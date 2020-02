ผุด #saveข้าวเหนียว - สาวชี้คนกินข้าวเหนียว เสี่ยงก่อการร้าย ทั้งโจร-ทหารกราดยิง

สาวชี้คนชอบกินข้าวเหนียว มีโอกาสก่อการร้ายสูง เพราะโจรปล้นทอง ทหารกราดยิง ชอบกินข้าวเหนียวทั้งคู่ ด้านโซเชียลผุด #saveข้าวเหนียว ยันไม่เกี่ยวอาหาร









ขณะนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2563) โลกโซเชียลได้มีการติดแฮชแท็กในทวิตเตอร์ #saveข้าวเหนียว เนื่องจากมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง ระบุข้อความว่า "คนร้ายปล้นทอง รับราชการเป็น ผอ. และชอบปืน ชอบทานข้าวเหนียว คนร้ายกราดยิงโคราช รับราชการเป็นทหาร และชอบปืน ชอบทานข้าวเหนียว ทั้งสองมีจุดเหมือนกันคือ ชอบทานเข้าวเหนียว ถ้าจะ assume ทางอาชญวิทยา จะพบว่า พวกที่ชอบทานข้าวเหนียวมีโอกาสก่อเหตุร้ายสูง แล้วใครชอบข้าวเหนียวก็คือลาว"



นอกจากนี้ยังบอกอีกว่า "#กราดยิงโคราช แนวโน้มการก่ออาชญากรรมยังมีสูงต่อเนื่อง ล่าสุดลาวชัยภูมิ มีแนวโน้ม Inhibition of imitative behaviour and social cognition หรือมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ก่อให้เกิด Mass massacre การสังหารหมู่ในอนาคต จุดเชื่อมโยง หรือ Point of connection หรือชอบแดกข้าวเหนียวค่ะ"

ซึ่งภายหลังจากที่มีการทวีตข้อความดังกล่าว ชาวโซเชียลได้เข้ามารีทวิต พร้อมกับตอกกลับว่า เป็นการเชื่อมโยงที่แย่มาก ไม่ได้เกี่ยวกับว่าชอบกินอะไรเลย อีกอย่างคนไทยแทบทุกคนก็กินข้าวเหนียว ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปปล้นทอง หรือไปกราดยิงชาวบ้านเลย