรปีใหม่ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 น้องมินิ จันทร์เก้า ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา สวดมนต์ข้ามปี 2569
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย