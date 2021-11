ส่องเบื้องหลังงานสร้างสัตว์ประหลาดจากหนังดัง ที่เหมือนจริงจนน่าขนลุก

เปิดภาพเบื้องหลังสร้างสัตว์ประหลาดจากหนังฝั่งฮอลลีวูด กับผลงานที่ทำชาวเน็ตขนลุกเกรียว

Adam Dougherty ผู้สร้างเทคนิคพิเศษจาก Denver ได้เผยผลงานในการสร้างสัตว์ประหลาดให้กับภาพยนตร์ฮอลลีวูดไว้มากมาย เช่น Bright, Jurassic World: the Fallen Kingdom, The Conjuring และ The Predator เป็นต้น โดยเขามีใจรักในการสร้างสัตว์ประหลาดตั้งแต่อายุ 12 เริ่มจากการแกะสลัก จนได้ทำงานในวงการภาพยนตร์ตอนอายุ 21 ปี ผลงานของเขาเป็นที่สนใจบนโลกออนไลน์ในตอนนี้