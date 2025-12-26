สั่งกุ้งมาเต็มถาด กินไม่หมด ทิ้งกลางร้าน ไขปริศนาทำไมไม่ให้เอากลับ แม้ถูกปรับแล้ว

สั่งกุ้งมาเต็มถาด สุดท้ายกินไม่หมดได้แต่เททิ้งกลางร้านบุฟเฟต์เจ้าดัง ไขปริศนา ทำไมถึงไม่ให้จ่ายค่าปรับ เอากลับบ้าน ทิ้งแบบนี้มันเสียดาย
ภาพจาก TikTok @jifferst
วันที่ 26 ธันวาคม 2568 TikTok @jifferst มีการเล่าเรื่องจากร้านบุฟเฟต์ชื่อดังร้านหนึ่ง ที่พนักงานกำลังเทกุ้งเต็มถาดลงในถังขยะ พร้อมกับตั้งคำถามว่า ลูกค้ากินเหลือเยอะขนาดนี้ได้ยังไง สั่งไม่ดูกำลังตัวเองเลย
ทั้งนี้ ชาวเน็ตที่เห็นก็เสียดายที่ต้องทิ้งกุ้ง บางคนก็สงสัยว่า เหตุใดไม่ให้ลูกค้าที่กินเหลือเอากลับบ้านได้ ดีกว่าทิ้งให้เสียของเป็นขยะ ซึ่งเรื่องนี้ มีคนแสดงความเห็นเอาไว้ว่า "ถ้าให้เอากลับ มันอาจจะเป็นการเปิดช่องให้บางคนหัวหมอเข้ามาสั่งจำนวนมาก ๆ ยอมจ่ายค่าปรับ ถูกกว่าการซื้อเองตามท้องตลาดและได้ของกลับไปกักตุนไว้"
เคสนี้ถึงแม้จะจ่ายค่าปรับได้ แต่ก็ถูกมองไม่ดีในแง่การขาดความรับผิดชอบต่อทรัพยากรแน่นอน
ภาพจาก TikTok @jifferst
ภาพจาก TikTok @jifferst
