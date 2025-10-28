HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเผยประมวลภาพแห่งความทรงจำ ถึงสมเด็จพระพันปีหลวง

          สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทาน ประมวลภาพแห่งความทรงจำ ถึงสมเด็จพระพันปีหลวง ตราตรึงใจพสกนิกร  
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเผยประมวลภาพแห่งความทรงจำ ถึงสมเด็จพระพันปีหลวง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

          วันที่ 28 ตุลาคม 2568 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเผยแพร่ชุดภาพ บันทึกความทรงจำเพื่อทรงรำลึกถึง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นสมเด็จย่าของพระองค์ พร้อมข้อความ "ประมวลภาพแห่งความทรงจำ" 
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเผยประมวลภาพแห่งความทรงจำ ถึงสมเด็จพระพันปีหลวง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

          ช่วงเวลาแห่งความอบอุ่น สะท้อนสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่าง พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ นำมาซึ่งความซาบซึ้งตื้นตันใจของพสกนิกรเป็นอย่างยิ่ง 
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเผยประมวลภาพแห่งความทรงจำ ถึงสมเด็จพระพันปีหลวง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเผยประมวลภาพแห่งความทรงจำ ถึงสมเด็จพระพันปีหลวง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเผยประมวลภาพแห่งความทรงจำ ถึงสมเด็จพระพันปีหลวง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเผยประมวลภาพแห่งความทรงจำ ถึงสมเด็จพระพันปีหลวง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเผยประมวลภาพแห่งความทรงจำ ถึงสมเด็จพระพันปีหลวง อัปเดตล่าสุด 28 ตุลาคม 2568 เวลา 12:07:25 2,060 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง อีฟ กาญจนา คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง แต่งกายไว้ทุกข์ แรร์เอิร์ธ คืออะไร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย