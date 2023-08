ท่านอ้น โพสต์อวยพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปี-เตรียมกลับอเมริกา 13 ส.ค. นี้

ท่านอ้น วัชรเรศร วิวัชรวงศ์ โพสต์อวยพรเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง ย้อนวันที่ท่านปลงผมบวชให้พร้อมกับท่านพ่อ และมีกำหนดกลับสหรัฐอเมริกา 13 สิงหาคม









ทุกวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี นอกจากเป็นวันแม่แห่งชาติแล้ว ยังเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งในปีนี้พระองค์ทรงมีพระชนม์มายุ 90 พรรษา

ล่าสุด ท่านอ้น วัชรเรศร วิวัชรวงศ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีการโพสต์เฟซบุ๊กถึงพระพันปีหลวง มีข้อความว่า









หรือแปลว่า "สุขสันต์วันเกิดครับคุณย่า ในปี 1992 (พ.ศ. 2535) ผมได้บวชเณรเพื่อที่อุทิศบุญกุศลให้กับคุณย่า ในภาพที่เห็นนี้ คุณย่าและคุณพ่อกับคุณย่ากำลังปลงผมให้" และขณะเดียวกัน พสกนิกรชาวไทยก็ต่างขอให้สมเด็จพระพันปีหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน



"Happy Birthday to my Grandmother.In 1992 I was ordained as a novice monk in order to dedicate the merit to her. In these pictures her and my father are clipping and shaving my head."ทั้งนี้ ท่านอ้นมีกำหนดเดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่ 13 สิงหาคม ส่วนในวันนี้ท่านอ้นมีภารกิจเดินทางไปที่เยาวราช