หลงใหลโลกแห่งมิดเดิลเอิร์ธ ลงทุนซื้อที่ดินสร้างบ้าน ราวกับอยู่ในหนังจริง ๆ

ชายหนุ่มผู้คลั่งไคล้โลกแห่งมิดเดิลเอิร์ธ ซื้อที่ดินสร้างบ้านพร้อมใช้ชีวิตราวกับอยู่ในหนัง The Lord of the Rings

Nicolas Gentile พ่อครัวชาวอิตาเลียน วัย 37 ปี ผู้เป็นแฟนตัวยง The Lord of the Rings ทั้งฉบับนิยายและภาพยนตร์ พร้อมหลงเสน่ห์ในความงดงามของโลกแห่งมิดเดิลเอิร์ธ เขาจึงตัดสินใจซื้อที่ดิน 12.5 ไร่บนเนินเขาในแคว้นอาบรุซโซ สร้างบ้านฮอบบิทด้วยเงินเก็บทั้งชีวิตของเขา พร้อมใช้ชีวิตราวกับตัวเองอยู่ในหนังจริง ๆ