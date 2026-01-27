HILIGHT
แชร์ว่อน ชายแต่งชุด ตร. เต็มยศ ทำคอนเทนต์สยิว OnlyFans ส่องชัด ๆ ที่ข้างเอวเหน็บอะไร

          เพจดังแฉ หนุ่มทำคอนเทนต์ 18+ ลง OnlyFans ในชุดตำรวจเต็มยศ แถมโชว์อาวุธคล้ายของจริง เจ้าตัวตอกกลับขอบคุณที่ช่วยปั่นกระแสให้ดัง !

หนุ่มทำคอนเทนต์ 18+ ลง OnlyFans ในชุดตำรวจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้

          วันที่ 26 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้ โพสต์แฉพฤติกรรมของผู้ใช้บัญชีโซเชียลรายหนึ่งที่ลงภาพและคลิป 18+ แต่งกายด้วยเครื่องแบบตำรวจเต็มยศ พร้อมกับลงคอนเทนต์เหล่านี้เพื่อดึงดูดให้กลุ่มที่สนใจเข้าไปจ่ายเงินสมัครดูคลิปในช่องทาง OnlyFans

หนุ่มทำคอนเทนต์ 18+ ลง OnlyFans ในชุดตำรวจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้

          จากการตรวจสอบช่องทางโซเชียลของช่องดังกล่าว มีการลงภาพโปรไฟล์ตนเองแต่งชุดตำรวจ นอกจากนี้ยังลงคลิป 18+ ที่ตัวเองแต่งชุดตำรวจ หรือบางคลิปก็มีชายอีกคนที่แต่งชุดตำรวจเช่นกัน

หนุ่มทำคอนเทนต์ 18+ ลง OnlyFans ในชุดตำรวจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้

          เพจที่เปิดเผยเรื่องนี้ระบุว่า เสว ๆ ตำรวจของแทร่ ? ทำ OLF แบบชายรักชาย โซเดมาคอมสะเด่าคาเครื่องแบบ พร้อมพกอาวุธ "SIG Sauer" ซึ่งเป็นสวัสดิการของตำรวจ พร้อมแท็กหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยย้ำว่าจะจริง หรือคอสเพลย์ มันก็หยามเครื่องแบบ

หนุ่มทำคอนเทนต์ 18+ ลง OnlyFans ในชุดตำรวจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้

หนุ่มทำคอนเทนต์ 18+ ลง OnlyFans ในชุดตำรวจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้

          ภายหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป ผู้ใช้โซเชียลดังกล่าวมีความเคลื่อนไหว โดยระบุข้อความว่า เบื่อตัวเอง ไม่ว่าจะทำอะไรก็เป็นกระแสไปหมด พวกเพจต่าง ๆ มันเป็นอะไร ชอบลงข่าวเกี่ยวกับแอคกูจัง กูอยู่ของกูดี ๆ นะ อี... แต่ก็ขอบคุณ ที่ช่วยปั่นกระแสให้ดังขึ้น



แชร์ว่อน ชายแต่งชุด ตร. เต็มยศ ทำคอนเทนต์สยิว OnlyFans ส่องชัด ๆ ที่ข้างเอวเหน็บอะไร โพสต์เมื่อ 27 มกราคม 2569 เวลา 11:30:34 2,859 อ่าน
