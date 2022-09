เป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มชายคล้ายตำรวจ สั่งลงโทษเจ้าหน้าที่บางคนด้วยการให้วิดพื้นในร้านกาแฟ โดยต้นคลิประบุแคปชั่นว่า "เมื่อน้องไปทำผิดกฎและเจอผู้บังคับบัญชา ก็ลงโทษในที่เกิดเหตุไปเลยสิคะ"

เพจดังกล่าวระบุว่า มีหลายคนเคยเห็นพวกนักเรียนทหาร สั่งรุ่นน้องวิดพื้นตามป้ายรถเมล์ โรงหนัง ในห้าง ขนาดในลิฟต์คอนโดยังเคยมี พร้อมแนะว่า แบบนี้ถ้าจะลงโทษจริงก็แค่จดชื่อแล้วให้ไปทำโทษที่โรงพักก็ได้หรือไม่ ซึ่งต่อมาพบว่าคลิปนี้ถูกต้นทางลบออกไปแล้ว





กำลังเป็นคลิปที่ถูกวิจารณ์ไม่น้อย กรณีวันที่ 9 กันยายน 2565 เพจเฟซบุ๊ก โหลกแดง in the Multiverse of Madness เผยคลิปจากผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งหลังโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ปรากฏว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมาก ส่วนใหญ่มองว่าการทำแบบนี้ในที่สาธารณะต่าง ๆ ไม่ใช่เรื่องที่เท่อย่างที่คิด ซ้ำยังทำให้คนอื่น ๆ รู้สึกอึดอัด นอกจากนี้ยังมองว่าเป็นการแสดงอำนาจและทำให้คนอื่นอับอายโดยใช่เหตุ เป็นต้น