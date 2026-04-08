สีหศักดิ์ รับ 3 ลูกเรือมยุรี นารี เสียชีวิต - เตรียมไปโอมาน หวังคุยให้ 9 เรือไทย ผ่านฮอร์มุซ

สีหศักดิ์ ยืนยันข่าวร้าย 3 ลูกเรือมยุรี นารี เสียชีวิตแล้ว หลังเรือถูกยิง พบชิ้นส่วนมนุษย์ เผยเตรียมไปโอมาน หวังประสานช่วยปล่อย 9 เรือไทย ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
วันที่ 8 เมษายน 2569 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ระบุว่า นายสีหศักดิ์ มีกำหนดการเดินทางไปประเทศโอมาน วันที่ 15 - 16 เมษายนนี้ ตามคำเชิญของรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของโอมาน
โดยการเดินทางครั้งนี้มีอยู่ 3 ประเด็นหลัก คือ
1. เป็นการไปเพื่อขอบคุณทางฝ่ายโอมานที่ช่วยประสานการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกเรือมยุรี นารี ที่ถูกโจมตี ทำให้ลูกเรือ 20 คนได้รับการช่วยเหลือและเดินทางกลับถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยแล้ว
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียใจที่ภายหลังจากหน่วยกู้ภัยเข้าไปถึงเรือ ทำให้ทราบว่าลูกเรือทั้ง 3 คนที่ติดค้างบนเรือมยุรี นารี ได้เสียชีวิตแล้ว ซึ่งต้องขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวด้วย
2. มีประเด็นสำคัญคือ ขณะนี้เราติดตามข่าวทราบว่าทางโอมานกับอิหร่านมีการพูดคุยกัน ซึ่งทั้ง 2 ประเทศที่ดูแลน่านน้ำนั้น จะร่วมกันดูแลการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อให้มีความปลอดภัยและรักษาหลักการเสรีภาพในการเดินเรือ ซึ่งเราจะไปติดตามว่าการพูดคุยระหว่างอิหร่าน-โอมานไปถึงไหนแล้ว
3. คาดว่าอย่างน้อยในช่วง 2 สัปดาห์ที่มีการหยุดยิงนี้ น่าจะมีการเปิดทางให้เรือต่าง ๆ ที่ยังค้างอยู่สามารถเดินทางผ่านได้ ซึ่งของไทยผ่านมาแล้ว 1 ลำ คือเรือของบางจาก ที่มาถึงไทยแล้ว และยังเหลือเรือของไทยอีก 9 ลำที่ยังคงรอคอยสัญญาณให้เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ ในจำนวนนี้มีเรือ 5 ลำที่บรรทุกปุ๋ย ซึ่งไทยอยากให้ทางโอมานช่วยติดต่อกับอิหร่าน ว่าอย่างน้อยอยากให้เรือของไทยเดินทางผ่านมาได้
ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign