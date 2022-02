เปิดที่มา เดด สะมอเร่ ประโยคคุ้นหู มาจากคำว่าอะไร อึ้งความหมายตรงกันข้ามสุด ๆ

อะไรคือ เดด สะมอเร่ ?







ในยุคนั้น เทิ่ง สติเฟื่อง หรือ บรรยงค์ เสนาลักษณ์ นักจัดรายการทีวี ผู้มักคิดคำศัพท์แปลก ๆ มาใช้ในรายการ เช่น เริ่ดสะแมนแตน หรือ "ส.บ.ม.ย.ห." ก็ได้นำคำว่า เดด สะมอเร่ มาพูดในรายการจนเป็นที่นิยมดังกล่าว และหลาย ๆ ประโยคของ เทิ่ง สติเฟื่อง ก็ยังถูกใช้มาจนถึงปัจจุบัน





















เคยสังเกตหรือไม่ว่าหลายประโยคในชีวิตประจำวันของเรา ถูกใช้กันมาอย่างยาวนานโดยไม่รู้ที่มาที่ไป บางคำอาจจะพอเดาออก บางคำคิดยังไงก็หาคำตอบไม่ได้ และบางครั้งที่มาก็อาจไม่ใช่แบบที่คิดเช่นกันหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้กลายเป็นไวรัลทันมีคนแชร์กว่า 4 พันครั้ง เพราะหลายคนที่เคยได้ยินคำว่า เดด สะมอเร่ ไม่เคยรู้ว่าก่อนว่ามันมีที่มาแบบนี้ และก็เกิดคำถามอีกว่าทำไมความหมายมันจึงไม่ใกล้เคียงกันเสียเลยต้องเริ่มที่ประโยค "That's amore" ซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกจากการเป็นเพลงฮิต ของ ดีน มาร์ติน (Dean Martin ) นักร้องนักแสดงชาวอเมริกัน ซึ่งร้องประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Caddy เมื่อ พ.ศ. 2496 ซึ่งคำว่า "That's amore" คือหนึ่งในท่อนฮุคในเพลงนี้ ซึ่ง อะมอเร่ (Amore) เป็นภาษาอิตาเลียน มีความหมายถึงความรัก ความหลงไหล หรือชื่นชอบมาก ๆช่วงเวลาที่เพลงดังกล่าวกำลังฮิตไปทั่วโลก ไม่นานก็ได้เข้าสู่ประเทศไทยเช่นกัน ซึ่งจริง ๆ เพลงนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความตาย แต่อาจจะพ้องเสียงกัน That อาจถูกฟังว่า เดด (Dead) ที่เข้าใจว่า เดด แปลว่า ตาย อยู่แล้ว จึงเรียกพ่วงกันไปด้วยเป็น เดดสะมอเร่ ซึ่งเป็นประโยคติดหูในเพลงนี้ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก พ่อผมเป็นคนอังกฤษ