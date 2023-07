ไวรัล คลิปเรือข้ามฟากสู้ชีวิต ล่องเจ้าพระยาแบบลุ้นระทึก โยกแรงจนหน้าแทบสัมผัสน้ำ

หลังคลิปนี้ถูกโพสต์ไป ปรากฏว่ากลายเป็นไวรัลกว่า 3.9 ล้านวิว งานนี้ชาวเน็ตต่างแห่เมนต์กันเพียบ บางส่วนแซวว่าทำไมลำนี้ดูสนุกกว่าลำอื่น บ้างก็ถึงกับงงว่า ทำไมคนบนเรือดูชิลกันจัง หรืออาจจะชินแล้วหรือเปล่า ส่วนอีกเมนต์หนึ่งก็มองว่า ถ้าอยู่ในจุดนั้นเป็นใครก็คงจะนั่งนิ่งเพราะทำตัวไม่ถูกจริง ๆ เป็นต้น







































วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ผู้ใช้ TikTok @adhippv ลงคลิปเรือข้ามฟากเจ้าพระยาลำหนึ่งกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ชวนลุ้นระทึก เนื่องจากนั้นถูกแรงน้ำกระแทกจนเอียงไปข้างหนึ่งจนเหมือนจะจม แต่พอถึงจุดหนึ่งก็ร่วงลงมาเอียงไปอีกฝั่งหนึ่ง โยกไป-มา สลับกันอยู่แบบนี้พักใหญ่เลยทีเดียวอย่างไรก็ดี ไฮไลต์อยู่ที่ในเรือนั้นต่างก็มีผู้โดยสารอยู่บางส่วน แต่ละคนเรียกว่านั่งกันนิ่งมากจริง ๆ แต่ที่พีคสุดคือคลิปนี้กลับถูกใส่ด้วยเพลง My Heart Will Go On เพลงประกอบเรื่อง ไททานิค ภาพยนตร์ระดับตำนาน แถมในคลิปยังระบุแคปชั่นว่าไปอีกด้วย