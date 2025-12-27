ขับรถอยู่ดี ๆ เจอวินมอเตอร์ไซค์ขับผ่าน เห็นแล้วเอะใจ ก่อนมีคนแจงทำไมสลับตำแหน่ง

ขับรถอยู่ดี ๆ เจอวินมอเตอร์ไซค์ขับผ่าน แวบแรกรู้สึกแปลก ๆ พอดูตำแหน่งใช่เลย ก่อนมีคนมาชี้แจง ทำไมถึงสลับตำแหน่งกันได้
วันที่ 27 ธันวาคม 2568 TikTok @armanboshop มีการลงคลิปจากกล้องหน้ารถคันหนึ่ง เห็นชัด ๆ ว่า มีวินมอเตอร์ไซค์และลูกค้าอยู่บนรถ ทว่าเมื่อเพ่งดูดี ๆ มีบางสิ่ที่แปลกไป
สิ่งแปลก ๆ ที่ว่า คือ ทำไมวินมอเตอร์ไซค์ถึงไปซ้อนท้าย ส่วนลูกค้าเป็นคนขี่ สลับตำแหน่งกันซะอย่างนั้น
อย่างไรก็ตาม มีคนเข้ามาโพสต์ชี้แจงเอาไว้ว่า "พี่เขาอยู่แถวบ้านหนูเองค่ะ คนที่ซ้อนก็คืออากงของพี่เขาค่ะ"
