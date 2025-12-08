HILIGHT
เพจดังแฉ ก. สารภาพ ตักสารพิษให้ ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8 ก่อนเสียชีวิตปริศนา

          เพจดังเผยข้อมูลว่า ก. สารภาพนำสารพิษอันตรายให้ผู้ตายเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้น และยินยอมพาตำรวจไปร้านทองแห่งหนึ่ง

ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8
ภาพจากเฟซบุ๊ก nattawut ponglangka

          กรณีการเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวช่อง 8 หรือ "นัทปง" กลายเป็นคดีที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ เมื่อผลตรวจเบื้องต้นพบสาร "ไซยาไนด์" ทั้งในกระแสเลือดและในกระเพาะอาหารของผู้เสียชีวิต ในระดับที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ทำให้การเสียชีวิตของ ณัฐวุฒิ ปงลังกา ถูกตั้งคำถามอย่างหนัก พร้อมกันนั้นยังมีรายงานว่าศพถูกอายัดเพื่อสืบสวนเพิ่มเติม

          ก่อนหน้านี้ มีการเปิดเผยแชตระหว่างผู้ตายและบุคคลที่ถูกระบุว่า "ก." ซึ่งทั้งคู่มีการสนทนาเกี่ยวกับสาร "ไซยาไนด์" มาก่อน โดยข้อความดังกล่าวยิ่งทำให้ปมการเสียชีวิตของ ณัฐวุฒิ ปงลังกา ซับซ้อนมากขึ้น และถูกขยายผลในสังคมอย่างต่อเนื่อง

          ล่าสุด เพจดาวแปดแฉก เผยข้อมูลสำคัญ ระบุว่า "ก." ได้ สารภาพว่าเป็นผู้นำสารพิษอันตรายตัก 2 ช้อนชาให้ "นัทปง" เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม 2568 รวมถึงยินยอมพาตำรวจไปยึดสารพิษที่ร้านทองแห่งหนึ่ง ก่อนถูกนำตัวกลับมาแจ้งข้อกล่าวหาตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย

ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8
ภาพจากเพจ ดาวแปดแฉก

          หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ ชาวโซเชียลจำนวนมากได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ทั้งตั้งข้อสงสัยว่าทำไมร้านทองถึงมีสารอันตรายลักษณะนี้ รวมไปถึงตั้งคำถามว่าเหตุใด ณัฐวุฒิ ปงลังกา จึงมีสารพิษในร่างกาย ทั้งที่มีข้อมูลว่ารับสารจาก "ก." เพียงเดือนกว่า แต่เพื่อนบางคนกลับบอกว่าเห็นนานกว่านั้น สร้างความงุนงงให้กับผู้ติดตามคดีอย่างมาก

ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8
ภาพจากเฟซบุ๊ก nattawut ponglangka

          การเสียชีวิตของ ณัฐวุฒิ ปงลังกา ยังเป็นปริศนาที่ต้องการคำตอบ เบาะแสจากคำสารภาพของ "ก." ยิ่งทำให้คดีน่าจับตามากขึ้น ขณะนี้สังคมรอผลการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด เพื่อหาข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักข่าวหนุ่มผู้จากไปอย่างไม่คาดคิด

 

ข่าวนัทปง ที่เกี่ยวข้อง 



