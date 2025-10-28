เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเผยประมวลภาพแห่งความทรงจำ ถึงสมเด็จพระพันปีหลวง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทาน ประมวลภาพแห่งความทรงจำ ถึงสมเด็จพระพันปีหลวง ตราตรึงใจพสกนิกร
วันที่ 28 ตุลาคม 2568 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเผยแพร่ชุดภาพ บันทึกความทรงจำเพื่อทรงรำลึกถึง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นสมเด็จย่าของพระองค์ พร้อมข้อความ "ประมวลภาพแห่งความทรงจำ"
ช่วงเวลาแห่งความอบอุ่น สะท้อนสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่าง พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ นำมาซึ่งความซาบซึ้งตื้นตันใจของพสกนิกรเป็นอย่างยิ่ง
