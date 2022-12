“คิง เพาเวอร์ มหานคร” เผยประสบการณ์ท่องเที่ยวสะท้อนสีสันกรุงเทพฯ ที่สุดของเดสติเนชั่นใจกลางเมืองหนึ่งเดียวของทุกคน

คิง เพาเวอร์ มหานคร จัดงาน ‘KING POWER MAHANAKHON GRAND OPENING … THE MAHANAKHON OF LIVES มหานคร หนึ่งเดียวของทุกคน’ ส่งมอบ 4 ประสบการณ์ท่องเที่ยว EAT PLAY STAY SHOP สะท้อนสีสัน เสน่ห์ ของกรุงเทพฯ เมืองหลวงที่นักเดินทางทั่วโลกและคนไทยต้องมาเช็กอิน ด้วยแหล่งแฮงเอาต์สุดฮิป ร้านอาหาร ช้อปปิ้งกับร้านคอนเซ็ปต์สโตร์ รวมถึงโรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก

เพื่อประกาศความพร้อมในการเตรียมรับนักท่องเที่ยวในปี 2565 คิง เพาเวอร์ มหานคร จัดงาน ‘KING POWER MAHANAKHON GRAND OPENING … THE MAHANAKHON OF LIVES มหานคร หนึ่งเดียวของทุกคน’ เผยความสมบูรณ์ของแลนด์มาร์กเดสติเนชั่น ที่พร้อมเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานครกับ 4 ประสบการณ์ EAT PLAY STAY SHOP ซึ่งนำเสนอผ่านโชว์พิเศษภายใต้ชื่อ IT’S ALL POSSIBLE, FUTURVERSE MUSIC PERFORMANCE สะท้อนถึงสีสันในการใช้ชีวิตที่เป็นไปได้และตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ของ คิง เพาเวอร์ มหานคร

ซึ่งมีผู้มีเกียรติจากทุกแวดวงมาร่วมแสดงความยินดี พร้อมชมสีสันแห่ง “มหานคร’ แห่งนี้ ผ่านโชว์พิเศษที่ชื่อว่า IT’S ALL POSSIBLE, FUTURVERSE MUSIC PERFORMANCE สะท้อนเรื่องราวของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญด้วยพลังแห่งความเป็นไปได้จากการใช้ชีวิตที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร ผ่านการเล่าเรื่องของ 4 ศิลปิน ที่ส่งมอบ 4 ประสบการณ์ EAT SHOP PLAY STAY ได้แก่ นาย-ณภัทร, จูเน่-เพลินพิชญา, ซิลวี่-ภาวิดา และเจฟ ซาเตอร์ จากนั้นเป็นการส่งมอบประสบการณ์ความสุขด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์, ป๊อด ธนชัย อุชชิน พร้อมกันนี้ ยังส่งมอบความสุขด้วยมินิคอนเสิร์ตต่อเนื่องในทุก ๆ พื้นที่ ตลอดจนเอ็กคลูซีฟปาร์ตี้ ภายใน เดอะคลับ (THE CLUB) โรงแรมเดอะ สแตนดาร์ด แบ็งคอก มหานคร ด้วยปาร์ตี้กับดีเจ ดิปโล (Diplo) ดีเจชื่อดังระดับโลก

งานนี้ นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า “เพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี ตลอดจนเป็นการส่งสัญญาณความพร้อมให้นักท่องเที่ยวที่วางแผนท่องเที่ยวในประเทศไทย คิง เพาเวอร์ มหานคร จึงได้จัดงาน ‘KING POWER MAHANAKHON GRAND OPENING … THE MAHANAKHON OF LIVES มหานคร หนึ่งเดียวของทุกคน’ ส่งมอบ 4 ประสบการณ์ท่องเที่ยว EAT PLAY STAY SHOP ที่สะท้อนสีสัน เสน่ห์ ของกรุงเทพฯ เมืองหลวงที่นักเดินทางทั่วโลก และคนไทยต้องมาเช็กอิน ประกอบด้วย แหล่งแฮงเอาต์สุดฮิป ร้านอาหาร ช้อปปิ้งกับร้านคอนเซ็ปต์สโตร์ รวมถึง โรงแรมเดอะสแตนดาร์ด แบ็งคอก มหานคร (THE STANDARD, BANGKOK MAHANAKHON)”

ในขณะที่ คุณ Amber Asher CEO THE STANDARD INTERNATIONAL กล่าวว่า “การจัดงาน KING POWER MAHANAKHON GRAND OPENING … THE MAHANAKHON OF LIVES มหานคร หนึ่งเดียวของทุกคน" เป็นงานที่ช่วยสะท้อนศักยภาพการบริหารธุรกิจท่องเที่ยวของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ที่มีความมุ่งมั่น ต่อยอดการพัฒนาธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย ด้วยการพัฒนาแลนด์มาร์กเดสติเนชั่นที่มีความโดดเด่นของทำเลที่ตั้ง Outdoor Observation Deck ศูนย์รวมของไลฟ์สไตล์ภายใต้วัฒนธรรมที่ผสมผสาน สะท้อนอัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร โดยจับมือกับ Standard International เปิดตัวโรงแรม The Standard, Bangkok Mahanakhon โรงแรมไลฟ์สไตล์ล่าสุดของกรุงเทพมหานคร และเป็น Asia's flagship นำเสนอประสบการณ์การเข้าพักที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งในส่วนนี้จะสนับสนุนให้คิง เพาเวอร์ มหานคร จะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กเดสติเนชั่นที่สมบูรณ์ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร”