มหาเศรษฐีซ่อนขุมทรัพย์ไว้กลางเขา ทิ้งปริศนาท้านักล่าสมบัติ เสียชีวิตก่อนเฉลย แท้จริงอยู่ที่ไหน

มหาเศรษฐีซ่อนสมบัติไว้กลางเขา ทิ้งคำใบ้ปริศนา ท้าให้คนลองหาร่วมสิบปี ล่าสุดเจ้าตัวเสียชีวิตแล้ว ในวัย 90 ปี โดยยังไม่เผยให้โลกรู้ แท้จริงแล้วขุมทรัพย์อยู่ที่ไหน



ปริศนาขุมทรัพย์ของมหาเศรษฐีที่ถูกฝังซ่อนไว้ในเทือกเขา ดูเหมือนว่าจะกลายมาเป็นปริศนาที่ยากจะมีผู้ใดแก้ได้ไปเสียแล้ว หลังจากที่มหาเศรษฐีรายดังกล่าวได้เสียชีวิตลง โดยที่เจ้าตัวยังไม่เคยปริปากเผยให้โลกได้รู้ถึงที่ซ่อนขุมทรัพย์ของเขาก่อนลาโลก



โดยเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 เว็บไซต์ Lad Bible และ CNN รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองแซนตาเฟ รัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า ฟอร์เรสต์ เฟนน์ (Forrest Fenn) นักสะสมงานศิลปะ มหาเศรษฐีรายดังกล่าวซึ่งทำให้คนนับแสนทั่วโลกพากันออกตามล่าหาขุมทรัพย์มานานนับสิบปี เพิ่งจะเสียชีวิตภายในบ้านของเขาเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะมีอายุได้ 90 ปี



ชื่อของ ฟอร์เรสต์ เฟนน์ กลายมาเป็นที่รู้จักของเหล่านักล่าขุมทรัพย์ทั่วโลก หลังจากที่เขาทำการซ่อนหีบใส่สมบัติไว้สักแห่ง บนเทือกเขาร็อกกี้ ก่อนเผยคำใบ้ปริศนาไว้บทกวี 24 บรรทัด และในหนังสืออัตชีวประวัติของเขา "The Thrill of the Chase" เมื่อ 10 ปีก่อน จนนำมาสู่ปรากฏการณ์ตามล่าหาขุมทรัพย์ครั้งใหญ่

เขาคาดว่ามีคนกว่า 350,000 คน ที่พยายามตามหาขุมทรัพย์ดังกล่าวในพื้นที่เทือกเขา โดยมีหลายคนลงทุนลาออกจากงานเพื่ออุทิศชีวิตในการตามหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ ขณะเดียวกันพบว่ามีถึง 5 คน ที่เสียชีวิตไประหว่างการตามหาอันยาวนาน บางคนถูกจับในความผิดหลายข้อหา ทั้งเกี่ยวกับการขุดเจาะใต้อนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ข้างทางโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือแม้แต่การบุกรุกเข้าไปในบ้านของ ฟอร์เรสต์ เฟนน์



คาดว่าขุมทรัพย์ที่เขาซ่อนไว้นั้นมีมูลค่าร่วม 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 62 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม หลังจากผู้คนเฝ้าไขปริศนาดังกล่าวมาเนิ่นนาน โดยที่ยังไม่มีใครค้นพบ ก็เริ่มเกิดการตั้งข้อสงสัยว่าขุมทรัพย์ที่ว่านั้นมีอยู่จริงหรือไม่ หลายคนมองว่าอาจเป็นเพียงเรื่องโกหกเท่านั้น



แต่แล้วในเดือนมิถุนายน 2563 ฟอร์เรสต์ เฟนน์ ได้ออกมาเผยผ่านบล็อกของเขา อ้างว่ามีนักผจญภัยไม่เผยชื่อได้พบขุมทรัพย์ของเขาแล้ว แต่ยังไม่ได้นำขุมทรัพย์นั้นออกจากจุดที่เขาซ่อนไว้ และยังคงปิดปากเงียบ ไม่ยอมเผยให้โลกทราบว่าสถานที่ดังกล่าวอยู่ตรงไหน พร้อมกันนั้นเขายังได้เผยภาพของหีบสีเงินที่เต็มไปด้วยทองคำ อัญมณี และสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ออกมาให้เห็น เพื่อยืนยันว่าขุมทรัพย์ที่เขากล่าวอ้างนั้นมีอยู่จริง



แม้ว่าในตอนนี้จะมีคนมากมายที่ยอมแพ้ในการตามล่าสมบัติดังกล่าว รวมถึงทางมหาเศรษฐีก็อ้างว่ามีคนพบมันแล้ว แต่ก็ยังดูเหมือนนักล่าขุมทรัพย์บางส่วนจะยังเชื่อมั่นว่าขุมทรัพย์ยังรอพวกเขาอยู่ที่เดิม ดังเช่น มิเรียม เดอ ฟรอนโซ นักนวดบำบัดจากฟลอริดา ที่มองว่า ตราบเท่าที่ยังไม่มีคนออกมาไขปริศนาให้เห็นชัด ๆ ก็ยังมีโอกาสอีกมากที่นักล่าขุมทรัพย์อื่น ๆ ยังคงไม่เชื่อว่ามีคนไขปริศนานี้ได้จริง



หลายคนหวังว่าชายชราจะให้คำใบ้มากขึ้นก่อนที่เขาจะเสียชีวิต แม้จะไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมงานรำลึกถึงผู้ล่วงลับก็ตาม ขณะที่ทางครอบครัวขอให้เก็บเรื่องพิธีไว้เป็นความลับอย่างถึงที่สุด และทางภรรยาของเฟนน์ ก็ได้ยอมรับกับเพื่อนว่าเธอรู้สึกเอือมกับเรื่องทั้งหมดเต็มทีแล้ว



