เปิดปูมอดีตเจ้าหน้าที่เทศกิจ ยิงวินมอเตอร์ไซค์กลางซอยรัชดา มาจากอะไร

เปิดปูมอดีตเจ้าหน้าที่เทศกิจ ยิงวินมอเตอร์ไซค์ดับกลางซอยรัชดา 10 มาจากอะไร ที่แท้มีปัญหากันนานแล้ว ก่อนถึงจุดเดือดในวันนี้
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
วันที่ 26 มกราคม 2569 เที่ยงวันทันเหตุการณ์ รายงานว่า อดีตเจ้าหน้าที่เทศกิจ วัย 61 ปี ทะเลาะกับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ก่อนชักปืนยิงเสียชีวิตที่ซอยรัชดา 10 แยก 8 จำนวน 2 นัด
พยานที่เห็นเหตุการณ์ ระบุว่า คนก่อเหตุชื่อ จุ๊ ทำงานที่สำนักงานเขตห้วยขวาง มักมีปากเสียงกับผู้ตายตลอด เนื่องจากผู้ตายมักดื่มสุราเมา มีปัญหาปากเสียงกับชาวบ้านเสมอ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์