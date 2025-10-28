HILIGHT
ในหลวง ทรงคม - ทรงสวมกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ขณะเสด็จร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

          ในหลวง ทรงคมและทรงสวมกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

ในหลวง ทรงคมและทรงสวมกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 เวลา 19.14 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมศพ

ในหลวง ทรงคมและทรงสวมกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

ในหลวง ทรงคมและทรงสวมกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

ในหลวง ทรงคมและทรงสวมกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา


          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคมและทรงสวมกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ในหลวง ทรงคมและทรงสวมกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

          จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่แท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม


ในหลวง ทรงคมและทรงสวมกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้




ในหลวง ทรงคม - ทรงสวมกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ขณะเสด็จร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ อัปเดตล่าสุด 28 ตุลาคม 2568
