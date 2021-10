ในสถานการณ์ที่หลายคนต้อง Work From Home หรือ Work From Anywhere การมีหูฟังไร้สายดี ๆ ไว้เป็นเพื่อนคู่กายก็น่าจะช่วยให้ชีวิตมีสีสันมากขึ้นไม่น้อย อย่าง vivo TWS 2 ANC ไอเทมสุดพรีเมียมที่จะทำให้การทำงานอยู่บ้านไม่น่าเบื่ออีกต่อไป แถมยังได้ผ่อนคลายไปกับการฟังเพลงและเสพความบันเทิงต่าง ๆ ในช่วงเวลาว่าง ด้วยคุณภาพเสียงระดับโปร ใช้งานง่าย มากับฟังก์ชันเด็ด ๆ เพียบ