จับตาสูตรตั้งรัฐบาล รวมตัว 4 พรรคใหญ่ ตัวเลขทะลุ 330 เสียงหนุน อนุทิน นั่งนายกฯ

จับตาสูตรตั้งรัฐบาลใหม่ 4 พรรคใหญ่ผนึกกำลังโชว์ตัวเลขทะลุ 330 เสียง พร้อมหนุน อนุทินนั่งเก้าอี้นายกฯ มั่นใจมีเสถียรภาพอยู่ครบวาระ 4 ปี
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 รายงานว่า ความเคลื่อนไหวการจัดตั้งรัฐบาล หลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง 2569 เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น หลังมีรายงานระบุว่า ระหว่างที่แกนนำพรรคภูมิใจไทยรอการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการพูดคุยกันหลายสูตร
อย่างไรก็ตาม สูตรที่ถูกมองว่าน่าสนใจและมีแนวโน้มลงตัว คือการจับมือกันระหว่าง 4 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย พรรคกล้าธรรม และพรรคพลังประชารัฐ
สูตร 4 พรรคดังกล่าวถูกมองว่าจะทำให้รัฐบาลมีเสรีภาพในการบริหาร และป้องกันไม่ให้พรรคใดพรรคหนึ่งถอนตัวได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นการคานอำนาจระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคกล้าธรรม หากเป็นสูตรนี้ มีการประเมินว่ารัฐบาลจะสามารถอยู่ครบวาระ 4 ปี และมีเสถียรภาพที่มั่นคง
ขณะที่บรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทย วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2569) เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมี พรรคเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปไตยใหม่ และพรรคใหม่ ได้แถลงยืนยันสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีหลัง กกต. รับรองผลอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่าสนับสนุนโดยไม่มีเงื่อนไข
