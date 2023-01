เปิดโลก Net Zero กับทางออกช่วยโลกง่าย ๆ

เพราะก๊าซเรือนกระจกก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ หลายประเทศจึงหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วน หนึ่งในนั้นคือแนวคิด Net Zero วิธีที่เราทุกคนจะช่วยกันทำได้ง่าย ๆ

Net Zero ประเด็นระดับชาติที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ

Net Zero คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ผ่านการลดและกำจัดก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในระยะยาว เช่น การลดใช้พลังงาน การปลูกป่า การใช้เทคโนโลยีดักจับ/กักเก็บคาร์บอน เป็นต้น ซึ่งในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) หลายประเทศได้ให้คำมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย Net Zero ในปี 2050

วิธีลดก๊าซเรือนกระจกพร้อมประหยัดพลังงานมุ่งสู่ Net Zero

นอกจากภาคประชาชนแล้ว ในฝั่งขององค์กรต่าง ๆ ก็ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต้นเหตุของโลกร้อนลงได้ ตัวอย่างเช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความสำคัญและช่วยผลักดันองค์กรพร้อมประเทศสู่ Net Zero ภายใต้วิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond” หรือขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ที่ดำเนินการร่วมกันในกลุ่ม ปตท. คือ