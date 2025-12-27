HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ขับรถอยู่ดี ๆ เจอวินมอเตอร์ไซค์ขับผ่าน เห็นแล้วเอะใจ ก่อนมีคนแจงทำไมสลับตำแหน่ง

          ขับรถอยู่ดี ๆ เจอวินมอเตอร์ไซค์ขับผ่าน แวบแรกรู้สึกแปลก ๆ พอดูตำแหน่งใช่เลย ก่อนมีคนมาชี้แจง ทำไมถึงสลับตำแหน่งกันได้

ไวรัล TikTok วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ภาพจาก TikTok @armanboshop

          วันที่ 27 ธันวาคม 2568 TikTok @armanboshop มีการลงคลิปจากกล้องหน้ารถคันหนึ่ง เห็นชัด ๆ ว่า มีวินมอเตอร์ไซค์และลูกค้าอยู่บนรถ ทว่าเมื่อเพ่งดูดี ๆ มีบางสิ่ที่แปลกไป

ไวรัล TikTok วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ภาพจาก TikTok @armanboshop

          สิ่งแปลก ๆ ที่ว่า คือ ทำไมวินมอเตอร์ไซค์ถึงไปซ้อนท้าย ส่วนลูกค้าเป็นคนขี่ สลับตำแหน่งกันซะอย่างนั้น

          อย่างไรก็ตาม มีคนเข้ามาโพสต์ชี้แจงเอาไว้ว่า "พี่เขาอยู่แถวบ้านหนูเองค่ะ คนที่ซ้อนก็คืออากงของพี่เขาค่ะ"

ไวรัล TikTok วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ภาพจาก TikTok @armanboshop


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ขับรถอยู่ดี ๆ เจอวินมอเตอร์ไซค์ขับผ่าน เห็นแล้วเอะใจ ก่อนมีคนแจงทำไมสลับตำแหน่ง โพสต์เมื่อ 27 ธันวาคม 2568 เวลา 12:02:51 5,896 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 การ์ดปีใหม่ 2569 calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: คำอวยพรปีใหม่ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 โดม ปกรณ์ ลัม ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา สวดมนต์ข้ามปี 2569
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย