พี่ชายโคด้า กัปตันทีม RoV หญิงทีมชาติไทย ออกโรงป้องน้อง หลังดราม่าถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ 2025

          ดราม่าซีเกมส์ 2025 ในวงการอีสปอร์ตยังคงร้อนแรง ล่าสุดพี่ชายของ โคด้า กัปตันทีม RoV หญิงทีมชาติไทย ออกมาโพสต์ข้อความปกป้องน้องสาว หลังทีมถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันจากกรณีละเมิดกฎ

โคด้า กัปตันทีม RoV หญิงทีมชาติไทย
ภาพจากเฟซบุ๊ก Kamlangpandin Pumseenil

          กรณี Tokyogurl นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ถูกขับพ้นการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 หรือซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนในวงการอีสปอร์ตไทยอย่างมาก โดยสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงถึงสาเหตุของการตัดสิทธิ์ ซึ่งกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์

          ท่ามกลางกระแสดราม่าดังกล่าว ล่าสุด พี่ชายของโคด้า กัปตันทีม RoV หญิงทีมชาติไทย ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Kamlangpandin Pumseenil เพื่อชี้แจงและปกป้องน้องสาว โดยระบุว่าตนเข้าใจความรู้สึกโกรธและผิดหวังของสังคม เพราะการโกงถือเป็นการทำลายศักดิ์ศรีของประเทศ และไม่ให้เกียรติความหวังของผู้คน

โคด้า กัปตันทีม RoV หญิงทีมชาติไทย
ภาพจากเฟซบุ๊ก Kamlangpandin Pumseenil

          พี่ชายของโคด้าเล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นที่ทั้งสองพี่น้องเริ่มเล่นเกมด้วยกัน ตั้งแต่วัยมัธยม ก่อนที่โคด้าจะเผชิญคำดูถูกว่า "ผู้หญิงเล่นเกมไม่เก่ง" ซึ่งกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้น้องสาวตั้งคำถามกับสังคม และเลือกพิสูจน์ตัวเองอย่างจริงจังในเส้นทางอีสปอร์ต

          แม้ครอบครัวจะมีความกังวลต่ออนาคต แต่โคด้ายังคงยืนหยัดในสิ่งที่รัก ควบคู่กับการเรียนที่ทำผลงานได้ดี จนทำให้พี่ชายเริ่มเชื่อมั่นว่า ความฝันของน้องสาวมีโอกาสเป็นจริง และ ซีเกมส์ 2025 คือเวทีสำคัญที่เกือบจะพิสูจน์ทุกอย่างได้สำเร็จ

โคด้า กัปตันทีม RoV หญิงทีมชาติไทย
ภาพจากเฟซบุ๊ก Givemeakiss

          หลังเกิดเหตุ พี่ชายเดินทางไปยังสถานที่แข่งขันและเห็นน้องสาวร้องไห้เสียใจอย่างหนัก ซึ่งเป็นภาพที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน พร้อมตั้งคำถามถึงวุฒิภาวะของผู้ที่ทำให้ความฝันและโอกาสครั้งสำคัญของนักกีฬาคนหนึ่งต้องพังลง
นอกจากนี้ พี่ชายของโคด้ายังย้ำว่า การที่มีผู้กระทำผิดในทีม ไม่ควรถูกนำไปเหมารวมกับนักกีฬาคนอื่น พร้อมขอให้สังคมแยกแยะความรับผิดชอบ และคำนึงถึงความพยายามของ โคด้า กัปตันทีม RoV หญิงทีมชาติไทย ที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองอย่างสุจริตใน ซีเกมส์ 2025

          ขณะเดียวกัน กระแสในโลกออนไลน์มีทั้งคำถาม ความสงสัย และกำลังใจจากชาวเน็ตจำนวนมาก บางส่วนตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการคัดเลือกทีม ขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยส่งแรงใจให้โคด้าก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้  ตัวอย่างข้อความ เช่น 

          - ตอนคอลทีม พวกคุณไม่เห็นความผิดปกติของ AD จริง ๆ เหรอ? หรือว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแต่จงใจปิดบัง?
          - โอกาสยังมีนะน้อง coda ลูกสาวพี่เชียร์หนู และอยากให้รู้ว่า เด็กติดเกมก็เก่งได้ ผู้หญิงก็เก่งได้
          - เอาจริง ๆ นะครับ มันทำเนียนขนาดนั้นเลยเหรอครับ นั่งข้างกันขนาดนั้นกับทั้งทีมไม่เอะใจอะไรกันเลยเหรอ เวลาคอลทีมไฟท์ หรือสื่อสารกันอะไรกันงี้ หรือต่างคนต่างเล่นเลยไม่สนใจกัน ทั้งการซ้อมหรือแข่งจริง ฝีมือเล่นมาด้วยกันนานมันแทบจะดูออกว่าเพื่อนในทีมเล่นยังไง หรือว่ารู้แต่ทำเหมือนไม่รู้ อันนี้แค่สงสัยนะครับ ถ้าไม่ใช่อย่างที่คิดก็ขออภัยด้วยครับ
          - เป็นกำลังใจให้นะคะ ความฝันหรือความตั้งใจของเราไม่ควรจะต้องมีใครมาทำให้มันพังลง
          - อายุ 29 ! ในวงการ Moba นี่ถ้าไม่ใช่ตึงๆอย่าง Faker นี่ อายุนี่คือแขวนเมาส์แขวนโทรศัพท์ ไปใช้ชีวิต ไม่ก็เป็นสตรีมเมอร์ปกติๆละนะ
          - น่าจะเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในการคัดคนเข้าทีมล่ะครับ อุตส่าห์สร้างทีมกันมาขนาดนี้
          - อ่านเรื่องราวนี้แล้วประทับใจมากครับ ขอส่งกำลังใจให้โคด้าและเร็น ข้ามผ่านเรื่องนี้ไปได้ครับ

โคด้า กัปตันทีม RoV หญิงทีมชาติไทย
ภาพจากเฟซบุ๊ก Givemeakiss

โคด้า กัปตันทีม RoV หญิงทีมชาติไทย
ภาพจากเฟซบุ๊ก Givemeakiss

