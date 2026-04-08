HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สีหศักดิ์ รับ 3 ลูกเรือมยุรี นารี เสียชีวิต - เตรียมไปโอมาน หวังคุยให้ 9 เรือไทย ผ่านฮอร์มุซ

          สีหศักดิ์ ยืนยันข่าวร้าย 3 ลูกเรือมยุรี นารี เสียชีวิตแล้ว หลังเรือถูกยิง พบชิ้นส่วนมนุษย์ เผยเตรียมไปโอมาน หวังประสานช่วยปล่อย 9 เรือไทย ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

          วันที่ 8 เมษายน 2569 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ระบุว่า นายสีหศักดิ์ มีกำหนดการเดินทางไปประเทศโอมาน วันที่ 15 - 16 เมษายนนี้ ตามคำเชิญของรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของโอมาน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign

          โดยการเดินทางครั้งนี้มีอยู่ 3 ประเด็นหลัก คือ 

          1. เป็นการไปเพื่อขอบคุณทางฝ่ายโอมานที่ช่วยประสานการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกเรือมยุรี นารี ที่ถูกโจมตี ทำให้ลูกเรือ 20 คนได้รับการช่วยเหลือและเดินทางกลับถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยแล้ว 

          อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียใจที่ภายหลังจากหน่วยกู้ภัยเข้าไปถึงเรือ ทำให้ทราบว่าลูกเรือทั้ง 3 คนที่ติดค้างบนเรือมยุรี นารี ได้เสียชีวิตแล้ว ซึ่งต้องขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวด้วย 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam

          2. มีประเด็นสำคัญคือ ขณะนี้เราติดตามข่าวทราบว่าทางโอมานกับอิหร่านมีการพูดคุยกัน ซึ่งทั้ง 2 ประเทศที่ดูแลน่านน้ำนั้น จะร่วมกันดูแลการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อให้มีความปลอดภัยและรักษาหลักการเสรีภาพในการเดินเรือ ซึ่งเราจะไปติดตามว่าการพูดคุยระหว่างอิหร่าน-โอมานไปถึงไหนแล้ว  

          3. คาดว่าอย่างน้อยในช่วง 2 สัปดาห์ที่มีการหยุดยิงนี้ น่าจะมีการเปิดทางให้เรือต่าง ๆ ที่ยังค้างอยู่สามารถเดินทางผ่านได้ ซึ่งของไทยผ่านมาแล้ว 1 ลำ คือเรือของบางจาก ที่มาถึงไทยแล้ว และยังเหลือเรือของไทยอีก 9 ลำที่ยังคงรอคอยสัญญาณให้เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ ในจำนวนนี้มีเรือ 5 ลำที่บรรทุกปุ๋ย ซึ่งไทยอยากให้ทางโอมานช่วยติดต่อกับอิหร่าน ว่าอย่างน้อยอยากให้เรือของไทยเดินทางผ่านมาได้ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง






เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สีหศักดิ์ รับ 3 ลูกเรือมยุรี นารี เสียชีวิต - เตรียมไปโอมาน หวังคุยให้ 9 เรือไทย ผ่านฮอร์มุซ โพสต์เมื่อ 8 เมษายน 2569 เวลา 18:28:22
TOP
x close
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย