HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ครูเจ ชี้แจง ปมชายวัย 18 คลั่งบุกโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ตะโกนหาตัว ก่อนสูญเสีย ผอ.

 
           ครูเจ ชี้แจงแล้ว เหตุชายวัย 18 ปี คลั่งบุกโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ตะโกนถามหา ก่อนเกิดเหตุสลดที่ทำให้ ผอ.ศศิพัชร เสียชีวิต

ครูเจ ชี้แจง ปมชายคลั่ง 18 ปี บุกยิง ผอ.
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ครูเจ ชี้แจง ปมชายคลั่ง 18 ปี บุกยิง ผอ.
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

             จากกรณี นายเขมนันท์ อายุ 18 ปี ถูกจับกุมหลังก่อเหตุบุกเข้าไปในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ต.ทุ่งลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ใช้อาวุธปืนกราดยิง พร้อมควบคุมตัวครูและนักเรียนบางส่วนไว้เป็นตัวประกัน ก่อนจะยิง นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียน บาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งพบว่าผู้ก่อเหตุประกาศตามหา "ครูเจ" เพราะไม่พอใจที่มีปัญหากับน้องสาวของตัวเอง

             เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า หนึ่งในผู้ปกครองนักเรียน เล่าว่า หลานชายเรียนอยู่ชั้น ม.2 ช่วงเกิดเหตุได้ไลน์มาบอกว่า ติดอยู่ชั้นบนของอาคาร คนร้ายเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียน ตอนเกิดเหตุเริ่มจากถือปืนจะยิงใส่ รปภ.ที่หน้าโรงเรียน แต่ปืนสะบัด เหมือนคนยิงปืนไม่เป็น เลยไม่มีใครถูกยิง ซึ่งหลานและเพื่อน ๆ ก็วิ่งหนี แต่ยังถูกยิงไล่หลัง

             จากนั้นก็ได้ยินคนร้ายตามหา ผอ.โรงเรียน และครูเจ ซึ่งอยู่ที่ห้องธุรการ ผอ. ตัดสินใจลงมาหาคนร้าย เพื่อไม่ให้นักเรียนคนอื่นที่อยู่บนอาคารมีอันตราย สุดท้าย ผอ.ก็โดนยิง

             ต่อมาหลานได้ยินเสียงคนร้ายเล่นเกมจ้ำจี้มะเขือเปาะ ผ่านเสียงตามสายที่อยู่ในห้องประชาสัมพันธ์ ที่ผู้ก่อเหตุจับครูและนักเรียนเป็นตัวประกันอยู่ที่นั่น เมื่อเกมจบที่ใครก็จะถูกยิง แล้วคนร้ายก็ยิงนักเรียนหญิงคนหนึ่งจนบาดเจ็บ แล้วคนร้ายยังพูดอีกว่า จะขึ้นไปด้านบนเพื่อจับตัวประกันเพิ่ม จังหวะนั้นหลานบอกว่า เตรียมจะกระโดดจากชั้นบน ลงมาบนหลังคาห้องน้ำที่อยู่ชั้นล่างแล้ว เพราะกลัวถูกจับไปเป็นตัวประกัน

             ส่วนครูเจ ที่คนร้ายประกาศตามหา เป็นครูผู้ชาย และเป็นครูปกครองนักเรียนชั้น ม.1 ถึง ม.3 ตนก็ได้พูดคุยกับครูเจแล้ว ยืนยันว่า ไม่เคยไปทำร้าย หรือลงโทษน้องสาวของผู้ก่อเหตุ แต่สาเหตุอาจจะเกิดจากผู้ก่อเหตุไม่พอใจที่ ครูเจตักเตือนพฤติกรรมของน้องสาวผู้ก่อเหตุ เรื่องที่เกิดขึ้นรู้สึกสะเทือนใจมาก เสียใจที่ ผอ.และเด็กนักเรียนถูกยิง คนร้ายมีจิตใจโหดเหี้ยม เชื่อว่า เสพยาเสพติดแน่นอน

ครูเจ ชี้แจง ปมชายคลั่ง 18 ปี บุกยิง ผอ.
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ครูเจ ชี้แจง ปมชายคลั่ง 18 ปี บุกยิง ผอ.
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

             ขณะที่ เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict แชร์โพสต์ของคนใกล้ชิดครูเจ ซึ่งฝากมาชี้แจงความจริงหลังเกิดเหตุ ยืนยันว่าไม่เคยมีการกลั่นแกล้งหรือลงโทษน้องสาวผู้ก่อเหตุตามที่ถูกเชื่อมโยง โดยทางเพจวิเคราะห์ว่าคำพูดของมือยิงไม่น่าเชื่อถือ เพราะเจ้าตัวมีประวัติจิตเวช เสพยาเสพติด และมีอาการคลั่งอยู่ก่อนแล้ว

             โพสต์ดังกล่าวระบุว่า จากครูเจ พี่เจ น้องเจของทุกคนนะคะ เมื่อวานรับสายไม่ได้จริง ๆ เพราะอยู่ในช่วงชุลมุนวุ่นวายจนถึงค่ำเกือบเที่ยงคืน คิดว่าจะต้องตายแล้ว ในใจเมื่อวานโล่ง ไม่มีอะไรอยู่เลย รอดมาแบบไม่น่าเหลือเชื่อ

             ที่คนร้ายเรียกหาครูเจ เพราะว่าน้องสาวของเขาเป็นนักเรียนห้องครูเจ เด็กนักเรียนคนนี้ขาดเรียนบ่อย ผู้ก่อเหตุก็เลยทะเลาะกับน้องและพ่อที่บ้าน คลุ้มคลั่งมาแล้ว จึงจะมาหาครูเจเพื่อคุยเรื่องการเรียนของน้อง คิดว่าสาเหตุประมาณนี้ แต่ในข่าวที่บอกว่าครูเจตีเด็ก ทำโทษเด็ก โกรธเด็ก ไม่เป็นความจริง ครูเจเป็นแม่ชีใจดีที่สุดในโลก งงมากกับข่าวแต่ละสำนัก

             ทั้งนี้ครู เสียใจมาก ๆ กับการสูญเสียท่าน ผอ. ทุกคนเสียใจมาก ๆ ร้องไห้ไปตาม ๆ กัน โคตรเศร้าเลยวันนี้

ครูเจ ชี้แจง ปมชายคลั่ง 18 ปี บุกยิง ผอ.
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฟซบุ๊ก Drama-addict

ครูเจ ชี้แจง ปมชายคลั่ง 18 ปี บุกยิง ผอ.
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ครูเจ ชี้แจง ปมชายคลั่ง 18 ปี บุกยิง ผอ.
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์


ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 


- ประวัติ ผอ.ศศิพัชร สินสโมสร โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ผู้เสียสละเพื่อ นร. จนนาทีสุดท้าย

- ผอ.พะตงประธานคีรีวัฒน์ เสียชีวิตแล้ว หลังสละตัวเองเป็นตัวประกัน ปกป้องเด็ก ๆ 

- เปิดประวัติชายวัย 18 บุก รร. หาดใหญ่ จับครู-นักเรียนเป็นตัวประกัน 

- เปิดสาเหตุคนร้ายบุกเข้าโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ก่อนเจอตำรวจควบคุมตัว





เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ครูเจ ชี้แจง ปมชายวัย 18 คลั่งบุกโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ตะโกนหาตัว ก่อนสูญเสีย ผอ. โพสต์เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16:25:33 1,027 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ณัฐธิดา เล็กอุดากร แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 ชลบุรี เขต 1 calendar 2569 ผลเลือกตั้ง 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย