  2. ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ไปปฏิบัติภารกิจติดตามโครงการธรรมนาวา วัง ปราจีนบุรี

          เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ไปปฏิบัติภารกิจและติดตามการดำเนินงานโครงการธรรมนาวา “วัง” ณ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมการนำหลักธรรมสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม
เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

          เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 พลโทหญิง เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจและติดตามการดำเนินงานโครงการธรรมนาวา “วัง” ณ จังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

          ในการนี้ พลโทหญิง เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ได้ไปยังวัดทุ่งหนองอ้อ อำเภอประจันตคาม ทรงบำเพ็ญกุศลถวายเครื่องสังฆทาน รับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งร่วมสนทนาธรรมกับคณะสงฆ์และกัลยาณมิตรธรรม โดยทรงเน้นย้ำการน้อมนำหลักขันธ์ 5 และอริยสัจ 4 ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง
เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

          จากนั้น พลโทหญิง เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ไปเยี่ยมสวนป่ามัชฌิมาบวรสิริ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติธรรมในระดับพื้นที่ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม ก่อนเดินทางต่อไปยังโบราณสถานสระมรกต และรอยพระพุทธบาทคู่ อำเภอศรีมโหสถ เพื่อรำลึกถึงรากฐานแห่งพระพุทธศาสนาและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน
เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

          ท้ายที่สุด พลโทหญิง เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ไปยังวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ทรงร่วมกิจกรรมทางศาสนาและเจริญจิตภาวนา ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสงบและศรัทธา
เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

          การปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้มิได้เป็นเพียงการลงพื้นที่ตามกำหนดการ หากยังเป็นการส่งเสริมคุณค่าทางพระพุทธศาสนา สร้างความตั้งมั่นทางจิตใจ ส่งต่อแสงธรรม ความตั้งมั่น และความหวัง ให้เบ่งบานในใจประชาชนทุกหมู่เหล่า
เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ไปปฏิบัติภารกิจติดตามโครงการธรรมนาวา วัง ปราจีนบุรี โพสต์เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11:52:39
