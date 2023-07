กราฟิกกุมขมับ ! ลูกค้าสั่งทำป้ายแบบสุดมั่น ลั่นต้องใช้ คะ ไม่ใช่ ค่ะ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ผู้ใช้ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ผู้ใช้ Tiktok คิมหันต์ ซึ่งเป็นกราฟิกดีไซน์ที่โพสต์เล่าชีวิตในแต่ละวัน โดยเป็นภาพเหตุการณ์ขณะคุยงานกับลูกค้าคนหนึ่ง เรื่องป้ายบอกประตูร้าน โดยตอนแรกลูกค้าคอมเมนต์เกี่ยวกับสีของป้าย ก่อนจะบอกให้เพิ่มคำว่า "คะ" ต่อท้ายจะได้ดูสุภาพหน่อย เป็นคำว่า "กรุณาใช้ประตูนี้คะ" คนทำภาพจึงท้วงว่าควรจะใช้คำว่า "ค่ะ" ถึงจะถูก แต่ลูกค้าสวนกลับมาว่า "พจนานุกรมไทย ไม่มีไม้เอกคะ" ทั้งยังบอกอีกว่าคนชอบใช้ผิด จนชาวเน็ตที่ผ่านมาเจอเรื่องนี้ ต่างกุมขมับกันเป็นแถว



งานนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความเห็นกันอย่างมากมาย โดยส่วนใหญ่ต่างพากันถอนหายใจด้วยความงง และอยากรู้ว่าพจนานุกรมที่ลูกค้าคนนี้ดูคือเล่มไหน นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่พีคมากขึ้นเพราะแค่ไทยก็ว่าแปลกแล้ว แต่เมื่อดูภาษาอังกฤษข้างล่างที่เขียนว่า "please use other door" แปลว่าโปรดใช้ประตูอื่น แต่ภาษาไทยกลับเขียนว่า "กรุณาใช้ประตูนี้" สรุปจะเอาอย่างไรกันแน่ จนหลายคนพากันแซวว่าแบบนี้เลือกไม่ถูกเลย ว่าจะเก่งไทยหรืออังกฤษ