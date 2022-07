อดีตนักเตะดาวรุ่ง ผันตัวเล่นหนังโป๊ เปิดใจ ไม่ได้สนุกแบบที่คิด ถ่าย 6 ชม. ได้แค่ 6 พัน

เดเมียน โอลิเวอร์ อดีตนักเตะดาวรุ่ง ผันตัวเป็นพระเอกหนังโป๊ เปิดใจ ไม่ได้สนุกอย่างที่คิด ถ่าย 6 ชั่วโมง ได้ค่าตัวแค่ 6 พัน







โอลิเวอร์ ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับรายการพอตแคสต์ Anything Goes with James English เขายอมรับว่า การถ่ายทำหนังเอวีครั้งแรกเมื่อ 4 ปีที่แล้วเป็นประสบการณ์ที่ "แย่มาก" เขาต้องถ่ายทำอย่างเหน็ดเหนื่อยเหงื่อเปียกโซก ยาวนานถึง 6 ชั่วโมง โดยได้รับเงินตอบแทนเพียง 150 ปอนด์ หรือราว 6,500 บาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน)







"มันน่ากลัวมาก ตอนอยู่ในฉากแรกของผม ตากล้องมีชาวไอริชหัวล้านตัวใหญ่ เขาน่ากลัวมาก ผมต้องเอาไอ้จ้อนออกไปต่อหน้าเขาแล้วก็เริ่มเอากัน" โอลิเวอร์ กล่าว







นอกจากนี้สถานการณ์ที่กดดันเช่นนั้น ยังส่งผลให้อาวุธของโอลิเวอร์เกิดเหี่ยวเฉา ไม่พร้อมทำงาน แต่โชคดีที่เพื่อนนักแสดงคู่หูของเขาดี ทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้แม้จะทุลักทุเล





ในเวลานั้น ตอนแรกโอลิเวอร์มองว่าวงการหนังโป๊ เป็นช่องทางหารายได้เสริม เพราะเขาทำงานเป็นจิตรกรและมัณฑนากรอยู่ด้วยในขณะนั้น จนกระทั่งเขาได้ออกเดตกับโซฟี แอนเดอร์สัน ซึ่งเป็นเพื่อนดาราหนังโป๊ที่เล่นด้วยกัน เขาจึงตัดสินใจที่จะเข้ามาทำงานในวงการนี้เต็มตัว



"แต่มันไม่ใช่แบบที่ผมคิด ผมทำไม่ได้จนกว่าจะมั่นใจ ถึงจะสามารถทำมันได้จริง ๆ มันต่างจากการเล่นฟุตบอลอย่างสิ้นเชิง" โอลิเวอร์ กล่าว

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เว็บไซต์สปอร์ตไบเบิล เผยเรื่องราวของ เดเมียน โอลิเวอร์ (Damian Oliver) อดีตนักเตะดาวรุ่ง เด็กปั้นจากศูนย์ฝึกของสโมสรฟุตบอลคริสตัล พาเลซ ที่มีเหตุให้ชะตาชีวิตพลิกผันครั้งใหญ่ ต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำ ก่อนที่จะออกมาแล้วเปลี่ยนเส้นทางสายอาชีพ เข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่ กลายเป็นพระเอกหนังโป๊เต็มตัวโอลิเวอร์ กล่าวว่าอย่างไรก็ตาม โอลิเวอร์ เผยว่า แม้ดูเหมือนว่าวงการนี้จะไปได้สวย แต่สำหรับเขา ความเป็นจริงไม่เหมือนกับสิ่งที่คิดไว้ ก่อนหน้านี้มีคนเคยพูดกับเขาว่า ให้เขาทำมันไป เพราะคนเหล่านั้นรู้ว่า เขาเคยนอนกับผู้หญิงมามากมาย ตอนนี้ก็ได้นอนกับผู้หญิง แถมยังได้เงินด้วยนอกจากนี้ โอลิเวอร์ยังกล่าวว่า ถ้าตอนนี้เขายังอยู่ที่ คริสตัล พาเลซ เขาอาจจะสามารถหาเงินได้มากกว่านี้จากการเล่นฟุตบอล เขาก็เคยเป็นนักสู้เหมือนกัน แต่บางทีตอนนี้มันอาจจะหายไปแล้วก็ได้