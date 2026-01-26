HILIGHT
เปิดปูมอดีตเจ้าหน้าที่เทศกิจ ยิงวินมอเตอร์ไซค์กลางซอยรัชดา มาจากอะไร

 
          เปิดปูมอดีตเจ้าหน้าที่เทศกิจ ยิงวินมอเตอร์ไซค์ดับกลางซอยรัชดา 10 มาจากอะไร ที่แท้มีปัญหากันนานแล้ว ก่อนถึงจุดเดือดในวันนี้

อดีตเจ้าหน้าที่เทศกิจ ยิงวินมอเตอร์ไซค์ ดับกลางซอยรัชดา 10
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          วันที่ 26 มกราคม 2569 เที่ยงวันทันเหตุการณ์ รายงานว่า อดีตเจ้าหน้าที่เทศกิจ วัย 61 ปี ทะเลาะกับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ก่อนชักปืนยิงเสียชีวิตที่ซอยรัชดา 10 แยก 8 จำนวน 2 นัด

          พยานที่เห็นเหตุการณ์ ระบุว่า คนก่อเหตุชื่อ จุ๊ ทำงานที่สำนักงานเขตห้วยขวาง มักมีปากเสียงกับผู้ตายตลอด เนื่องจากผู้ตายมักดื่มสุราเมา มีปัญหาปากเสียงกับชาวบ้านเสมอ

อดีตเจ้าหน้าที่เทศกิจ ยิงวินมอเตอร์ไซค์ ดับกลางซอยรัชดา 10
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          สำหรับสาเหตุการก่อเหตุ คาดว่า มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์เก็บค่าวินหรือความขัดแย้งส่วนตัว สุดท้ายผู้ก่อเหตุมามอบตัวที่ สน.ห้วยขวาง

อดีตเจ้าหน้าที่เทศกิจ ยิงวินมอเตอร์ไซค์ ดับกลางซอยรัชดา 10
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์


ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์


เปิดปูมอดีตเจ้าหน้าที่เทศกิจ ยิงวินมอเตอร์ไซค์กลางซอยรัชดา มาจากอะไร โพสต์เมื่อ 26 มกราคม 2569
