ไอคอนสยาม ติด 1 ใน 4 ศูนย์การค้าที่ดีที่สุดในโลกจากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 172 โครงการจาก 36 ประเทศ และถือเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกแรกในประเทศไทยที่ได้รับเกียรติจาก MIPIM Awards ซึ่งเป็นเวทีประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกที่มีมานานกว่า 30 ปี และได้รับการยกย่องจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จากทั่วโลกให้เป็นรางวัลออสการ์แห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ ด้วยวิสัยทัศน์ในการทำโครงการแนวใหม่ของไอคอนสยามที่ถือกำเนิดจากความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งแห่งยุคจากผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆทั่วโลก รวม 15 ชาติ และผู้เชี่ยวชาญคนไทยจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นสถาปนิก วิศวกร ศิลปิน ช่างฝีมือ ผู้นำชุมชนจากหลายจังหวัดทั่วไทย รวมถึงภาครัฐและภาคเอกชน ประชาสังคม ตลอดจนผู้ประกอบการร้านค้ากว่า 1,000 ราย เพื่อสร้างโครงการที่เสนอที่สุดแห่งความเป็นไทยภายใต้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทั้งยังเป็นโครงการที่ถูกวางรากฐานให้ส่งต่อประโยชน์ และความเจริญรุ่งเรืองไปสู่ชุมชนและธุรกิจที่รายล้อมอย่างมหาศาล เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นโครงการที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับนับถือระดับโลก

ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดให้บริการเกือบ 3 ปีที่ผ่านมา ไอคอนสยามได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วถึง 13 รางวัลในสาขาต่าง ๆ จากเวทีชั้นนำของโลกมาเป็นลำดับ อาทิ รางวัล โครงการที่ออกแบบดีที่สุดในโลก หรือ Best Design of the Year จาก World Retail Awards 2019 โดยสภาการค้าปลีกโลก และ รางวัลชนะ เลิศ สาขาศูนย์การค้าที่ดีที่สุด จากเวที MAPIC Awards 2019 เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส และ รางวัล VIVA Best-of-the-Best Awards 2020 ในฐานะ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกดีที่สุดในโลก จาก International Council Shopping Centers เป็นต้น

“กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ยึดมั่นในการเป็นผู้นำความคิดสร้างสรรค์ที่มุ่งจะสร้างปรากฏการณ์แรกในมิติต่างๆให้เกิดขึ้นเพื่อมอบให้แก่คนไทยและประเทศไทย วิสัยทัศน์ของสยามพิวรรธน์คือการนำศักยภาพของคนไทย และประเทศไทยไปชนะบนเวทีโลกและชนะใจคนทั้งโลก เราได้ก้าวข้ามการแข่งขันในประเทศไปสู่การยอมรับนับถือบนเวทีโลกได้สำเร็จ ทุกโครงการของเราคว้ารางวัลชนะเลิศ global awards มากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสิ้นนี้ เป็นพลังใจให้เรามุ่งมั่นเดินหน้าที่จะทำโครงการที่มอบความประทับใจเหนือความคาดหมาย สร้างความสำเร็จอันยั่งยืนให้แก่บรรดาผู้ประกอบการที่ฝากอนาคตไว้กับเรา รวมทั้งส่งมอบประโยชน์ ให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบต่อไป” นางชฎาทิพ กล่าวปิดท้าย