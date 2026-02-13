HILIGHT
จับตาสูตรตั้งรัฐบาล รวมตัว 4 พรรคใหญ่ ตัวเลขทะลุ 330 เสียงหนุน อนุทิน นั่งนายกฯ

 
           จับตาสูตรตั้งรัฐบาลใหม่ 4 พรรคใหญ่ผนึกกำลังโชว์ตัวเลขทะลุ 330 เสียง พร้อมหนุน อนุทินนั่งเก้าอี้นายกฯ มั่นใจมีเสถียรภาพอยู่ครบวาระ 4 ปี

สูตรตั้งรัฐบาลใหม่
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

            วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 รายงานว่า ความเคลื่อนไหวการจัดตั้งรัฐบาล หลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง 2569 เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น หลังมีรายงานระบุว่า ระหว่างที่แกนนำพรรคภูมิใจไทยรอการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการพูดคุยกันหลายสูตร

            อย่างไรก็ตาม สูตรที่ถูกมองว่าน่าสนใจและมีแนวโน้มลงตัว คือการจับมือกันระหว่าง 4 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย พรรคกล้าธรรม และพรรคพลังประชารัฐ

สูตรตั้งรัฐบาลใหม่
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

            ตามรายงานระบุว่า ตัวเลข สส. ของแต่ละพรรคอยู่ที่ ภูมิใจไทย 193 เสียง เพื่อไทย 74 เสียง กล้าธรรม 58 เสียง และพลังประชารัฐ 5 เสียง รวมทั้งสิ้นประมาณ 330 เสียง ขณะที่บางกระแสข่าวระบุว่าอาจขยับเป็น 334 เสียง

            สูตร 4 พรรคดังกล่าวถูกมองว่าจะทำให้รัฐบาลมีเสรีภาพในการบริหาร และป้องกันไม่ให้พรรคใดพรรคหนึ่งถอนตัวได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นการคานอำนาจระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคกล้าธรรม หากเป็นสูตรนี้ มีการประเมินว่ารัฐบาลจะสามารถอยู่ครบวาระ 4 ปี และมีเสถียรภาพที่มั่นคง

            ขณะที่บรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทย วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2569) เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมี พรรคเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปไตยใหม่ และพรรคใหม่ ได้แถลงยืนยันสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีหลัง กกต. รับรองผลอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่าสนับสนุนโดยไม่มีเงื่อนไข  

สูตรตั้งรัฐบาลใหม่
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

สูตรตั้งรัฐบาลใหม่
ภาพจาก พรรคภูมิใจไทย


ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 


