แน่งน้อย ดันลูกสาวประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ โดนขุดสเตตัส No God, No King

หลังจากการประกาศออกไป ก็เริ่มมีคนขุดประวัติและทวิตเตอร์เก่า ๆ ของ เนท ศิตานันท์ เช่นข้อความในเฟซบุ๊กที่ว่า "ทำไมหริ่มถึงยังเชื่อมาก ๆ ว่าผู้นำยุคนี้ หวังดีต่อแผ่นดิน และต้องใช้เวิร์ดดิ้งว่าแผ่นดินด้วยนะ ไม่ใช่คำว่าประชาชน" หรือ "No God, No King, Only Human with spiritualism" ซึ่งนั่นอาจทำให้เห็นว่า ตัวเธอนั้นอาจจะมีความคิดเห็นทางการเมืองคนละฝั่งกับคนเป็นแม่อย่างสิ้นเชิง







https://twitter.com/dontgiveasf/status/1441066451792658449?s=21



อย่างไรก็ตาม ได้มีคนเอาเรื่องนี้ไปหลังไมค์ถามกับเนทอีกรอบ โดยเฉพาะเรื่องแคปข้อความให้แม่เพื่อฟ้องคนในข้อหา ม.112 ซึ่งเนทบอกว่า สิ่งที่ตนแคปข้อความส่งให้แม่คือ คนที่ด่าแม่ เช่น อีสัตว์นรก ควรไปตาย ส่วนเรื่อง 112 นั้น ตนเคยทักไปคุยกับจอม ไฟเย็น ที่เอาตนไปแหกว่า แม่แค้นในตัวเนทหรือเปล่า (ที่มีทัศนคติทางการเมืองคนละขั้ว) เลยไปลงที่ลูกคนอื่น ซึ่งตนก็คุยกับเขาตรง ๆ และเคยพยายามคุยกับแม่แล้ว เขาก็ดูเข้าใจ แต่สุดท้ายก็คนละคนกัน ตนก็ยืนอยู่ในจุดที่ตัวเองทำได้ อะไรที่แก้ไม่ได้จะให้ทำอย่างไร มันเกินตัวมาก ๆ





อย่างไรก็ตาม นางแน่งน้อย ได้ถูกสัมภาษณ์ว่า การที่นางแน่งน้อยมาทำ ศชอ. ไม่โดนลูกต่อต้านหรือ ซึ่งนางแน่งน้อยบอกว่า ตอนที่โดนรีทวีต ก็เป็นเนทที่ส่งข้อมูลมาให้แม่ตั้งเยอะ และนางแน่งน้อยยังพูดถึงกรณีดราม่านางแน่งน้อยฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3 ว่า เคยมีอดีตผู้สมัคร ส.ส. คนหนึ่ง เอาเรื่องนี้ไปพูดในคลับเฮ้าส์ ว่าไปแย่งวัคซีนหมอ ด่านหน้าหรือหน้าด้าน ซึ่งเนทก็เข้าไปบอกว่า ทุกคนเป็นคนพิษณุโลกหมด ก็น่าจะรู้ว่าแม่เนททำงานแบบไหน และแม่ทำงานมาเป็นสิบปีแล้ว วีไอพีคนอื่นที่ทำแบบเดียวกัน กล้าเอาชื่อมาเปิดเผยหรือไม่ กว่า 2,000 คน แล้วทุกคนก็เงียบ